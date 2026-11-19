La senadora de Renovación Popular Lourdes Alcorta arremetió contra el canciller Carlos Espá durante el debate del dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027

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La senadora de Renovación Popular Lourdes Alcorta arremetió este jueves contra el canciller Carlos Espá durante el debate del dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, al cuestionar su actuación tras los problemas registrados en la misa que el papa León XIV presidió en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

La legisladora pidió explicaciones por los once millones de soles destinados a la organización de la ceremonia religiosa y propuso que ese monto sea descontado de los recursos asignados al portafolio para financiar acciones de apoyo a la población vulnerable ante la llegada del fenómeno climático El Niño.

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“¿Dónde diablos está la Cancillería? ¿Dónde está el canciller?”, exclamó al criticar las apariciones y el comportamiento de Espá en redes sociales.

“Más allá de que se la pasa saltando y rompiéndose el cerebro cada vez que salta, disfrazado del Inspector Truquini (en referencia a la caricatura), cuando no corresponde la investidura de un canciller”, manifestó.

Alcorta exigió explicaciones por los S/ 11 millones destinados a la ceremonia y propuso trasladar esos recursos a la atención de afectados por El Niño

Alcorta sostuvo que el Perú había contado históricamente con una Cancillería reconocida en el ámbito internacional, pero consideró que esa reputación se había deteriorado. “Hoy día la han traído abajo”, afirmó.

También recordó que numerosos fieles acudieron a la misa de cierre de la visita de León XIV al país con la expectativa de tener un contacto cercano con el pontífice, aunque, según señaló, las deficiencias en la organización terminaron por frustrarlos.

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“Lo que no se va a poder reivindicar, lo que no se va a poder reparar, es la frustración, el desastre que ha habido, el resentimiento, la herida que llevan, la esperanza que tenían de tener un único contacto. Eso no se va a poder reparar nunca”, expresó.

“Por eso digo que esos once millones que se han botado a la basura se los resten al presupuesto de Cancillería y que Cancillería vea cómo recupera esos once millones que nadie sabe dónde están. Y esa plata que vaya a la población más vulnerable que va a ser afectada, perdiéndolo todo, a través del fenómeno de El Niño”, planteó.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una investigación sobre dos contratos vinculados al evento, mientras el canciller participa en actividades oficiales en Japón

Hasta el momento, la Cancillería se ha limitado a anunciar que investigará las contrataciones cuestionadas para la celebración religiosa. La primera, por S/ 8 millones 399.800, fue adjudicada a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., empresa responsable de los equipos de sonido e iluminación. La segunda, por S/ 2 millones 652.889, recayó en Facogem Industrial, encargada del suministro de grupos electrógenos y cableado.

Espá se encuentra fuera del país para participar en la 33.ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y acompañar a la presidenta Keiko Fujimori en su visita oficial a Japón, una gira que se extenderá hasta el próximo 21 de noviembre.

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En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sustentó ante el Congreso un presupuesto de S/ 1.131 millones para 2027, destinado principalmente a fortalecer la política exterior y la actividad diplomática, proteger a las comunidades peruanas en el extranjero y mejorar su sede central y la Embajada del Perú en Argentina.