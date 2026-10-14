Perú

¿Qué es un outlet y cómo funciona este modelo de negocio que ofrece productos con descuento?

El formato permite a las marcas comercializar productos de temporadas anteriores o excedentes de inventario a precios reducidos

Las marcas pueden vender estos artículos en outlets con descuentos que varían según el producto y su estrategia comercial.
Las marcas pueden vender estos artículos en outlets con descuentos que varían según el producto y su estrategia comercial. Foto: difusión
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Un outlet es un establecimiento comercial que vende productos de marcas nacionales e internacionales a precios inferiores a los habituales en las tiendas convencionales. En el Perú, este formato tiene presencia principalmente en los rubros de ropa, calzado, accesorios y artículos deportivos, y busca atraer a consumidores interesados en adquirir productos reconocidos sin pagar necesariamente el precio de una colección vigente.

Este modelo también representa una alternativa para las empresas que necesitan comercializar mercancía que no lograron vender durante una temporada o que mantienen en sus inventarios. En lugar de conservar esos artículos en sus canales tradicionales, las marcas pueden ofrecerlos a través de estos establecimientos, con rebajas que dependen de las características de cada producto y de la estrategia comercial. La apertura de Mallplaza Premium Outlet Atocongo, en Lima, marca un nuevo paso en la expansión de esta propuesta en el mercado peruano.

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¿Cómo funciona un outlet y por qué ofrece descuentos?

El funcionamiento de un outlet responde a una estrategia que busca beneficiar tanto a los compradores como a las empresas. Los consumidores pueden encontrar artículos de marcas conocidas por debajo de sus precios habituales, mientras que los fabricantes y distribuidores tienen una vía adicional para dar salida a existencias que permanecen sin vender. De este modo, las compañías buscan recuperar parte de la inversión destinada a producir o adquirir esos bienes.

Aunque es frecuente que estos establecimientos comercialicen productos de temporadas anteriores, no toda la mercancía corresponde necesariamente a colecciones pasadas. Algunas marcas también desarrollan líneas específicas para este canal de venta. Por ello, antes de comprar, conviene revisar los materiales, el modelo y las condiciones del artículo, además de comparar su precio con otras alternativas disponibles en el mercado.

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Un outlet premium reúne marcas reconocidas que ofrecen sus productos a precios reducidos.
Un outlet premium reúne marcas reconocidas que ofrecen sus productos a precios reducidos. Foto: Alejandro Delgado Tong/Infobae

¿Qué descuentos se pueden encontrar en un outlet y en un outlet premium?

Los descuentos varían según el establecimiento, la marca y el producto. En el caso de los outlets premium, la propuesta consiste en reunir firmas reconocidas con precios reducidos de manera permanente, aunque determinadas campañas pueden incorporar rebajas adicionales. Esto permite que los compradores encuentren distintas opciones en un mismo espacio comercial.

Claudia Aller, directora de Marketing de Mallplaza Perú, señaló a Infobae Perú que en el nuevo establecimiento de Atocongo hay descuentos de entre 50% y 80%, dependiendo de las ofertas disponibles. También precisó que las promociones corresponden a las tiendas físicas del complejo.

Mallplaza Premium Outlet Atocongo: ¿qué marcas ofrece?

Mallplaza inauguró el 13 de octubre de 2026 su primer centro comercial bajo el formato premium outlet en el Perú. El proyecto demandó una inversión de USD 6,1 millones y surgió de la transformación del antiguo Open Plaza Atocongo, ubicado en San Juan de Miraflores. De acuerdo con la empresa, el recinto cuenta con aproximadamente 37.500 m² de superficie bruta arrendable (GLA) y reúne más de 25 marcas en su etapa inicial.

Entre las firmas presentes figuran Adidas, Puma, Skechers, Steve Madden, New Era, Bubba, Coliseum, New Athletic, Footloose y GAP Factory. La oferta también contempla Top Brands, que reúne marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Karl Lagerfeld. La compañía prevé incorporar nuevas tiendas hasta alcanzar un total de 30 marcas reconocidas internacionalmente, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

La inauguración ofrece una nueva opción para adquirir artículos de marcas nacionales e internacionales con precios más accesibles.
La inauguración ofrece una nueva opción para adquirir artículos de marcas nacionales e internacionales con precios más accesibles. Foto: Facebook

¿Qué busca Mallplaza con este modelo de negocio?

La apertura forma parte de una estrategia para diversificar los formatos comerciales de la compañía, captar nuevos segmentos de consumidores y mejorar el rendimiento de sus activos existentes. La propuesta también apunta a atraer visitantes de diferentes zonas de Lima, entre ellas Surco, San Borja, Barranco, Miraflores y Chorrillos, aprovechando la ubicación del establecimiento frente a la Panamericana Sur.

Además de las tiendas, el complejo cuenta con una oferta gastronómica reforzada, un Módulo de Atención al Ciudadano (MAC) para realizar diversos trámites y el Outlet Falabella. La empresa también proyecta transformar Open Plaza La Marina para adaptarlo a este formato. Según Mallplaza, en conversación con Infobae Perú, la iniciativa busca ampliar su alcance en el mercado peruano mediante una propuesta que combina marcas reconocidas, descuentos y servicios complementarios.

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