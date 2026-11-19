El Jockey Plaza ya abrió su Premium Outlet, que se ubica a la espalda del gran centro comercial, pero que es su propio mall. - Crédito Jockey Plaza

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El Grupo Jockey Plaza inaugura hoy el Jockey Premium Outlet, un nuevo destino comercial que busca transformar la experiencia de compra en el Perú a través de una propuesta que combina marcas nacionales e internacionales, precios de outlet y una oferta diversificada en distintas categorías.

Está ubicado en la intersección de las avenidas Panamericana Sur y Javier Prado, en Surco, en un terreno adyacente al Jockey Plaza, el complejo se desarrolló sobre una superficie de 40.000 m² y cuenta con más de 8.000 m² de área arrendable y más de 1.000 estacionamientos. Su propuesta comercial contempla 75 marcas nacionales e internacionales, además de tres plazas gastronómicas que complementan la experiencia de visita.

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Su inauguración, en vísperas de la campaña navideña, permite incorporar al mercado una alternativa dirigida a consumidores que buscan acceder a marcas reconocidas a precios competitivos. Al contar con una ocupación comercial del 95%, el proyecto inicia operaciones con una oferta diversificada y una propuesta diseñada para diferenciarse de los formatos tradicionales de centros comerciales.

El Grupo Jockey Plaza ya tiene listo el Jockey Premium Outlet, ubicado entre las avenidas Panamericana y Javier Prado, en Surco. Foto: difusión

¿Un outlet premium?

Los consumidores puede que estén familiarizados con lo que es un outlet, un formato de venta con precios bajos, pero no con la parte ‘premium’. El concepto de Jockey Premium Outlet responde a una tendencia internacional que combina marcas premium con oportunidades de compra a precios reducidos.

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“Con Jockey Premium Outlet buscamos ampliar las alternativas de compra para el consumidor peruano a través de una propuesta que combina marcas premium, de calidad y precios competitivos. Este proyecto representa una nueva oportunidad para seguir innovando en el sector retail y desarrollar formatos que respondan a las distintas necesidades y expectativas de nuestros clientes”, señaló Mariana Becerra, directora Comercial y de Marketing del Jockey Plaza.

De acuerdo con el planteamiento comercial del proyecto, los descuentos pueden oscilar entre el 50% y el 70%, dependiendo de la marca y de los productos disponibles. Asimismo, el ticket promedio proyectado se sitúa alrededor de los S/400 por compra.

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El tráfico registrado en las tiendas mostró retrocesos durante varios meses de 2026, con impactos diferenciados según el periodo y el rubro comercial. En agosto, 19 de los 32 establecimientos analizados reportaron menos visitas (Crédito: Flavio Galvez Quintana/TikTok)

El formato emula a los ‘outlet’ de Estados Unidos, sin mayor techo, como un boulevard de varios metros que alberga decenas de tiendas, y con amplío estacionamiento. Tampoco es un centro comercial que se encuentra pegado a la pista, y más bien guarda espacio entre sus alrededores, por lo que el diseño no se ve recargado.

Más de 70 marcas

Uno de los principales diferenciales de Jockey Premium Outlet es la diversidad de su oferta comercial. El complejo reúne marcas de moda, ropa, accesorios, deportes, calzado, joyería, óptica, belleza, equipaje, hogar y estilo de vida, configurando una propuesta orientada a distintos perfiles de consumidores.

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En las categorías de moda, ropa y accesorios destacan Boss, Diesel, Malva, Crepier, Nautica, Prüne, Bruno Ferrini, Steve Madden, Alpaca Factory, Gap, Guess, Desigual, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Bimba & Lola, Mara, Moébe y Leonisa.

También hace poco abrió un outlet premium de Mallplaza, que reúne marcas reconocidas que ofrecen sus productos a precios reducidos. Foto: Alejandro Delgado Tong/Infobae

La oferta de deportes, outdoor y calzado incluye Adidas, Vans, New Balance, Asics, Marathon, Columbia, The North Face, Crocs, Converse, Maui & Sons y New Era. Por su parte, las categorías de joyería, óptica y belleza cuentan con Tous, Chronos, Sunglass Hut, Sifrah y Maison Arabia, especializada en perfumería.

El complejo también incorpora propuestas vinculadas al cuero, equipaje y viajes, con marcas como Renzo Costa, Samsonite y Bubba. En hogar, equipamiento y tecnología participan Rosen, Kitchen Center, Casa 100, Quality Products y La Casa de las Carcasas. A ellas se suman Babymania y The Friend of Pablo, orientadas al público infantil y al estilo de vida.

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La experiencia se complementa con tres plazas gastronómicas que incluyen propuestas como Sarcletti Café, Tanta To Go, Boycott, Frutix, Freh. Esta oferta permite integrar distintas alternativas de consumo y espacios de encuentro, ampliando el propósito del proyecto más allá de la compra de productos.