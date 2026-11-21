Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre en la región Junín también puso a prueba el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe). Las alarmas sonoras se activaron en algunas localidades y sorprendieron a vecinos que escucharon la advertencia segundos antes o durante la percepción del movimiento telúrico.

En Lima, el sonido de estas sirenas también llamó la atención de los ciudadanos, mientras que en redes sociales se difundieron registros de su funcionamiento en Lurín. En Imperial, provincia de Cañete, también se reportó la activación del sistema.

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¿Qué distritos de Lima cuentan con alarmas del sistema de alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano cuenta con puestos de difusión sonora instalados a lo largo de la costa, desde Tumbes hasta Tacna. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) a la Agencia Andina, el sistema tenía 114 puestos de difusión sonora distribuidos en distintas regiones del país.

En Lima Metropolitana, las alarmas fueron instaladas en distritos como:

San Isidro

Lince

Villa María del Triunfo

Magdalena del Mar

Rímac

San Juan de Lurigancho

El Agustino

La cobertura de cada dispositivo alcanza, en promedio, tres cuadras, aunque puede extenderse hasta cuatro, dependiendo del ruido ambiental, las edificaciones y las condiciones del entorno. Por ello, que un distrito cuente con estos equipos no significa necesariamente que todos sus sectores estén cubiertos.

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¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Peruano?

El SASPe funciona mediante una red de 111 acelerómetros instalados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a lo largo de la costa peruana. Estos sensores detectan el movimiento sísmico y transmiten la información a procesadores que activan automáticamente las alarmas y los mensajes de alerta.

sistema SASPE (Foto: Agencia Andina)

Según explicó Zarela Cieza, representante del Indeci, el sistema está diseñado para activarse ante sismos de magnitud igual o superior a 6, debido al potencial de daños que pueden ocasionar estos eventos.

La advertencia puede llegar segundos antes de que las ondas sísmicas más intensas alcancen determinadas localidades. El tiempo de anticipación depende de la distancia entre el epicentro y el lugar donde se encuentra la población: cuanto más lejos esté, mayor será el margen para reaccionar.

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Las alarmas permanecen activadas durante aproximadamente tres minutos cuando se trata de un sismo real. Durante los simulacros, el sonido tiene una duración aproximada de dos minutos.

¿Por qué no suenan las alarmas en todos los distritos de Lima?

Aunque el SASPe ya cuenta con infraestructura instalada en la costa peruana, su cobertura no es uniforme. Cada puesto de difusión sonora tiene un alcance promedio de tres cuadras, que puede variar según las condiciones del entorno, el ruido urbano y las edificaciones cercanas.

Por esa razón, los residentes de un distrito que cuenta con estos dispositivos podrían no escuchar la alarma si se encuentran fuera del área de cobertura de una sirena.

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Además, la activación depende de la evaluación del movimiento sísmico y de las condiciones establecidas para emitir la alerta. No basta con que se registre un sismo de magnitud 6 o superior para que todas las sirenas del país suenen al mismo tiempo.

¿Qué ocurrió con las alarmas durante el sismo de magnitud 6.7?

Varias edificaciones de la región Junín presentan grietas en sus muros y desprendimiento de escombros tras los movimientos sísmicos registrados en la zona.

El movimiento telúrico registrado el 20 de noviembre a las 7:09 p. m. tuvo una magnitud de 6.7, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con el IGP.

Durante este evento se difundieron registros de la activación de las sirenas del SASPe en localidades como Lurín e Imperial, en la provincia de Cañete. Los videos permitieron observar cómo respondieron algunos de los puestos de difusión sonora ante el movimiento telúrico.

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La activación de estos dispositivos forma parte del funcionamiento del sistema, que busca advertir a la población con algunos segundos de anticipación para que pueda protegerse antes de la llegada de las ondas sísmicas más intensas.

¿Qué debe hacer la población cuando escucha la alarma sísmica?

El Indeci recomienda que, al escuchar la alerta, las personas pongan en práctica las medidas de prevención aprendidas durante los simulacros:

Mantener la calma y dirigirse a una zona segura interna.

Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Protegerse siguiendo la indicación de agacharse, cubrirse y sujetarse.

Cuando termine el movimiento, evacuar de manera ordenada por las rutas establecidas.

Mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y posibles réplicas.

La recomendación es no esperar a escuchar una sirena para prepararse ante un movimiento telúrico, pues el tiempo de anticipación puede ser muy corto o incluso insuficiente, dependiendo de la ubicación del epicentro.