Perú

15 nuevas marcas entrarán al Jockey Plaza en lo que resta del 2025

El emblemático centro comercial de Lima proyecta un 2025 con cifras récord, consolidando su posición con nuevas aperturas, un outlet premium en camino y un portafolio que combina lujo, gastronomía y otras experiencias

Alejandro Delgado Tong

Guardar
Jockey Plaza espera crecer entre
Jockey Plaza espera crecer entre 7% y 8% en ingresos hasta el cierre de 2025. Foto: Google Maps

El mercado retail en el Perú atraviesa una etapa de expansión marcada por el aumento del consumo interno y la llegada de firmas internacionales que reconocen el potencial del país. En ese escenario, el Jockey Plaza, uno de los centros comerciales más emblemáticos de Lima, proyecta cerrar el 2025 con cifras que superarán a las alcanzadas en el 2019, año considerado hasta ahora como el mejor en su historia.

Juan José Calle, CEO del complejo, detalló a Perú Retail que el impulso llegará gracias a la incorporación de nuevas marcas, la diversificación de servicios, proyectos de gran envergadura como un outlet premium y un plan para fortalecer la experiencia del visitante. Todo ello forma parte de una estrategia que busca consolidar al Jockey Plaza como líder indiscutible en el sector.

Un 2025 con expectativas históricas

Las proyecciones para el próximo cierre de año son alentadoras. Calle aseguró que esperan crecer entre 7% y 8% en ingresos, mientras que las ventas de los locatarios aumentarían entre 5% y 6%. “Será un año histórico: vamos a superar el 2019, que fue un año récord”, señaló.

El ejecutivo explicó que este repunte responde a una recuperación sostenida del consumo durante los últimos trimestres, lo cual ha sido posible por remodelaciones y ampliaciones previas. Espacios como el centro financiero y las tiendas del grupo Inditex aportaron a atraer un mayor flujo de visitantes. “Así funciona este negocio: hay años en los que se hacen remodelaciones, ampliaciones y cambios, y los frutos se ven al año siguiente”, subrayó.

El Jockey Plaza consolida su
El Jockey Plaza consolida su posición como punto de referencia para grandes marcas, sumando nuevas opciones en el ámbito del lujo, la moda y la oferta culinaria. Foto: Google Maps

La apuesta por nuevas marcas

El Jockey Plaza refuerza su perfil como destino de flagships, incorporando propuestas de lujo, moda y gastronomía. Este año ya sumó más de 40 nuevas marcas, entre ellas KO, Silvestre y Alessandra Penny, además de Dolce & Gabbana en el segmento premium.

Durante los últimos 12 meses ingresaron 29 firmas internacionales y locales, como Karl Lagerfeld, Parfois, Alo Yoga, Alma en pena, Honor y La Casa de las Carcasas. Además, Adidas prepara para octubre la apertura de su tienda más grande del Perú, con 2.000 m², mientras que H&M inauguró su local más amplio de Sudamérica, incluyendo H&M Home. “Nuestra visión es concentrar las flagships en el Jockey Plaza, brindando espacios amplios que permitan mostrar toda su oferta”, comentó Calle.

15 nuevas incorporaciones antes de fin de año

Calle adelantó que en los próximos meses se sumarán 15 marcas a la oferta del centro comercial. Entre ellas destacan La Martina, El Pan de la Chola, Cuukez, Alessandra Penny, Flabelus, Asia Mundo, Diesel y Dolce & Gabbana.

La lista también incluye a Ecru, Tumi, KO Asian Kitchen, Asics, Bungu, Dolce Vita y Recsa. Estas aperturas consolidarán las categorías de moda, gastronomía y servicios, además de reforzar la posición del mall como el espacio más relevante para el comercio y el entretenimiento en el país.

El Pan de la Chola
El Pan de la Chola es una de las marcas que se incorporará al Jockey Plaza. Foto: Google Maps

Outlet premium y el Boulevard de Asia

El Jockey Plaza ya tiene luz verde para su proyecto más ambicioso: el primer Jockey Premium Outlet. “Las obras deberían comenzar a finales de este año y la inauguración sería en el último trimestre de 2026”, señaló Calle. La propuesta apunta a recuperar el concepto original de los outlets, con marcas de prestigio y precios más accesibles.

En paralelo, el Boulevard de Asia continúa desestacionalizándose. Al cierre del invierno registró un crecimiento de 15% en tráfico respecto al año anterior, con 45 locales funcionando todo el año. Se trabaja además en un plan maestro para aprovechar 20 hectáreas adicionales, lo que ampliará la capacidad y servicios del complejo ubicado en el sur de Lima.

Nuevas líneas de negocio y diversificación

El centro comercial también apuesta por ampliar su horizonte. JWork, su propio espacio de coworking, ya suma 1.000 m² adicionales y más de 5.000 personas trabajan actualmente dentro del mall. Este tipo de iniciativas impulsan un modelo de usos mixtos que combina oficinas, comercio y entretenimiento.

Calle recordó que, cuando abrió hace 28 años, el Jockey contaba con 68 mil m² arrendables, mientras que hoy suma 178 mil. El futuro, dijo, apunta a crecer en altura, con nuevas áreas que combinen diferentes usos en un mismo espacio.

Hace 28 años, al iniciar
Hace 28 años, al iniciar sus operaciones, el Jockey disponía de 68 mil metros cuadrados para alquiler; en la actualidad, esa cifra se ha incrementado hasta alcanzar los 178 mil. Foto: Google Maps

Experiencias que fidelizan al cliente

Más allá de las compras, el Jockey Plaza desarrolla actividades para atraer visitantes. Entre ellas figuran experiencias inmersivas como Hello Kitty and Friends, exposiciones culturales y propuestas con realidad virtual.

En el ámbito digital, destaca yoki.pe, plataforma de suscripción que organiza sorteos y beneficios exclusivos para sus miembros. “Hace poco sorteamos un auto, con más de 20 mil participantes, un récord”, indicó Calle. Para el CEO, la clave está en mantener el foco en las necesidades del público: “Todo se centra en el cliente: entender qué marcas espera, qué servicios necesita y qué experiencias busca”.

