Boca Juniors se mide ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Sudamericana.

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Cada vez falta menos para que Boca Juniors y Atlético Mineiro definan al campeón de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro argentino, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, y el brasileño de Eduardo Domínguez se medirán hoy, sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia, con el título continental en juego.

Dónde ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana 2026

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será la sede de una final que podrá verse en Perú a través de ESPN, Disney+, DSports y DGO. Las señales transmitirán el encuentro en vivo para los hinchas que sigan la definición desde territorio peruano.

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En Colombia y Argentina, el partido estará disponible por ESPN, DSports, Disney+ y DGO. En Brasil, la transmisión estará a cargo de SBT, ESPN, Disney+ y Paramount+. Para México, las opciones confirmadas son ESPN 2 y Disney+, de acuerdo con la programación internacional prevista para la definición.

Las plataformas digitales requerirán una suscripción activa, según el servicio contratado por cada usuario. La cobertura también incluirá la previa desde Barranquilla, donde ambos clubes completarán sus últimos entrenamientos antes de ingresar al Metropolitano.

El duelo entre el conjunto argentino y el club brasileño se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con inicio a las 17.30 para los aficionados peruanos. (CONMEBOL Sudamericanos)

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: horarios

La final se disputará el sábado 21 de noviembre desde las 17:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Guyana comenzará a las 18:30, mientras que Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Surinam y Guayana Francesa la verán desde las 19:30.

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En Miami, Estados Unidos, el encuentro empezará a las 17:30 horas. En España, el pitazo inicial está programado para las 23:30.

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernandes, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Fred, Bernard, Tomás Cuello y Thiago Borbas.

Las formaciones tienen carácter tentativo y los técnicos podrían resolver cambios hasta horas antes del partido. En Boca, la principal expectativa pasa por el tridente ofensivo, mientras que el conjunto brasileño espera contar con sus piezas disponibles tras una campaña exigente.

Tomás Aranda, la sorpresa que estaría preparando el Vasco Arruabarrena para la final ante Atlético Mineiro.

Así llegan ambos equipos

Boca Juniors afronta la final en un momento de resultados favorables. El equipo de Arruabarrena se consagró campeón de la tabla anual de la liga argentina y aseguró su clasificación a la final de la Copa Argentina. Además, continúa en competencia en los octavos de final del Torneo Clausura.

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La situación de Atlético Mineiro es distinta. El ‘galo’ acumula siete partidos sin victorias en todas las competiciones y su último triunfo fue el 17 de octubre, cuando superó a Coritiba por el Brasileirao. El equipo brasileño buscará cortar esa racha en el partido de mayor trascendencia de su calendario.

18 de sequía para Boca Juniors

Boca Juniors tendrá la oportunidad de terminar una espera internacional que comenzó en 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana tras imponerse ante Arsenal de Sarandí. Desde entonces, el club no volvió a levantar un trofeo fuera de Argentina y afrontó varias definiciones continentales.

El conjunto ‘xeneize’ perdió tres finales de Copa Libertadores durante ese período. En 2012 cayó ante Corinthians por un global de 3-1; en 2018 perdió frente a River Plate en la revancha disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid; y en 2023 fue derrotado por Fluminense en el Maracaná, tras el tiempo suplementario. La cita en Colombia puede poner fin a 18 años sin títulos internacionales.

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La intimidad del viaje del plantel de Boca

Eduardo Domínguez va por el título con el ‘galo’

Eduardo Domínguez buscará su primer campeonato al mando de Atlético Mineiro, club al que llegó en febrero para reemplazar a Jorge Sampaoli. El entrenador argentino asumió después de su etapa en Estudiantes de La Plata, donde conquistó cinco títulos en menos de tres años.

Con el ‘galo’, Domínguez ya perdió una final: la del Campeonato Mineiro ante Cruzeiro. Ahora tendrá una nueva oportunidad en Barranquilla, donde intentará conducir al equipo brasileño hacia su primer trofeo continental de la Copa Sudamericana.