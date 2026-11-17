Fernando Luque valida denuncia de Lilian Schiappa contra Édgar Saba y pide no desacreditarla

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El actor Fernando Luque se pronunció sobre la denuncia pública de Lilian Schiappa-Pietra contra el director teatral Édgar Saba y aseguró que fue testigo de los hechos relatados por su colega. A través de un video difundido en Instagram, el intérprete afirmó que conoce de primera mano las situaciones expuestas por la actriz y rechazó los mensajes que cuestionan su versión.

El pronunciamiento de Luque se produjo después de que Schiappa-Pietra identificara a Saba como el director a quien acusa de presunto acoso sexual durante un montaje teatral. La actriz había hecho pública su experiencia el 21 de octubre, en un video titulado “Que arda Troya: El acoso”, y luego señaló al director durante una entrevista.

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Luque, recordado por su participación en la serie “De vuelta al barrio”, decidió intervenir luego de observar comentarios en redes sociales que ponían en duda el relato de Schiappa-Pietra. El actor sostuvo que su mensaje busca dar respaldo a la denuncia y evitar que la actriz sea desacreditada.

“Hoy me toca hablar de una cuestión que no es nada alegre. Es en relación al caso que ha presentado Lilian Schiappa acerca de una situación de acoso que ella ha vivido”, expresó al inicio de su publicación.

En el video, Fernando Luque señaló que no habla por versiones de terceros. Según dijo, compartió el proceso con la actriz y estuvo presente durante los episodios que ella describió en su denuncia pública.

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“En este caso, yo he sido testigo de los acontecimientos que ella narra, además también del proceso en general. Me parece pertinente dar fe de lo que está diciendo y afirmar que es verdad lo que ella está comentando”, manifestó el actor.

El intérprete publicó un video en Instagram donde sostuvo que presenció los episodios relatados por la actriz durante un montaje teatral. IG Fernando Luque

El pronunciamiento representa uno de los respaldos públicos más directos que ha recibido Lilian Schiappa-Pietra desde que dio a conocer su experiencia. Luque sostuvo que consideró necesario intervenir para validar el relato de su colega frente a las reacciones que surgieron en redes sociales.

La actriz señaló que los hechos ocurrieron durante los ensayos de la obra “Bodas de sangre”, presentada en el Teatro Marsano. Según su testimonio, el entonces director de la puesta en escena habría tenido conductas de hostigamiento hacia ella, incluso fuera del recinto donde se desarrollaban los ensayos.

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Lilian Schiappa-Pietra afirmó que decidió hacer pública su experiencia para alertar a nuevos elencos teatrales

Schiappa-Pietra también afirmó que la producción intervino para apartar a Saba del proyecto. La actriz explicó que decidió narrar públicamente lo ocurrido después de enterarse de que el director estaría próximo a trabajar en una nueva producción con artistas jóvenes.

El actor cuestionó los ataques contra la actriz en redes sociales

El mensaje de Luque también se centró en las reacciones que recibió la actriz luego de difundir su testimonio. El intérprete rechazó los comentarios que atribuyen la denuncia a un supuesto interés por obtener notoriedad pública.

“Es importante que se diga, porque yo ya estoy viendo comentarios que le hacen a Lilian en relación a que está mintiendo o exagerando los hechos para ganar fama, lo cual es rotundamente falso”, declaró.

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El actor calificó de “completamente inaceptables e inexcusables” las conductas de acoso en los espacios laborales. Además, pidió que no se cuestione de manera automática a quienes deciden hablar sobre experiencias de violencia.

Su publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Fuerza y todo mi apoyo”, dirigido a la actriz. Con ello, Luque expresó públicamente su respaldo en un caso que ha generado debate dentro del entorno teatral y en plataformas digitales.

La intervención del actor añadió un nuevo elemento al caso, pues pasó de la denuncia inicial de Schiappa-Pietra a un testimonio de una persona que asegura haber presenciado los hechos.

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Schiappa-Pietra cuestionó a quienes, según sostuvo, conocían situaciones de hostigamiento y guardaron silencio

La actriz relató una experiencia durante el montaje de “Bodas de sangre”

Lilian Schiappa-Pietra difundió su denuncia en octubre mediante un video en Instagram. Posteriormente, identificó a Édgar Saba como el director al que se refería y describió las situaciones que, según dijo, enfrentó durante los ensayos de “Bodas de sangre”.

La actriz señaló que el director tenía actitudes que calificó como hostigadoras y que también maltrataba a personas del equipo. Su testimonio puso el foco en las dinámicas laborales dentro del medio artístico y en las dificultades que enfrentan quienes denuncian este tipo de situaciones.

Schiappa-Pietra indicó que su decisión de hablar respondió al propósito de advertir a otras personas y abrir una conversación sobre prácticas que, según su experiencia, permanecen silenciadas.

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El respaldo de Luque se conoció semanas después de la primera publicación de la actriz. Con su testimonio, el actor remarcó que considera verídico el relato de su compañera y llamó a evitar la descalificación de las personas que presentan denuncias por presunto acoso.

La actriz peruana acusó al director Édgar Saba de acoso durante los ensayos de una obra