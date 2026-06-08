La industria peruana de la marroquinería premium acelera su búsqueda de valor agregado tras años de contracción

Los mercados premium de cuero en Perú buscan posicionarse como referentes de calidad y diseño, combinando tradición artesanal con innovación para ganar espacio tanto en el consumo local como en nichos internacionales de alta exigencia.

La industria peruana de cuero y calzado está experimentando señales de recuperación y transformación, luego de un periodo de contracción productiva y alta informalidad, según datos del Ministerio de Producción.

El sector, que representa el 0,8% del PBI manufacturero, enfrenta una lenta salida de la crisis generada por la pandemia, pero muestra oportunidades para quienes apuestan por innovación y productos de mayor valor agregado.

De acuerdo con un análisis de Alda, firma peruana dedicada a la marroquinería premium, el consumidor local se ha vuelto más exigente y busca experiencias integrales al momento de adquirir productos de cuero.

La empresa sostiene que el canal digital ha permitido ampliar la base de clientes y llegar a nuevas regiones, pero que la experiencia presencial sigue siendo clave, principalmente en el segmento de accesorios de alta gama, donde la textura, los acabados y el trato personalizado son factores decisivos.

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La expansión regional en La Libertad, Arequipa y Junín, junto con la presencia en mercados como Estados Unidos, Chile, Ecuador y Bolivia, sostiene la proyección de la industria peruana de cuero y calzado.

Cuestión de cueros: el consumidor premium exige experiencia y calidad

Según el recuento oficial del Gobierno, entre 2019 y 2023 la producción sectorial cayó a un ritmo promedio de -13,4% anual y el número de empresas formales disminuyó -9,1% cada año. La pandemia provocó una reducción drástica en 2020 (-32,2%), y aunque hubo repuntes en 2021 y 2022, la recuperación sigue incompleta.

En 2024, la industria aún no había logrado alcanzar niveles previos a la emergencia. Sin embargo, ciertas líneas de valor agregado evidencian tendencias positivas: la producción de billeteras y cuero vacuno creció más de 160% respecto al año anterior, compensando parcialmente el descenso de productos tradicionales como zapatillas y sandalias.

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La industria de cuero y calzado reorienta su estrategia hacia accesorios, mayor valor agregado y segmentos premium para reducir su dependencia de productos masivos

La diversificación productiva y el desarrollo de accesorios orientados a nichos premium surgen así como una de las salidas más viables para el sector. A nivel laboral, el sector sostiene más de 64.000 empleos, con una participación femenina del 29%.

Aunque la informalidad continúa en niveles elevados (75%), la formalización y el acceso al crédito han avanzado, permitiendo que más micro y pequeñas empresas accedan a financiamiento. Entre 2019 y 2023, el crédito directo al sector creció 10,1% anual en promedio, aunque en 2024 se observa una retracción asociada a la baja actividad general.

Omnicanalidad y showroom, claves en la estrategia de la marroquinería

De acuerdo con Alda, la integración de canales digitales y la creación de showrooms boutique ha sido fundamental para la captación de nuevos públicos y fortalecer la relación con clientes corporativos.

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Para la compañía, estos resultados reflejan el interés del consumidor peruano por propuestas diferenciadas y la importancia del contacto físico para valorar la calidad y exclusividad de los productos.

Alda afirmó que el canal digital amplió la base de clientes, pero que la experiencia presencial sigue siendo clave en la compra de artículos de cuero de alta gama.

El análisis de la marca coincide con los hallazgos oficiales: la especialización, la innovación comercial y la apuesta por la omnicanalidad son las estrategias más efectivas para sortear los desafíos estructurales de un sector que compite con productos importados de Asia y enfrenta altos niveles de informalidad.

Asimismo, la expansión fuera de Lima y la diversificación regional adquieren relevancia. El sector tiene presencia en regiones como La Libertad, Arequipa y Junín, lo que contribuye al desarrollo territorial y a la generación de empleo en zonas fuera de la capital.

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“En productos como los artículos de cuero, la textura, los acabados y la experiencia directa siguen teniendo un peso importante en la decisión de compra. El consumidor utiliza ambos canales de manera complementaria“, señala Roger Evangelista, especialista en rentabilidad de espacios comerciales.

Exportaciones, desafíos y perspectivas

Aunque la balanza comercial sigue siendo deficitaria, la industria peruana de cuero y calzado mantiene presencia en mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Chile, Ecuador y Bolivia.

La apuesta por productos premium y diferenciados es vista como la vía más sostenible para mejorar la inserción internacional y competir en nichos de mayor exigencia.

Para Alda, el futuro del sector pasa por combinar la calidad artesanal y la experiencia personalizada con estrategias digitales y de posicionamiento de marca.