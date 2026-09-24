Perú

¿Un posible noveno retiro de AFP pondría en riesgo las pensiones de millones de peruanos? Hasta 22.000 soles en juego: el debate por otro acceso a las AFP

La iniciativa presentada en el Congreso abriría el acceso a ahorros individuales, aunque más de cuatro millones de personas ya no tienen saldo y el Gobierno reclama estudios técnicos

La propuesta para autorizar un noveno retiro de fondos de pensiones de las AFP en Perú genera el debate y posiciones divididas. El informe incluye opiniones de ciudadanos en las calles, declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, y el análisis del especialista Miguel Alzamora sobre el impacto económico de la medida en las futuras jubilaciones y el sistema de salud pública.
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Un eventual noveno retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) volvería a abrir la posibilidad de liberar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a $ 22.000, aunque la iniciativa presentada en el Congreso todavía no fija un monto máximo ni cuenta con aprobación. La medida alcanzaría a una parte limitada de los afiliados, debido a que millones ya retiraron la totalidad o buena parte de sus ahorros previsionales.

La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, planteó autorizar un nuevo acceso extraordinario a los recursos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) ante los riesgos económicos asociados a un eventual fenómeno del Niño. El proyecto apunta a que los afiliados dispongan de dinero para cubrir gastos urgentes, pagar deudas o enfrentar pérdidas de ingresos en caso de que las condiciones climáticas afecten la actividad productiva.

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El sistema reúne a cerca de 10 millones de afiliados, pero la cantidad de personas que aún conserva fondos suficientes para retirar es menor. La especialista financiera Rosana Galicia estimó que entre 2,6 millones y tres millones mantienen recursos activos, mientras que entre cuatro y seis millones ya realizaron retiros parciales o totales. Más de cuatro millones de cuentas tendrían saldo cero, según cifras divulgadas por autoridades y analistas del sector.

En el programa Hablemos Claro de Exitosa Noticias, el periodista Nicolás Lúcar entrevista vía Zoom a la especialista en temas financieros Rossana Gallesio. Durante la conversación, se analiza la propuesta de un noveno retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú, abordando la situación actual de los afiliados, el impacto en el sistema previsional y la realidad del mercado laboral en el país.

La mayor parte de los afiliados ya no tendría recursos para un nuevo desembolso

La propuesta permitiría retirar el límite que establezca una eventual ley o disponer del total acumulado cuando el saldo sea inferior. Si el Congreso adopta el esquema de cuatro UIT utilizado en procesos anteriores, el tope llegaría a $ 22.000 en 2026. Sin embargo, el texto anunciado por Palomino aún debe ser publicado, revisado en comisiones y sometido a votación antes de que se conozcan sus condiciones definitivas.

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Una mano sostiene una alcancía de cerámica celeste rota con monedas y billetes junto a un documento con las siglas AFP y una calculadora.
Una mano sostiene una alcancía rota junto a un documento institucional de una AFP y una calculadora en el contexto del debate sobre el retiro de fondos de pensiones en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fondos previsionales ya cuentan con mecanismos que permiten usar parte del ahorro para otros fines. Entre ellos figura la utilización de hasta el 25% del fondo para la cuota inicial o la amortización de un crédito hipotecario destinado a una primera vivienda. También existen disposiciones vinculadas con enfermedades terminales o diagnósticos de cáncer, además de la posibilidad de retirar el 95,5% al momento de la jubilación para determinados afiliados.

Esas alternativas, sumadas a los ocho retiros extraordinarios aprobados desde 2020, redujeron el universo de aportantes con capacidad de acumular una pensión. Seis de esas liberaciones fueron autorizadas durante la pandemia de COVID-19 y dos se aprobaron después. Galicia sostuvo que una parte de los recursos se destinó a gastos básicos, deudas, atención médica y pequeños negocios, en un período en el que muchas familias perdieron ingresos o recurrieron al crédito para cubrir necesidades cotidianas.

Primer plano de una mesa de madera con documentos, billetes y monedas peruanas. Hay una calculadora, un bolígrafo y un sobre con el logo AFP. Una laptop desenfocada se ve al fondo.
Una mesa de oficina muestra documentos de solicitud de retiro, billetes y monedas peruanas, una calculadora y un bolígrafo, simbolizando el proceso de gestión de fondos de una AFP y el alivio financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate enfrenta el alivio inmediato con la pérdida de ahorro para la jubilación

La especialista cuestionó que el debate se centre únicamente en el uso que los afiliados dan a su dinero. Afirmó que persisten las dificultades de quienes acumulan obligaciones por tarjetas de crédito, préstamos personales y otros productos financieros. Desde esa perspectiva, la demanda de acceso a los fondos responde a una necesidad de liquidez en hogares que no cuentan con una red de protección suficiente.

El conductor Nicolás Lúcar señaló que parte de los aportantes busca retirar sus recursos para cancelar deudas, enfrentar gastos familiares o financiar actividades propias. También recordó que, en determinados períodos, algunos depósitos a plazo ofrecieron rendimientos mayores que los fondos administrados por las AFP. Galicia consideró que un nuevo retiro podría “terminar de fulminar” el nivel de actividad que aún conserva el sistema, debido al número de cuentas vacías y a la limitada base de cotizantes con saldo.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, pidió que cualquier iniciativa se evalúe con estudios actualizados y criterios actuariales. El funcionario advirtió que las liberaciones de fondos pueden aumentar la cantidad de personas que lleguen a la vejez sin recursos suficientes. También alertó sobre consecuencias para la cobertura de salud vinculada al sistema previsional, en especial entre quienes mantienen montos bajos en sus cuentas individuales.

Los trabajadores que se encuentran en planilla y mantienen una relación laboral de dependencia no pueden dejar de realizar aportes a su fondo de pensiones.
Los trabajadores que se encuentran en planilla y mantienen una relación laboral de dependencia no pueden dejar de realizar aportes a su fondo de pensiones. Foto: Podemos Perú

El empleo informal limita la capacidad de reconstruir los fondos de pensiones

Sheput indicó que una parte importante de los afiliados que aún tiene saldo acumula menos de $ 5.000. Si una persona retira el 95% de ese monto, conservaría cerca de $ 250. El ministro señaló que esa situación puede afectar las condiciones de acceso a la cobertura de salud durante la jubilación y generar presiones sobre el sistema sanitario.

El debate también expuso los problemas estructurales del mercado laboral peruano. Galicia sostuvo que la continuidad del sistema previsional depende de empleos formales, estables y con ingresos que permitan realizar aportes periódicos. La baja inserción laboral de los jóvenes, el subempleo y la informalidad dificultan la incorporación de nuevos cotizantes y limitan la recuperación de los fondos que fueron retirados en años anteriores.

Fachada de Prima AFP con cola de afiliados que piden su retiro AFP
Las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones ya se preparan para seguir las reglas que dicte el Ejecutivo y la SBS con la promulgación de la norma del octavo retiro AFP. - Crédito Andina/Norman Córdova

La especialista planteó la necesidad de impulsar esquemas de formación técnica asociados a puestos de trabajo, de modo que los jóvenes puedan financiar su capacitación con una parte de sus ingresos. Mientras el proyecto de Palomino inicia su trámite legislativo, el Congreso deberá definir si prioriza un nuevo alivio financiero de corto plazo o la preservación de los recursos destinados a las pensiones futuras. El Ministerio de Trabajo pidió que la discusión se sustente en análisis técnicos actualizados antes de adoptar una decisión.

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