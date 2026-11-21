Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos, mientras que los de modalidades especiales necesitarán 66 puntos, sobre un máximo de 120 (Pronabec)

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Un total de 59.392 postulantes aptos rendirá este domingo 22 de noviembre el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027. La evaluación, organizada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), se realizará de manera presencial en 109 locales habilitados en todas las regiones del Perú.

Los participantes deberán llegar con anticipación: el ingreso a las sedes estará permitido desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m. Después de ese horario no se permitirá el acceso. El examen se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

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Los postulantes ya pueden conocer la dirección de su local de evaluación mediante el Módulo Sibec, disponible en la página oficial de Beca 18 del Pronabec. Para revisar esta información deben ingresar con su número de DNI y contraseña, seleccionar el ícono de la campana y verificar la notificación enviada a su casilla electrónica.

¿Cómo consultar el local asignado para el examen?

Cada participante apto tiene una sede asignada cerca del domicilio que registró durante su inscripción al concurso. La dirección exacta, el horario y las indicaciones de la evaluación fueron comunicados a través del buzón de notificaciones del Sistema Integrado de Becas, conocido como Sibec.

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Para acceder a la información, los jóvenes deben ingresar al portal de Beca 18 y seleccionar el botón verde del Módulo Sibec (LINK). Luego, deben iniciar sesión con los datos utilizados durante la postulación y abrir la campana de notificaciones.

En la casilla electrónica deberán ubicar el mensaje que contiene los detalles del local asignado. Pronabec recomendó revisar esta información antes de salir de casa y planificar el traslado con anticipación, debido a que no habrá tolerancia después de las 8:20 a. m.

La convocatoria ofrece 6.000 becas integrales para que jóvenes con alto rendimiento académico y en condición de vulnerabilidad accedan a estudios superiores en universidades, institutos y escuelas de educación superior del país.

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Los postulantes de Beca 18 deberán ingresar a sus sedes entre las 7:00 a. m. y las 8:20 a. m.; después de ese horario no podrán participar en la evaluación (Pronabec)

¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos?

Los postulantes solo podrán ingresar al examen con tres elementos: su DNI físico, un lápiz 2B y un borrador. El documento de identidad será necesario para la verificación de datos, mientras que el lápiz y el borrador deberán utilizarse para completar la ficha de respuestas.

La indicación es marcar completamente el círculo de la alternativa elegida con lápiz 2B. Pronabec advirtió que las respuestas registradas de otra manera o fuera de la ficha correspondiente no serán consideradas válidas.

Está prohibido llevar celulares, reproductores de sonido, cámaras fotográficas o de video, grabadoras, audífonos, laptops, tablets, relojes inteligentes y memorias USB. Tampoco se permitirá el ingreso con cuadernos, hojas de papel, mochilas, carteras, bolsas, maletines, monederos ni canguros.

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La restricción incluye alimentos, bebidas, portalentes, aretes, correas, collares, pulseras, anillos, espejos, guantes, gorras, bufandas, lentes oscuros y otros objetos metálicos. Todos los participantes pasarán por un detector de metales antes de ingresar al establecimiento.

Además, deberán permanecer con la cabeza descubierta y, de ser necesario, con el cabello recogido. Llevar artículos no autorizados puede afectar la participación en la evaluación, incluso si el personal advierte al postulante antes de su ingreso.

La sede asignada a cada participante fue determinada considerando el domicilio registrado durante su inscripción al concurso. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Puntaje mínimo y resultados del proceso

El Examen Nacional de Preselección tendrá 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada respuesta correcta otorgará dos puntos, por lo que el puntaje máximo será de 120.

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Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán alcanzar al menos 84 puntos para continuar en el concurso. En las modalidades especiales, el puntaje mínimo establecido es de 66 puntos.

Además de la calificación obtenida en el examen, el proceso considerará las condiciones priorizables de cada postulante para establecer el orden de mérito. Quienes no alcancen la nota mínima correspondiente a su modalidad no podrán avanzar a la siguiente etapa.

Pronabec publicará la lista de preseleccionados y no preseleccionados el 23 de diciembre. Los jóvenes que superen esta fase continuarán en competencia por una de las 6.000 becas de la convocatoria 2027.

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