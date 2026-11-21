Camila Domínguez se presenta en el set del programa televisivo Magaly TV La Firme junto a la conductora Magaly Medina. Durante la emisión transmitida por la señal de ATV, la invitada conversa frente al micrófono acerca de su situación personal y de la relación con su padre, Christian Domínguez, indicando la resolución de discrepancias familiares.

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Camila Domínguez aseguró que las diferencias que mantuvo con Christian Domínguez quedaron atrás luego de un proceso de reconciliación que incluyó terapia psicológica. La joven contó que actualmente comparte tiempo con su padre, sale a desayunar con él y volvió a acercarse a otros integrantes de su familia paterna.

La hija mayor del cantante visitó el set de Magaly Medina y habló sobre la relación que ha reconstruido con su padre después de una etapa de distanciamiento. Según explicó, ambos decidieron no retomar el vínculo de manera improvisada, sino trabajar las diferencias que los llevaron a mantenerse alejados.

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Camila señaló que el acompañamiento profesional fue clave para que la reconciliación se desarrollara de forma sana. La joven remarcó que no quería que el acercamiento fuera entendido como un “borrón y cuenta nueva”, sin conversar sobre los hechos que afectaron la relación entre padre e hija.

“Sí, obviamente para la reconciliación nosotros fuimos al psicólogo por una temporada muy grande, hasta el día de hoy también”, respondió Camila Domínguez cuando le preguntaron por el proceso que atravesó junto a Christian.

La joven precisó que ambos llevan terapia como padre e hija. “Tenemos terapia entre padre e hija, claro. Tuve que solicitar eso para que la reconciliación sea sana, no sea como borrón y cuenta nueva, pues, ¿no? Como de la nada estamos bien y nunca pasó nada”, sostuvo.

El mea culpa de Camila y Christian Domínguez

Camila Domínguez explicó que la reconciliación fue posible porque los dos asumieron responsabilidades por lo ocurrido. La joven señaló que Christian Domínguez le pidió disculpas por situaciones que la afectaron y que ella también reconoció los aspectos que pudo manejar de otra manera.

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“Sí hubo ese mea culpa, él sí se disculpó por todo lo que pasó y, en mi caso, también, si es que lo hice sentir mal o dije cosas que no debí haber dicho, o quizás no mantuve las cosas en privado o no reaccioné como él quiso, sí también le pedí disculpas por eso”, manifestó.

Para Camila, el diálogo permitió que ambos entendieran que no podían continuar defendiendo únicamente sus propias posturas. La joven consideró que era necesario llegar a acuerdos para recuperar la comunicación y evitar que las diferencias se prolongaran.

“Yo creo que entre los dos tuvo que haber un mea culpa para poder llegar a una conclusión, porque si yo me ponía a seguir defendiendo mi postura de lo que yo creía y él también, nunca íbamos a llegar a un acuerdo para poder llegar a la reconciliación, íbamos a seguir peleando entonces”, expresó.

Magaly Medina le preguntó si consideraba que, en el pasado, pudo haber exagerado sus sentimientos o presentado las situaciones de una forma distinta a como ocurrieron. Camila Domínguez rechazó esa idea y defendió la manera en que comunicó lo que vivía durante esa etapa.

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“No, la verdad es que yo sí expresé mis sentimientos como los sentía en ese momento por las cosas que sucedieron. No creo que fui melodramática, creo que fui una adolescente que expresó lo que sentía y por lo que vivió también. Entonces yo lo considero así”, respondió.

La joven dejó claro que no se arrepiente de haber compartido el impacto emocional que le produjo el distanciamiento. Sin embargo, explicó que el proceso de terapia le permitió mirar la situación desde otra perspectiva y priorizar la reconstrucción de su vínculo con Christian.

Camila Domínguez asegura que las diferencias con Christian Domínguez se han solucionado y que ella es feliz ahora. ATV: Magaly TV La Firme.

¿Cómo es su relación actual con su padre?

Camila Domínguez contó que actualmente se reúne a solas con el cantante. Entre sus actividades, mencionó los desayunos que comparten, además de las visitas que realiza a sus abuelos, madrinas y primos por el lado paterno.

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“Yo solamente salgo con mi papá, veo a mis abuelos, veo a mis madrinas, a mis primos y, bueno, compartimos, vamos a desayunar”, detalló la joven al hablar sobre la dinámica que mantienen desde que se reconciliaron.

La hija de Christian Domínguez aclaró que este acercamiento está centrado exclusivamente en la relación con su padre. Según explicó, ambos establecieron límites durante conversaciones privadas y decidieron respetarlos para cuidar el proceso que vienen construyendo.

“Yo creo que es un respeto, pues, ¿no? Yo solicité algunos límites y él me solicitó algunos límites que tenía que respetar y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

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Camila señaló que los acuerdos surgieron luego de hablar con sinceridad sobre aquello que les incomodaba. “Es una conversación que hemos tenido él y yo en privado y hemos dicho las cosas que nos incomodan y, en base a eso, hemos decidido reconciliarnos y la verdad es que vamos muy bien”, agregó.

La joven insistió en que el daño que necesitaba sanar estaba relacionado con Christian Domínguez. Por ello, explicó que la reconciliación debía darse directamente con él y no necesariamente con otras personas de su entorno actual.

“El daño que yo tuve fue con mi papá. Lo que yo siempre dije o lo que yo siempre solicité fue algo que me faltaba de mi papá. Entonces, con el único que yo decidí reconciliarme, porque es el único con el que debo reconciliarme para que yo pueda estar tranquila, mi salud mental esté bien, es con mi papá”, indicó.

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Camila Domínguez afirmó que ahora comparte desayunos y tiempo a solas con su padre. ATV: Magaly TV La Firme.

Camila Domínguez no adelanta un acercamiento con Karla Tarazona

Durante la entrevista, Magaly Medina le consultó si imaginaba que en el futuro podría compartir una Navidad junto a Karla Tarazona, sus hermanos y Christian Domínguez. Camila prefirió no dar una respuesta definitiva, pero sostuvo que, por ahora, no contempla esa posibilidad.

“Es una pregunta que no sabría responderte a la hora. Por ahora, pues no lo considero así”, manifestó.

La joven no profundizó en las razones de esa decisión y reiteró que su prioridad es conservar el vínculo que recuperó con su padre. El proceso de terapia, las disculpas mutuas y los límites acordados son, según explicó, las bases de una relación que hoy describe con tranquilidad.

Karla Tarazona niega rotundamente los presuntos malos tratos hacia Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez.