Perú

Un incendio en el Jockey Plaza movilizó a 14 unidades de bomberos durante la madrugada: lo último que se sabe

El personal de ‘los hombres de rojo’ permanecían en el centro comercial ubicado en Surco, luego de sofocar las llamas iniciadas en la primeras horas de hoy, jueves 22 de octubre

Un incendio se registró en horas de la noche dentro del centro comercial Jockey Plaza. Las llamas y el humo movilizaron a diversas unidades de bomberos, quienes evacuaron a los trabajadores presentes y sofocaron el fuego utilizando chorros de agua. La administración del establecimiento emitió un comunicado informando que el siniestro ocurrió durante labores de desmontaje y soldadura en un local desocupado, reportando daños materiales sin registrar personas heridas.
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Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves 22 de octubre en el centro comercial Jockey Plaza, en el distrito de Santiago de Surco, movilizó a 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El fuego ya fue controlado, aunque el personal de emergencia aún permanece en el lugar, según la información disponible hasta las 6:30 de la mañana.

La emergencia ocurrió dentro del recinto ubicado en la avenida Manuel Olguín. El registro de los bomberos identificó el siniestro como un incendio en estructuras, comercios, autoservicios y galerías, y consignó como ubicación el “Jockey Plaza local Dollar City”.

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No obstante, el centro comercial informó en un comunicado que el hecho se produjo en “un espacio comercial desocupado”. Según precisó, el incidente tuvo lugar durante labores de desmontaje en un local vacío, que incluían trabajos de soldadura.

El fuego consumió un área aproximada de seiscientos metros cuadrados dentro del complejo en Santiago de Surco.
El fuego consumió un área aproximada de seiscientos metros cuadrados dentro del complejo en Santiago de Surco. (Mafe/Twitter)

El incendio fue informado pasada la medianoche

La página del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró la emergencia a las 00:36 horas. El comunicado difundido por el Jockey Plaza, por su parte, señaló que el incendio se registró exactamente a las 12:20 a. m.

El reporte de los bomberos muestra que se desplegaron 14 unidades para atender la situación. Entre los vehículos movilizados figuran las unidades M138-1, M8-1, M8-5, M83-1, CIST-11, MED11-1, RES-4, RESLIG-127, RES-11, USAC-202, ELEC-36, M11-5, M176-1 y PLT-11.

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La ficha de la institución mantenía el estado de la emergencia como “atendiendo” a primera hora de la mañana. La información proporcionada indica que el incendio fue controlado, pero que los bomberos continuaban presentes en el lugar.

Las llamas afectaron un área de aproximadamente 600 metros cuadrados

El brigadier mayor Marcos Roberto Pajuelo, jefe de la IV Comandancia Lima Centro, informó que el fuego afectó un área aproximada de 600 metros cuadrados.

Las llamas generaron columnas de humo que pudieron observarse desde varias cuadras alrededor del establecimiento. La emergencia también obligó a evacuar a las personas que se encontraban dentro del centro comercial, en su mayoría trabajadores.

De acuerdo con la información difundida, los bomberos evitaron que el fuego se extendiera hacia un grifo cercano. No se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

El centro comercial indicó que las labores de desmontaje en el local vacío estaban a cargo de personal contratista. “Estas actividades eran realizadas por personal contratista que contaba con las licencias y seguros correspondientes”, señaló la administración del Jockey Plaza en su pronunciamiento.

Bomberos y Jockey Plaza informaron sobre el control de la emergencia

El comunicado de la administración del centro comercial sostuvo que la situación fue controlada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

“El acontecimiento fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a quienes agradecemos su rápida y efectiva intervención”, indicó el Jockey Plaza.

La institución también manifestó que el incendio ocurrió en un área comercial que no se encontraba ocupada. “El incidente se produjo durante labores de desmontaje en un local vacío, que incluían trabajos de soldadura”, detalló el documento.

El reporte de los bomberos, sin embargo, consignó el lugar como “local Dollar City”. Hasta el momento, la información oficial del centro comercial sitúa el origen del fuego en un espacio comercial desocupado dentro del complejo.

La Policía Nacional determinará las causas del siniestro

Las causas del incendio serán establecidas por la Policía Nacional del Perú, una vez que concluyan las labores de los bomberos en el lugar.

El Jockey Plaza afirmó que reiteraba su “compromiso con la seguridad y el bienestar” de sus visitantes, colaboradores y de las personas que forman parte del centro comercial.

La emergencia se produjo en las primeras horas de este jueves 22 de octubre y requirió el despliegue de más de 13 unidades de bomberos. A las 6:30 de la mañana, el fuego ya había sido controlado, aunque el personal de emergencia continuaba en el recinto.

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