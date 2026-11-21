Reporte periodístico sobre los incendios forestales registrados en las regiones peruanas de Ucayali y Cusco. En Ucayali, el avance del fuego afecta parcelas agrícolas y moviliza a los bomberos ante múltiples siniestros simultáneos. En Cusco, las llamas destruyen áreas de vegetación en zonas montañosas de difícil acceso, lo que dificulta las labores de control y genera columnas de humo visibles desde distintos puntos.

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Los incendios forestales continúan causando estragos en distintas regiones del país. En Ucayali, los bomberos llevan dos días combatiendo el fuego en el caserío Pimentel, distrito de Campo Verde, donde varias familias han perdido sus cultivos. En Cusco, otro siniestro consumió alrededor de 250 hectáreas de vegetación y dejó a un bombero herido.

Incendios forestales afectan cultivos

Según informó Latina Noticias, en el caserío Pimentel, los bomberos trabajaron hasta las cuatro de la madrugada para evitar que las llamas siguieran extendiéndose. Sin embargo, el incendio, que ya lleva dos días activo, ha causado importantes daños en las áreas agrícolas de la zona.

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Una de las afectadas es Margarita Pizango, agricultora que perdió sus dos hectáreas de cultivos de cítricos. La mujer relató que el fuego consumió toda su producción, que representaba su principal fuente de sustento. “Todito se ha ido a la nada”, expresó al observar los daños ocasionados por las llamas.

La emergencia se suma a otros siniestros registrados en la región. Según informó el personal de bomberos, actualmente atienden seis incendios forestales de manera simultánea, una situación que podría agravarse durante noviembre y diciembre.

Ante la falta de personal suficiente, los bomberos esperan recibir apoyo del Gobierno Regional de Ucayali para facilitar el transporte y coordinar nuevas acciones con el director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

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Incendio forestal en Cusco arrasa 250 hectáreas y deja un bombero herido

Un bombero trabaja para sofocar el avance del fuego en una ladera durante el incendio forestal que afecta a sectores rurales de Cusco. (Foto: Municipalidad del Cusco)

En Cusco, otro incendio forestal consumió alrededor de 250 hectáreas de vegetación y generó una extensa columna de humo que podía observarse incluso desde la Plaza Mayor de la ciudad.

El fuego avanzó hasta el distrito de Coya y dejó a un bombero herido. Las labores de control se complicaron por los fuertes vientos y las dificultades para acceder a la zona afectada, por lo que las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo para combatir las llamas.

El alcalde del Cusco, Luis Pantoja, explicó que las condiciones del terreno representan un riesgo para el personal de emergencia. La zona es elevada, inhóspita y presenta dificultades de visibilidad, por lo que consideró que enviar más efectivos sin las condiciones necesarias podría poner en peligro sus vidas.

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“Enviar al personal en estas circunstancias sería poner en riesgo, enviarlo prácticamente a la muerte, y eso no se puede hacer”, manifestó.

Ante este escenario, los bomberos exhortaron a la población a evitar la quema de pastizales y residuos agrícolas. Estas prácticas, especialmente durante periodos de altas temperaturas, pueden desencadenar incendios de grandes proporciones y poner en peligro tanto a las comunidades como al personal que participa en las labores de emergencia.

¿Qué hacer ante un incendio forestal?

Ante la detección de un incendio forestal, es importante comunicarlo de inmediato a las autoridades y evitar acercarse a la zona afectada. El Ministerio del Ambiente (Minam) recomienda reportar estos siniestros a los bomberos, la Policía Nacional o las autoridades municipales.

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Estos son los principales números de emergencia en Perú:

116 – Bomberos: para reportar incendios y solicitar atención de emergencia.

105 – Policía Nacional: para comunicar situaciones de riesgo y solicitar intervención policial.

115 – Defensa Civil: para emergencias relacionadas con la gestión del riesgo de desastres.

Además, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brinda las siguientes recomendaciones:

Aléjate del fuego y evacúa hacia una zona segura siguiendo las indicaciones de las autoridades.

No intentes apagar un incendio forestal si no tienes capacitación ni equipos de protección.

Si hay humo, protege tu nariz y boca con una mascarilla y evita exponerte directamente.

No quemes pastizales, residuos agrícolas ni basura, pues las llamas pueden extenderse sin control.

No regreses a las zonas afectadas hasta que las autoridades confirmen que es seguro.