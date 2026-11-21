La institución blanquiazul presentó documentos para que el dirigente pueda acompañar al plantel en los dos duelos decisivos del campeonato, luego del castigo por altercados ante Cienciano en Matute esta temporada (Alianza Lima)

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Franco Navarro ha sido protagonista de las noticias en las últimas horas. Pese a que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó su pedido de reducción y ratificó la sanción de tres fechas, todo cambió con la decisión del Tribunal de Apelación de la Liga 1.

El ente del organizador del campeonato decidió reducir el castigo del gerente deportivo de Alianza Lima: solo deberá cumplir 2 fechas de castigo. Es decir, el directivo podrá estar presente en la segunda final que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.

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“REVOCAR la Resolución No. 02, emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP, mediante la cual se sancionó al señor FRANCO NAVARRO MONTEYRO con la PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ESTADIOS POR TRES (3) FECHAS, sanción que deberá cumplirse durante los TRES (3) SIGUIENTES PARTIDOS OFICIALES QUE DISPUTE EL CLUB ALIANZA LIMA EN LA LIGA1 TE APUESTO 2026; y, reformándola, IMPONER al señor FRANCO NAVARRO MONTEYRO la sanción de PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ESTADIOS POR DOS (2) FECHAS, sanción que deberá cumplirse durante los DOS (2) SIGUIENTES PARTIDOS OFICIALES QUE DISPUTE EL CLUB ALIANZA LIMA EN LA LIGA 1″, se lee en la resolución.

Resolución del Tribunal de Apelaciones de la Liga 1 por el caso de Franco Navarro.

¿Por qué sancionaron a Franco Navarro?

El gesto de Horacio Melgarejo tras su expulsión en el partido entre Alianza Lima y Cienciano derivó en un cruce con integrantes de la directiva local cuando el entrenador argentino se dirigía a los vestuarios bajo custodia policial.

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La situación comenzó después de que el árbitro Sebastián Lozano le mostrara la tarjeta roja a Melgarejo por sus reclamos ante una jugada. El encuentro ya transcurría en un clima de tensión desde las tribunas.

Luego de la expulsión, el técnico realizó con las manos una señal vinculada con Universitario de Deportes. El gesto estuvo dirigido hacia un sector de la hinchada de Alianza Lima y provocó reacciones inmediatas entre los asistentes y miembros de la directiva ‘íntima’.

El episodio ocurrió mientras Melgarejo abandonaba el campo tras la decisión arbitral. La respuesta del entrenador ante el público elevó la tensión y motivó un reclamo en la zona de acceso a los vestuarios.

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El director deportivo de los 'blanquiazules' tuvo una explosiva reacción contra el DT de Cienciano. (Difusión)

Las imágenes difundidas del hecho registraron el momento en que el técnico de Cienciano avanzaba hacia el túnel acompañado por efectivos policiales. Allí se encontró con los Navarro, quienes buscaron cuestionarlo por su conducta posterior a la expulsión.

Franco Navarro Monteiro tuvo que ser contenido por personas que estaban en el lugar. La intervención evitó que el intercambio verbal escalara a un enfrentamiento físico.

En otra secuencia registrada durante la retirada del entrenador, un balón fue arrojado hacia Melgarejo mientras descendía por el túnel que conduce a los vestuarios.

El técnico ofreció disculpas públicas después del partido. En declaraciones a L1 Radio, reconoció que su reacción estuvo relacionada con el nerviosismo del momento.

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Directiva de Alianza Lima reaccionó a los polémicos gestos de Horacio Melgarejo en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

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