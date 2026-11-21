Camila Domínguez explica por qué no busca un vínculo con Karla Tarazona

Guardar

Camila Domínguez afirmó que su reconciliación es únicamente con Christian Domínguez y que, por ahora, no busca construir una relación cercana con Karla Tarazona, actual pareja del cantante. La joven explicó que el proceso con su padre implicó conversaciones, acuerdos y límites que ambos decidieron respetar.

La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez se presentó en Magaly TV, la firme, donde habló sobre la etapa de distanciamiento que atravesó con el intérprete de cumbia y el acercamiento que lograron después de varios meses sin comunicación.

PUBLICIDAD

A sus 18 años, Camila señaló que el principal conflicto que debía resolver era con su padre. Por ese motivo, indicó que la prioridad de este nuevo momento familiar es recuperar la confianza entre ambos, sin involucrarse en las relaciones sentimentales que él mantuvo o mantiene.

“Es un respeto, yo solicité algunos límites y él me solicitó algunos límites que tenía que respetar y es lo que estamos haciendo”, manifestó la joven en el programa emitido el viernes 20 de noviembre. “Nos hemos dicho las cosas que nos incomodan y, en base a eso, hemos decidido reconciliarnos. La verdad es que vamos muy bien”, agregó.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez explicó que el conflicto era con su padre

La joven descartó que la reconciliación con Christian Domínguez implique automáticamente una cercanía con Karla Tarazona. Según explicó, considera que el daño emocional que experimentó durante el periodo de alejamiento estaba vinculado a su relación con su padre.

“El daño que yo tuve fue con mi papá. Lo que yo siempre solicité, o fue algo que me faltaba, era de mi papá”, sostuvo Camila. La joven precisó que optó por concentrarse en ese vínculo para recuperar su tranquilidad.

Camila Domínguez revela que su reconciliación con Christian Domínguez se hizo en base al respeto y marcar límites. Captura: +QTV.

“Con el único que yo decidí reconciliarme, porque es el único con el que debo reconciliarme para que yo pueda estar tranquila, para que mi salud mental esté bien, es con mi papá”, añadió.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones se produjeron días después de una anterior entrevista en la que fue consultada por el trato que mantiene con Karla Tarazona y con otras exparejas de Christian Domínguez. En aquella oportunidad, evitó emitir comentarios sobre la vida personal de su padre.

“Yo prefiero no hablar sobre la vida privada de mi papá. Si a mí me cae bien o me cae mal, mientras que mi papá esté feliz y contento, ya no deseo opinar sobre ese tema”, expresó en declaraciones al programa Amor y Fuego.

No planea compartir reuniones familiares con Karla Tarazona

Camila Domínguez explicó que no contempla, por el momento, compartir espacios familiares con Karla Tarazona. La joven señaló que puede coincidir con algunos integrantes de la familia paterna, pero afirmó que no considera necesario trasladar la reconciliación con su padre hacia otros vínculos.

PUBLICIDAD

“Por ahora no lo considero así”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de pasar celebraciones familiares junto a Tarazona y los otros hijos del cantante.

Camila Domínguez marca distancia con Karla Tarazona, esposa de su padre

La postura de Camila no incluyó cuestionamientos directos a la conductora de televisión. Por el contrario, insistió en que prefiere mantenerse al margen de las relaciones de su padre para respetar el acuerdo al que ambos llegaron.

“Yo creo que para él es suficiente y es lo que él también me ha comentado. Yo estoy haciendo las cosas bien”, indicó.

“Cuando me preguntan sobre ese tema o sobre las exparejas de mi papá, no doy respuesta alguna porque es un respeto que yo marqué con mi papá”, agregó.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez reveló que ella y su padre permanecieron aproximadamente un año sin comunicación. El distanciamiento afectó a ambos debido a que antes mantenían una relación cercana, según relató en su aparición televisiva.

La joven atribuyó el quiebre a problemas de comunicación. También sostuvo que la reconciliación fue posible porque tanto ella como Christian Domínguez estuvieron dispuestos a revisar lo ocurrido y a asumir compromisos.

“La decisión la tuvimos que tomar ambas partes”, declaró en Amor y Fuego. “Si yo me acercaba a él, pero él no quería cambiar, o al revés, yo no quería aceptar, creo que no hubiéramos podido lograr tener una comunicación como la que tenemos ahora”, añadió.

PUBLICIDAD

Camila descartó que alguno de sus padres la hubiera influido para alejarse del cantante. También afirmó que tanto Christian Domínguez como Melanie Martínez respetaron los límites que ella fijó frente a los conflictos entre ambos.

“Yo creo que mis papás no tienen comunicación, tienen un conflicto, pero ninguno de los dos ha hablado mal el uno del otro frente a mí porque yo he dejado en claro esa separación”, dijo. La joven sostuvo que prefiere no tomar partido y concentrarse en sus propios proyectos.

Actualmente, Camila se prepara para participar en un certamen de belleza en Colombia, mientras busca afianzar el vínculo con su padre bajo los acuerdos que ambos establecieron.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez posa con vestidos de gala antes de su participación en un concurso internacional de belleza.