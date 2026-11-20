Ezio Oliva comparte en una entrevista íntima sus experiencias con los miedos e inseguridades que ha enfrentado a lo largo de su carrera musical. Reflexiona sobre los momentos de duda, la importancia de la perseverancia y cómo ha navegado el éxito en España. Una charla inspiradora para artistas y amantes de la música. Video: Infobae Perú

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Ezio Oliva atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera, después de haber estado a punto de abandonar la música hace apenas tres años. El cantante peruano, que este mes cumplió 38 años, conversó con Infobae Perú sobre el camino que lo llevó de ese punto de quiebre a su actual instalación en España, donde prepara su primer álbum de estudio como solista mientras se reencuentra con Ádammo, la banda que marcó a una generación de peruanos, para una nueva presentación en el Estadio Nacional.

La crisis que lo llevó a pensar en dejar la música

Oliva relató que en 2023 llegó a tomar la decisión de cerrar su carrera musical, tras un periodo prolongado de estancamiento que se agravó con la pandemia. El cantante había iniciado en 2019 un proceso para consolidarse en el mercado mexicano, proyecto que quedó truncado por las restricciones sanitarias globales.

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El cantante peruano Ezio Oliva prepara su primer álbum como solista en España mientras mantiene presentaciones con la banda Ádammo en Lima.

“Yo hace tres años, cuando llegué a España por primera vez, había tomado la decisión de cerrar mi carrera, porque honestamente sentía que estaba estancado”, confesó el artista. Según explicó, la sensación de bloqueo creativo formó parte de un proceso que, asegura, atraviesan la mayoría de los artistas, incluidos nombres consolidados como Ana Torroja, exvocalista de Mecano, con quien compartió esa reflexión durante una premiación reciente en España.

“Es parte del proceso que todos los que nos subimos a un escenario sintamos miedo, sintamos inseguridad. Somos humanos”, señaló Oliva, quien relativizó también el peso emocional de esa etapa al compararla con pérdidas más profundas vividas por otras personas durante la pandemia. “Hay gente que se le murió la mamá. Yo tengo a mi mamá viva (...). Entonces, ¿de qué me puedo quejar?”, reflexionó.

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Ezio Oliva nos abre su corazón en una entrevista exclusiva. Habla sobre su profundo amor por Perú, su nueva vida en España, las razones familiares que impulsaron la mudanza y sus esperanzas para el futuro de su carrera y su país. Video: Infobae Perú

España como punto de inflexión en su carrera

El quiebre llegó cuando el cantante comenzó a desarrollar su carrera en España, país al que describe como una “brisa fresca” tras el estancamiento post pandemia. Desde entonces, sus canciones comenzaron a sonar con mayor frecuencia en las radios españolas, lo que derivó en presentaciones constantes durante los últimos tres años.

Ese proceso se consolidó este año con la obtención del Premio Dial Tenerife 2026, galardón que Oliva recibió junto a figuras como Laura Pausini, Luis Fonsi, Kany García y Carlos Vives. El cantante se convirtió en el primer peruano en ganar este reconocimiento en sus 30 años de historia. “Espero que no sea la última y que venga mucho más talento peruano”, expresó sobre el hito.

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El artista agradeció en el escenario a Perú y resaltó el esfuerzo de años para consolidar su carrera en España.

En paralelo a su crecimiento artístico en España, Oliva confirmó que trabaja en su primer álbum de estudio como solista, de género pop, en colaboración con los productores catalanes Roger Rodés y Manu Guix, ganadores del Grammy por su trabajo con Shakira y Nathy Peluso. El disco, que tendrá un mínimo de diez canciones inéditas, se lanzaría en abril de 2027.

La mudanza a Madrid, una decisión familiar

El avance de su carrera en España coincidió con la decisión de trasladar a toda su familia a Madrid desde abril de este año. Oliva explicó que la mudanza, tomada junto a su esposa Karen Schwarz, respondió principalmente a la seguridad de sus dos hijas, en un contexto marcado por la preocupación constante por la inseguridad ciudadana en Perú.

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“El hecho de que estés en la calle caminando preocupado por si te van a robar el celular o no (...) aún hay menos violencia” en España, comparó el cantante, quien remarcó que la decisión busca evitar que sus hijas crezcan bajo esa tensión cotidiana. Pese al cambio de residencia, Oliva aseguró que viaja constantemente a Perú por motivos laborales, al punto de haber realizado tres viajes solo durante octubre.

“La incomodidad te enseña”: Ezio Oliva y Karen Schwarz cuentan su nueva vida en Madrid. Captura: IG karenschwarzespinoza.

“Mi casa es Perú. Yo llevo la bandera siempre con mucho orgullo de decir ‘yo soy peruano’”, afirmó el artista, quien aseguró que su identidad nacional se mantiene intacta pese a su nueva etapa en Europa. Según relató, sus hijas extrañan principalmente a la familia que permanece en Lima, mientras él mismo recurre a restaurantes peruanos en Madrid para mantener el vínculo con la gastronomía del país.

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El reencuentro de Ádammo, de la nostalgia a los estadios

Paralelamente a su carrera solista, Oliva mantiene activa su participación en Ádammo, la banda de pop rock que integró entre 2007 y 2013 junto a Renzo Bravo, Nicholas Cáceres y Diego Ubierna, y que fue reconocida como Mejor Artista Revelación en los Premios MTV de 2009. La agrupación se reencontró el año pasado para una serie de conciertos que incluyeron cerca de diez mil asistentes en Arena Uno y más de tres mil en el Parque de la Exposición.

En una reveladora entrevista, Ezio Oliva comparte los detalles de la nueva etapa de Ádammo, destacando la madurez del grupo, la importancia de sus familias y la emoción de volver a los escenarios. Descubre sus proyectos individuales y la visión para el futuro de la música peruana. Video: Infobae Perú

“Te juro que es como si no hubiesen pasado estos catorce años (...) cada vez que nos juntamos es una energía distinta, es una energía maravillosa”, describió el cantante sobre la dinámica actual del grupo, que según explicó se reúne en función de la disponibilidad de sus integrantes y el interés de los organizadores de conciertos, sin descartar futuras presentaciones en Colombia, Ecuador y Chile.

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El vocalista destacó además el componente generacional que ha mantenido vigente a la banda. “Hoy esa generación se vuelve a encontrar con Ádammo”, afirmó, en referencia al público que los siguió en su adolescencia y que hoy asiste a sus conciertos junto a sus propias familias.

El festival Sound Music Fest en Lima anuncia las presentaciones de Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y el grupo Ádammo.

El 21 de noviembre, Ádammo vuelve al Estadio Nacional

El próximo compromiso de la banda será el 21 de noviembre, cuando se presente en el Estadio Nacional de Lima como parte del festival Sound Music Fest Golden Years Edition, organizado por NABD Entertainment. El evento reunirá a Ádammo junto a figuras internacionales como Christina Aguilera, Flo Rida y Marshmello, en lo que será la tercera vez que Oliva se presenta en ese recinto.

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El cantante calificó como “maravillosa” la iniciativa de incluir artistas peruanos en carteles de gran formato junto a figuras internacionales, y mencionó como referencia la práctica de artistas como Dua Lipa y Coldplay de sumar talento local a sus giras. “Creo que sí es importante que haya una dosis de talento peruano en cada uno de los escenarios”, sostuvo.

Ezio Oliva comparte su emoción por el regreso de Ádammo al Estadio Nacional y la importancia de la inclusión de artistas peruanos en grandes festivales como el Sound Muisc Fest Golden Years Edition organizado por NABD Entertainment. Video: Infobae Perú

Cumbia y pop, la fusión que proyecta para el futuro

De cara a los próximos años, Oliva adelantó su interés por explorar una fusión entre el pop, género que domina su etapa actual en España, y la cumbia peruana, presente en su repertorio a través de interpretaciones del clásico ‘Cariñito’. El cantante explicó que esta combinación representa un territorio pendiente dentro de su evolución artística, después de haber experimentado previamente con versiones en salsa de canciones como ‘Cómo le hago’.

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“Soy supercamaleónico, yo no tengo miedo, yo me lanzo a la piscina sin ningún problema”, resumió el artista sobre su disposición a combinar estilos musicales distintos, en una etapa de su carrera que combina el lanzamiento de su primer álbum de estudio, la consolidación de su carrera en España y el sostenimiento de su vínculo con el público peruano a través de Ádammo.