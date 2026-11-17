La convocatoria está dirigida a personas que buscan incorporarse o reingresar al mercado laboral, así como a quienes desean encontrar una nueva alternativa ocupacional - Créditos: MTPE.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organiza una nueva convocatoria laboral en El Agustino, donde se pondrán a disposición más de 700 vacantes laborales para personas que buscan acceder a un puesto formal. La actividad se desarrollará este viernes 20 de noviembre y permitirá a los postulantes conocer las oportunidades disponibles y participar en los procesos de selección.

Esta iniciativa se llevará a cabo desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m. en el local Padre Chiqui, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, cuadra 23, frente a Plaza Vea. Los interesados podrán acercarse durante ese periodo para revisar las propuestas y presentar su perfil de acuerdo con los requerimientos de cada plaza.

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La convocatoria está dirigida a ciudadanos que se encuentren en búsqueda de una ocupación o quieran encontrar una nueva alternativa dentro del mercado laboral. El encuentro busca acercar diferentes opciones a los vecinos del distrito y facilitar el contacto con las entidades que requieren personal para cubrir sus necesidades.

La convocatoria se realizará este viernes 20 de noviembre, con atención desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m., por lo que los interesados podrán acudir dentro de ese horario - Créditos: MTPE.

Para participar, los asistentes deberán llevar su currículum vitae actualizado y un documento de identidad. Contar con ambos documentos permitirá acreditar la información personal del postulante y facilitar su participación en las evaluaciones o entrevistas que correspondan según cada oferta.

La jornada cuenta con la participación del Centro de Empleo y la Municipalidad de El Agustino, entidades que impulsan acciones destinadas a acercar servicios de empleabilidad a la población. La actividad representa una oportunidad para quienes desean conocer propuestas laborales y postular a aquellas que coincidan con su experiencia, formación o habilidades.

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¿Qué se debe llevar para postular?

El currículum vitae constituye uno de los principales documentos para presentar la trayectoria académica y laboral del candidato. Por ello, conviene verificar previamente que los datos consignados sean correctos y que la información relevante se encuentre actualizada.

Asimismo, será necesario portar un documento de identidad. Este requisito permitirá validar los datos del participante durante el proceso correspondiente y completar la inscripción o registro, de acuerdo con las indicaciones brindadas en el lugar.

La jornada busca reunir en un mismo espacio a personas interesadas en encontrar trabajo y organizaciones que cuentan con requerimientos de personal. Con más de 700 plazas disponibles, los asistentes tendrán la posibilidad de revisar distintas alternativas y elegir aquellas que se ajusten mejor a su perfil.

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Los asistentes podrán revisar diferentes alternativas y postular según su perfil, experiencia y preparación, de acuerdo con los requerimientos establecidos para cada vacante - Créditos: Andina.

Consejos para elaborar un buen CV

Incluye tus datos de contacto: Coloca nombres y apellidos, número telefónico, correo electrónico y, si resulta pertinente para el puesto, tu ciudad de residencia. Verifica que toda la información esté actualizada.

Presenta un perfil profesional breve: Resume en pocas líneas tu experiencia, principales habilidades y área de especialización. Adapta esta descripción al tipo de puesto al que deseas postular.

Ordena tu experiencia laboral: Empieza por el empleo más reciente y continúa de forma cronológica. Indica el cargo, nombre de la empresa, periodo de trabajo y principales funciones o logros alcanzados.

Detalla tu formación académica: Menciona estudios universitarios, técnicos, cursos o especializaciones que tengan relación con la vacante. Prioriza aquellos conocimientos que puedan aportar valor al puesto.

Destaca habilidades relevantes: Incorpora competencias técnicas y personales relacionadas con las funciones solicitadas. Evita incluir una lista extensa de características que no puedas demostrar durante una entrevista.

Cuida la presentación: Utiliza un diseño sencillo, ordenado y fácil de leer. Emplea una tipografía clara, títulos diferenciados y una estructura que permita encontrar rápidamente la información más importante.

Adapta el documento: Revisa los requisitos de cada convocatoria y resalta la experiencia o preparación que guarde mayor relación con la plaza disponible.