La presencia del beneficiario será indispensable para acceder al ticket de atención, tanto en el caso de menores de edad como de adultos mayores - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña gratuita para tramitar el documento nacional de identidad electrónico (DNIe), dirigida a menores de edad y adultos mayores del distrito. La actividad se realizará este martes 24 de noviembre y permitirá que los beneficiarios accedan a este documento sin asumir el costo de su emisión.

La iniciativa está destinada a dos grupos específicos de la población: niños y adolescentes desde los 0 hasta los 17 años, así como ciudadanos de 60 años a más. De esta manera, los padres de familia podrán gestionar la identificación de sus hijos, mientras que las personas de la tercera edad tendrán la oportunidad de realizar el procedimiento durante la jornada organizada por la comuna.

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La convocatoria contempla un máximo de 40 personas, por lo que la disponibilidad estará sujeta a los cupos establecidos. Los vecinos interesados deberán considerar esta limitación antes de acudir al establecimiento, debido a que la actividad no contempla una atención ilimitada para todos los solicitantes.

La jornada ofrecerá 40 cupos para tramitar el DNI electrónico sin costo en la Casa del Vecino de La Victoria - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

¿Dónde se realizará la campaña de DNI electrónico gratuito?

La jornada tendrá lugar en la Casa del Vecino, situada en Agustina Antúñete 215, en el distrito de La Victoria. El servicio comenzará a las 9:00 a. m., según precisó la municipalidad en su anuncio dirigido a los residentes.

El establecimiento será el punto habilitado para recibir a los ciudadanos que cumplan con las condiciones de edad establecidas. Por ello, quienes tengan previsto participar deberán identificar previamente la dirección para llegar al lugar y solicitar su atención.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al DNI electrónico gratis?

Uno de los aspectos que deberán considerar los asistentes está relacionado con la documentación de los padres de familia. De acuerdo con las indicaciones municipales, únicamente se atenderá a la mamá o al papá que cuente con su DNI en formato físico.

El DNI electrónico es completamente gratuito para menores de edad y adultos mayores de La Victoria durante una campaña municipal - Créditos: Andina.

Esta condición deberá cumplirse cuando se gestione el procedimiento correspondiente a un menor de edad. Por tanto, el representante familiar tendrá que llevar su identificación para acceder al servicio y seguir las indicaciones del personal encargado de la jornada.

Otro requisito indispensable es la presencia física de la persona que recibirá el documento. La municipalidad señaló que tanto los niños y adolescentes como los adultos mayores deberán acudir personalmente, debido a que su asistencia será necesaria para recibir el ticket de atención.

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En ese sentido, no bastará con que el padre, la madre o algún familiar se presente en representación del beneficiario. La disposición comprende a los dos grupos convocados y busca que cada solicitante esté presente durante la entrega del turno correspondiente.

Características del DNI electrónico

Identificación digital: El DNI electrónico permite acreditar la identidad de una persona tanto de manera presencial como en entornos digitales, facilitando el acceso a distintos servicios.

Chip integrado: Incorpora un chip criptográfico que almacena certificados digitales y permite realizar procesos de autenticación segura.

Firma digital: Permite firmar documentos electrónicos con validez jurídica, siempre que se cumplan las disposiciones establecidas en la normativa peruana.

Mayor seguridad: Cuenta con mecanismos tecnológicos de protección que dificultan la falsificación y la suplantación de identidad.

Trámites por internet: Facilita la realización de determinadas gestiones ante entidades públicas y privadas sin necesidad de acudir físicamente a sus oficinas.

Datos personales: Contiene información de identificación del titular, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento y número de documento.

Uso personal: Es intransferible y debe permanecer bajo custodia de su titular.

Vigencia: Tiene un periodo de validez establecido por el Reniec, que depende de la edad del ciudadano y de las disposiciones aplicables a cada grupo poblacional.