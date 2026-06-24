Flota china de calamar culmina migración: cerca de 400 barcos se concentran frente a Mollendo

Alrededor de 400 buques pesqueros chinos permanecen a 220 millas de las costas de Mollendo tras culminar su desplazamiento anual en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Perú. De acuerdo con el reporte del Movimiento Ecologista del Perú (MEP), imágenes satelitales tomadas entre el 1 y el 19 de junio de 2026 muestran el recorrido de la denominada Flota de Calamar Extranjera en sentido norte-sur, bordeando la jurisdicción marítima nacional.

Según se detalló, la presencia de esta flota internacional frente al litoral peruano ha sido identificada mediante tecnología satelital, lo que permitió establecer su ubicación y número aproximado de embarcaciones. La concentración se detectó a 220 millas náuticas de Mollendo, en el departamento de Arequipa, justo fuera del límite de la ZEE peruana, donde rigen restricciones sobre la explotación de recursos marinos. La organización ambientalista advirtió sobre la magnitud de la operación pesquera y la necesidad de monitoreo constante.

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Satélites confirman: 400 buques chinos se concentran fuera de la ZEE tras migración|Movimiento Ecologista del Perú (X)

Durante las migraciones anuales de calamar gigante, buques de origen chino suelen posicionarse al borde de la ZEE de diferentes países sudamericanos. Esta práctica ha sido observada en años previos, generando preocupación en sectores ambientalistas y pesqueros locales por el impacto potencial en los ecosistemas marinos y en la pesca nacional.

Oficio del congresista al ministro de Producción

El congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga ha remitido un oficio al ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, manifestando su preocupación ante la persistencia de flotas pesqueras extranjeras operando en las proximidades y, presuntamente, dentro de las 200 millas marítimas correspondientes a la ZEE del Perú. Zeballos argumenta que estos hechos no constituyen situaciones aisladas, sino parte de una problemática reiterada que pone en riesgo la soberanía nacional y afecta gravemente a la pesca artesanal, sustento de numerosos peruanos.

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El congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga ha remitido un oficio al ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, manifestando su profunda preocupación ante la persistencia de flotas pesqueras extranjeras | Foto: Carlos Zeballos

En el oficio, el congresista menciona la reciente alerta trasladada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien advirtió sobre la posible depredación de recursos hidrobiológicos por embarcaciones chinas en aguas bajo jurisdicción peruana. Zeballos señala que la denuncia internacional refuerza la urgencia de una intervención estatal en defensa de los intereses del país y de las comunidades pesqueras.

El documento solicita al ministro de la Producción que se remita un informe técnico-legal que precise la presencia de embarcaciones extranjeras —especialmente de bandera china— dentro o en las inmediaciones de la ZEE peruana. Requiere que se indique si estos buques contaban con permisos de operación válidos y detalla qué acciones de fiscalización y control se han desplegado, incluyendo el uso de monitoreo satelital, inspecciones en puerto y reportes de vigilancia marítima. Además, pide información sobre denuncias y sanciones impuestas en los últimos cinco años por actividades de pesca ilegal u otras infracciones similares.

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Zeballos también solicita datos acerca del estado actual de recursos como la pota, la situación social y económica de los pescadores artesanales afectados, y las medidas de protección que el Ministerio implementará para resguardar sus derechos y medios de vida. Finalmente, el congresista exige la convocatoria a una reunión urgente que permita abordar la problemática .