Jessica Newton y Luciana Fuster figuran en un montaje fotográfico relacionado con la organización del certamen Miss Grand Perú.

Guardar

Jessica Newton aseguró que mantiene una buena relación con Luciana Fuster, pese a los comentarios que surgieron después de que la exreina fuera anunciada como nueva directora de Miss Grand Perú. La organizadora contó cuál fue el mensaje que le envió a quien representó al país en el certamen internacional de 2023.

La designación de Fuster abrió una discusión en redes sociales por el vínculo que ambas mantuvieron durante los años en que Newton dirigió la franquicia peruana. La modelo obtuvo la corona de Miss Grand International bajo su preparación y ahora asumirá la misión de elegir y acompañar a la próxima representante nacional.

PUBLICIDAD

Algunos usuarios interpretaron el cambio de mando como un posible conflicto entre ambas. Incluso, el silencio inicial de Newton alimentó las versiones sobre una presunta incomodidad por la llegada de su exreina a la dirección del concurso.

La organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton ofrece declaraciones a los medios sobre su desvinculación de la franquicia Miss Grand International y la designación de Luciana Fuster como directora nacional. Newton explica que su decisión responde a motivos corporativos y comerciales, al tiempo que detalla el mensaje de respaldo que envió a la modelo ante su nuevo rol al frente del concurso.

Sin embargo, la directora de Miss Perú descartó cualquier distanciamiento. En declaraciones para Show.pe, explicó que Fuster se puso en contacto con ella después de hacer público su nuevo cargo y que decidió responderle a través de un audio.

“Luciana hizo su publicación, me escribió y yo le mandé un audio”, relató Newton. La empresaria recordó que aprovechó esa conversación para transmitirle su respaldo frente a la responsabilidad que asumirá dentro de la organización.

PUBLICIDAD

“Estoy segura de que llevarás a tu reina con el mismo cariño y compromiso que te llevé yo a ti a la corona”, fue el mensaje que, según reveló, dirigió a Luciana Fuster.

La frase hizo referencia al proceso que ambas compartieron antes de la coronación internacional de la modelo. Fuster alcanzó el título de Miss Grand International en 2023, un logro que convirtió a Perú en uno de los países ganadores del certamen durante la gestión de Newton.

Jessica Newton declara sobre la designación de Luciana Fuster al frente de la organización Miss Grand Perú en una publicación de redes sociales.

Para la organizadora, el intercambio con Fuster no justificaba la controversia que se instaló después de su nombramiento. “No entiendo cómo pasamos de eso a una controversia”, expresó en conversación con Show.pe.

PUBLICIDAD

Newton remarcó que los roces expuestos públicamente no nacieron de su relación con la nueva directora de Miss Grand Perú. “Me alejo con todo el cariño del mundo. Lamento que existan estas fricciones, pero estas fricciones me exceden”, manifestó.

Jessica Newton explicó que su salida de Miss Grand Perú respondió a una decisión corporativa

La directora de Miss Perú sostuvo que su salida de Miss Grand Perú obedeció a motivos profesionales. Explicó que su vínculo con Miss Universo influyó en la decisión de no continuar al frente de ambas franquicias.

“Tomé la decisión porque es una decisión corporativa. Cuando tú representas una marca, tienes que ceñirte a los lineamientos de la marca”, afirmó.

Newton indicó que había evaluado este escenario desde hace un tiempo. También precisó que comunicó su determinación antes de que Fuster anunciara oficialmente que ocuparía la dirección nacional del concurso.

PUBLICIDAD

“No puedes estar en dos lados cuando esos dos lados tienen fricciones”, señaló. Con ello, sostuvo que su elección apuntó a mantener su trabajo dentro de los parámetros establecidos por la organización con la que continuará vinculada.

Luciana Fuster asume la dirección del certamen Miss Grand Perú con el respaldo público de la empresaria Jessica Newton.

La empresaria recordó que dirigió la franquicia de Miss Grand Perú durante 11 años. En ese periodo, Perú consiguió dos coronas internacionales y varias candidatas lograron clasificar en las diferentes ediciones del concurso.

“Es una organización que manejé 11 años, gané dos coronas, clasifiqué casi todas las veces y me dieron el premio de mejor directora nacional”, comentó Newton al hacer balance de su etapa en el certamen.

PUBLICIDAD

La organizadora agradeció la experiencia que tuvo en Miss Grand, aunque defendió su decisión de priorizar Miss Universo. “Miss Universo es el certamen más importante del mundo. Si no, el dueño del Grand no sería también director del Universo”, declaró.

Con Fuster como directora, Miss Grand Perú deberá iniciar el proceso para seleccionar a su siguiente representante. La nueva reina tendrá a su cargo la preparación de la candidata peruana que competirá en la próxima edición internacional.