Fotos y videos de cómo se sintió el de sismo 6.7 en diferentes regiones del Perú.

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Un sismo de magnitud 6,7 remeció varias regiones del Perú la noche del viernes 20 de noviembre y generó preocupación entre ciudadanos de Junín, Pucallpa, Huánuco, Cañete, Huaral, Chancay, Piura y Arequipa. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron evacuaciones en centros comerciales, personas que salieron de sus viviendas y grupos que buscaron zonas seguras tras sentir el movimiento.

Según el Instituto Geofísico del Perú, el evento ocurrió a las 19.09 horas y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín. El movimiento se produjo a una profundidad de 129 kilómetros y alcanzó una intensidad V en la zona cercana al epicentro.

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Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales en las regiones donde fue percibido el sismo. Sin embargo, la duración del movimiento y el amplio radio en el que fue sentido llevaron a que decenas de personas compartieran videos de los segundos de tensión que vivieron.

El director del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que se trató de un sismo de profundidad intermedia. Esa característica permitió que el sacudimiento fuera percibido en diferentes puntos del país, desde el norte hasta el sur.

El sismo se sintió en centros comerciales y viviendas de Pucallpa

Uno de los videos que generó preocupación fue registrado en un centro comercial de Pucallpa. En las imágenes se observa el momento en que las personas que se encontraban dentro del establecimiento reaccionaron al movimiento y comenzaron a salir hacia las áreas exteriores.

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Los asistentes se desplazaron hacia el patio del centro comercial y buscaron permanecer en una zona despejada. Algunos ciudadanos decidieron quedarse fuera del recinto mientras esperaban que terminara el movimiento y verificaban si era seguro regresar.

Un grupo de personas evacúa las instalaciones de un centro comercial en Pucallpa y se concentra en las áreas exteriores tras registrarse un sismo de magnitud 6,7. En las imágenes se observa el interior del recinto comercial y posteriormente a decenas de ciudadanos reunidos al aire libre durante la noche mientras manipulan sus teléfonos móviles.

En Cañete, otro registro mostró a clientes y trabajadores de un centro comercial bajando por las escaleras ante la percepción del sismo. La reacción ocurrió en medio de la preocupación de quienes buscaban salir del edificio y mantenerse alejados de estructuras que pudieran representar un riesgo.

Personas y trabajadores se congregan y evacúan las instalaciones de un centro comercial en Cañete durante el registro de un movimiento telúrico. La grabación muestra el área del patio de comidas con mesas y sillas desocupadas, mientras los presentes buscan zonas seguras y se dirigen hacia las salidas del establecimiento comercial.

También se difundieron videos desde la urbanización Parque Fonavi, en Chancay. Los vecinos salieron de sus casas luego de sentir el movimiento y permanecieron en los exteriores, mientras comentaban la intensidad con la que se percibió el sismo en esa localidad.

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En Huaral, ciudadanos registraron el momento desde sus viviendas. Las imágenes revelaron la reacción de familias que optaron por evacuar o mantenerse alertas mientras terminaba el sacudimiento.

En Huánuco, el movimiento también fue percibido con preocupación. El reporte del IGP detalló que el sismo tuvo una profundidad de 129 kilómetros, una condición que explica el alcance que tuvo en distintas ciudades del Perú.

El sismo fue percibido en varias regiones del Perú debido a la profundidad intermedia del evento.

Jóvenes en Junín se sorprendieron por estar cerca del epicentro

Uno de los registros más comentados llegó desde Junín, donde un grupo de jóvenes se encontraba en una plaza cuando comenzó el sismo. Al conocer que la ciudad estaba cerca del epicentro, los adolescentes reaccionaron con sorpresa por la fuerza del movimiento.

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“Aquí ha sido el epicentro, ha sido durísimo”, se escucha decir en uno de los videos compartidos desde la zona. Los jóvenes permanecieron juntos mientras comentaban lo ocurrido y miraban a su alrededor tras la emergencia.

Jóvenes quedan sorprendidos al descubrir que se encontraban en Junín, epicentro del sismo de magnitud 6,7.

Además, una cámara de vigilancia registró cómo se sintió el sismo dentro de una vivienda en Junín. En las imágenes se observa el movimiento de los muebles y otros objetos del hogar durante el sacudimiento, que sorprendió a los residentes de la zona cercana al epicentro.

Un sismo de 6.7 grados de magnitud remeció la región de Junín, Perú. Observa las imágenes del preciso instante del temblor y las reacciones de la población.

El director del IGP precisó que el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, no de toda la región. Además, explicó que la profundidad permitió que el movimiento tuviera un radio de percepción amplio.

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“Por lo tanto, el radio de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande”, explicó Hernando Tavera. El especialista añadió que el sismo tuvo una duración mayor a la habitual por la cantidad de ondas generadas a ese nivel de profundidad.

La percepción del movimiento varió según la distancia de cada localidad respecto al epicentro. Tavera indicó que el IGP deberá establecer la duración del nivel de sacudimiento del suelo en ciudades como Lima, Chimbote e Ica.

Una infografía del Instituto Geofísico del Perú detalla los datos de un sismo de magnitud 6,7 registrado a 129 kilómetros de profundidad en el departamento de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)