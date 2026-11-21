Sedapal aconseja a los usuarios reservar agua previamente y estimar el volumen requerido para atender las necesidades esenciales mientras dure la interrupción del servicio. (Magnific)

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Sedapal ejecutará una nueva jornada de mantenimiento en las redes de distribución de agua potable de Lima, por lo que varios sectores de la capital permanecerán sin suministro durante algunas horas de este lunes 23 de noviembre. La suspensión temporal alcanzará determinadas zonas residenciales de distintos distritos y obligará a los usuarios comprendidos en el cronograma a organizar sus actividades domésticas antes de que comiencen las labores.

La programación contempla intervenciones en puntos específicos de la ciudad, entre ellos urbanizaciones, avenidas y áreas habitacionales. Sin embargo, el corte no abarcará necesariamente la totalidad de las jurisdicciones anunciadas, debido a que los trabajos estarán concentrados en espacios delimitados por la empresa estatal. Esta precisión resulta importante para evitar confusiones entre los vecinos y permitirles identificar si sus viviendas se encuentran dentro del perímetro afectado.

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Las acciones responden a un plan de conservación de la infraestructura sanitaria, cuyo propósito es mantener las condiciones operativas de las instalaciones y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Aunque estas labores forman parte de las intervenciones periódicas de la compañía, su ejecución requiere interrumpir momentáneamente la distribución del recurso en los sectores involucrados.

Ante este escenario, los hogares deberán adoptar medidas preventivas para reducir las complicaciones que podría ocasionar la falta de agua. Reservar una cantidad suficiente en recipientes limpios permitirá atender necesidades básicas como cocinar, lavarse las manos, asearse y mantener las condiciones de higiene dentro de las viviendas.

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La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso. (Magnific)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Miraflores

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Unión y Paz

A. H. Las Terrazas de Villa

A. H. Las Torres de Melgar Mz. N

A. H. Altos de Manuel Scorza

A. H. Los Balcones de Villa

A. H. Las Terrazas de Villa

A. H. Villa Victoria

A. H. Sector 1 Grupo 6

A. H. Sector 1 Grupo 1

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal aconseja a los usuarios guardar agua previamente y estimar la cantidad que necesitarán para realizar sus actividades esenciales mientras dure la suspensión del servicio - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

A. H. Agru 21 de enero

Hora: 9 a. m. - 1 p. m.

A. H. Mariátegui

Agru. La Costa de Buenos Aires

A. H. Cerrito La Libertad Ampl.

Agru. 21 de Enero

Agru. El Mirador de Mariátegui

A. H. Mariátegui U6 Ampl.

A. H. Mariátegui 12 de Octubre V et. Ampl.

Agru. Quebrada Verde de Mariátegui

A. H. Mariátegui T1-A

T2A Corazón de Jesús

Agru. Juan Velasco

Agru. Súper S-II

A. H. Ciudad Mcal. Cáceres Mz. T Sector III Ampl. III

A. H. Mariátegui B

AF Nueva Generación

Agru. Portada de Belén

A. H. Mariátegui V5A Ampl.

A. H. Mariátegui W3-Ampl.

AF Los Álamos Ampl. Mariátegui

A. H. Ciudad Mcal. Cáceres Mz. W 5A Sector III Ampl. III

A. H. Mariátegui Amp.I V et. W7 Bellavista

A. H. Mariátegui W10 y W11 V et. Ampl.

A. H. Mariátegui S1B Cruz de Mayo Ampl.

A. H. Mariátegui S1C Los Eucaliptos V et.

Agru. 27 de Enero

A. H. Mariátegui S1D El Peñón Ampl

A. H. Mariátegui Q21 A Cerro Celeste Ampl.

A. H. Mariátegui Q26-A Ampl.

A. H. Mariátegui U11 Ampl.

A. H. Mariátegui U5 Ampl.

A. H. Mariátegui U4A V et. Ampl.

A. H. Mariátegui V1 V etapa Ampl.

A. H. Mariátegui BA V etapa Ampl.

Agru. Buenos Aires

A. H. Mariátegui T6 etapa Ampl.

Agru. Primavera

A. H. Mariátegui T2A-26 de Enero Las Lomas Ampl.

A. H. Mariátegui T-5 Ampl.

A. H. Mariátegui Súper S10 V etapa Ampl.

A. H. Mariátegui (Agrup. Fam. Pilar Nores)

A. H. Mariátegui 2da Ampl.

Agru. Nueva Esperanza Ampl. V Sector

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Los usuarios también podrán contactar al servicio Aquafono mediante el número (01) 317-8000 para resolver dudas o comunicar cualquier inconveniente vinculado con la suspensión del servicio de agua potable.