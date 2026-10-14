Inauguran el primer outlet premium en Perú: ¿en qué consiste la propuesta?

La inauguración ofrece una nueva opción para adquirir artículos de marcas nacionales e internacionales con precios más accesibles. Foto: Facebook

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Mallplaza inauguró su primer outlet premium en Perú, un formato comercial que reúne marcas reconocidas con descuentos permanentes para los consumidores. El establecimiento, ubicado en Atocongo, al sur de Lima, demandó una inversión de USD 6,1 millones y ocupa el espacio del antiguo Open Plaza Atocongo, transformado para incorporar esta nueva propuesta de negocio.

La apertura introduce una alternativa para quienes buscan productos de marcas nacionales e internacionales a precios reducidos. Según Claudia Aller, directora de Marketing de Mallplaza Perú, en conversación con Infobae Perú, los descuentos pueden alcanzar el 70-80% en determinadas tiendas, mientras que la compañía proyecta ampliar la oferta comercial con nuevas marcas. La iniciativa también forma parte de su estrategia para diversificar sus formatos y atraer a otros segmentos de consumidores.

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¿Qué es un outlet premium y qué ofrece Mallplaza?

Un outlet premium es un establecimiento comercial que concentra productos de marcas reconocidas con precios rebajados. En el caso de Mallplaza Premium Outlets Atocongo, la propuesta combina una oferta de moda, calzado, accesorios y otros artículos con promociones que buscan diferenciarla de la experiencia habitual de compra en los centros comerciales.

“Un outlet premium es un lugar de muchísimos descuentos de marcas reconocidas”, explicó Aller a Infobae Perú. La ejecutiva destacó que este modelo permite a las firmas participantes ofrecer sus productos a precios más atractivos y ampliar las alternativas disponibles para los compradores.

Un outlet premium reúne marcas reconocidas que ofrecen sus productos a precios reducidos. Foto: Alejandro Delgado Tong/Infobae

La inauguración se realizó tras una inversión de USD 6,1 millones y la transformación del antiguo Open Plaza Atocongo. El proyecto cuenta con aproximadamente 37.500 m² de superficie bruta arrendable (GLA) y contempla la incorporación de más de 25 marcas en su etapa inicial, con ocho próximas aperturas previstas.

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¿Qué marcas hay y de cuánto son los descuentos?

La oferta comercial incluye marcas como Adidas, Puma, Skechers, GAP, New Era, Steve Madden, Bubba Bags, Coliseum, New Athletic y Footloose. Entre las próximas incorporaciones figura Top Brands, que reunirá marcas internacionales como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Karl Lagerfeld. Con estas aperturas, el establecimiento busca ampliar progresivamente su catálogo hasta alcanzar un total de 30 marcas reconocidas internacionalmente.

Respecto de las promociones, Aller señaló que los descuentos pueden ubicarse entre el 50% y el 80%, según la tienda y los productos disponibles. Durante el lanzamiento, algunos establecimientos ofrecen rebajas adicionales sobre sus promociones habituales. La representante precisó que la propuesta contempla descuentos permanentes, por lo que no se limita a una campaña puntual de inauguración.

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“Las marcas que amas al precio que amas” es la frase con la que Mallplaza presenta este formato. Los descuentos anunciados corresponden a las tiendas físicas del establecimiento de Atocongo y no están disponibles en línea, de acuerdo con la ejecutiva.

El proyecto demandó USD 6,1 millones, ocupa 37.500 m² de GLA y reúne más de 25 marcas, con ocho aperturas pendientes. Foto: Google Maps

¿Por qué Mallplaza apuesta por este formato comercial?

La apertura responde a una estrategia para incorporar nuevas líneas de negocio, captar consumidores distintos de los que frecuentan habitualmente sus centros comerciales y aprovechar mejor sus activos. La compañía también busca atraer visitantes de otros distritos de Lima, entre ellos Surco, San Borja, Barranco, Miraflores y Chorrillos.

La ubicación del establecimiento, frente a la Panamericana Sur, constituye otro elemento de la propuesta, debido al tránsito de personas por este corredor. Además de las tiendas, el recinto cuenta con una oferta reforzada de patio de comidas y un Módulo de Atención al Ciudadano (MAC), donde los visitantes pueden realizar diversos trámites.

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Mallplaza ya había desarrollado este concepto en Chile, donde funciona Mallplaza Premium Outlets Concepción. Atocongo se convierte así en el segundo activo de la compañía adaptado a este formato en la región. La empresa también contempla transformar Open Plaza La Marina para incorporar una propuesta similar en el mercado peruano.

¿Qué otros proyectos tiene Mallplaza en Perú?

La compañía mantiene otros planes de expansión y reconversión de sus centros comerciales. Durante la entrevista con Infobae Perú, Aller mencionó el crecimiento de Mallplaza Trujillo, que incorporará 7.500 m² adicionales de GLA mediante una nueva zona de estilo de vida, con las primeras tiendas previstas para diciembre y una apertura completa proyectada para 2027.

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Asimismo, Mallplaza Piura atraviesa un proceso de reconversión para renovar su propuesta comercial. La ejecutiva sostuvo que la empresa continuará desarrollando proyectos de crecimiento en el país, aunque no adelantó detalles adicionales sobre futuras iniciativas.