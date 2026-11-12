Perú

Retiro AFP de S/22.000: Pescadores piden debate y aprobación pronta en carta al Congreso

El retiro AFP ya recibió más opiniones a favor en el Congreso. Si bien el Congreso no muestra formalmente la posición del MEF, este ya se pronunció en contra

Comisión de Economía del Congreso con presidente José Salazar
Aún el retiro de AFP no se agenda para sustentarse en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso, pero ya recibe sus primeras opiniones. - Crédito Congreso
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El retiro AFP sigue sin sustentarse en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera. Este grupo de trabajo, presidido por José Marcelo (Ahora Nación) aún está a la espera de las opiniones que ha pedido a diversas instituciones, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (según el portal del Congreso, donde no figuran las respuestas aún).

Sin embargo, si bien no ha solicitado formalmente opinión a otras instituciones u organizaciones, estas sí han enviado su postura a la comisión. Una de ellas fue el sindicato de la Ositran, que justificó en el fenómeno El Niño la necesidad de que los trabajadores públicos acceden a su AFP.

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Ahora son los pescadores en embarcaciones quienes piden que se aprueba la medida, dado que el Gobierno no habría dado alguna medida económica de apoyo para este sector frente al fenómeno El Niño. “Confiamos en su sensibilidad social y su compromiso con la clase trabajadora del país para que esta iniciativa sea debatida y aprobada con la celeridad que la emergencia exige”, acotan en la carta el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP).

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Como se recuerda, el anterior retiro de AFP fue presionado por la marcha de los jóvenes en contra de las AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Andina

Pescadores piden retiro AFP

“Nos dirigimos a usted en representación del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP), organización gremial afiliada a la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que cuenta con un Convenio Colectivo Vigente por rama de actividad y legítimamente representa a más de 2.000 pescadores industriales a nivel nacional”, señala en la opinión enviada a la Comisión de Economía.

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Su motivo es “manifestar el respaldo institucional de nuestro sindicato al Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, el cual propone autorizar de manera extraordinaria y facultativa el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP para mitigar los efectos económicos del Fenómeno El Niño".

Lo que piden es exactamente que se priorice la evaluación de este proyecto y se emita un dictamen favorable. Esto, sustentado en tres justificaciones.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

  • El impacto directo en el sector pesquero: Explican que la actividad pesquera industrial es una de las más vulnerables ante las anomalías climáticas. “Los efectos del Fenómeno El Niño impactan directamente en la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos (como la anchoveta), lo que reduce drásticamente los días de pesca (se suspendió la primera temporada abril-julio, de pesca de anchoveta en el mes de abril), paraliza las faenas (no se aperturó la segunda temporada de pesca de anchoveta noviembre 2026 – enero 2027) golpeando de forma inmediata los ingresos y el bienestar de las familias de nuestros más de 2.000 afiliados, más de 8 mil pescadores industriales”, señalan
  • Naturaleza facultativa y de auxilio inmediato: También señalan que la propuesta legislativa no constituye una obligación, sino una herramienta de auxilio voluntario para aquellos trabajadores que requieran liquidez inmediata para afrontar la canasta básica, salud, vivienda y compromisos financieros durante la emergencia climática
  • La legitimidad laboral: Asimismo, como un gremio articulado internacionalmente a la ITF y con una sólida base amparada en la negociación colectiva por rama, considera el sindicato que es un derecho de justicia social que los trabajadores puedan disponer de sus propios ahorros en contextos de fuerza mayor y crisis climática evidente.
Mano con billetes de 100 soles
Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así sería el nuevo acceso, si se aprueba

Al igual que retiros anteriores, el acceso sería del siguiente modo, según señala el texto del proyecto de ley:

  1. Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley
  2. Se abona un monto de hasta una unidad impositiva tributaria (1UIT) cada treinta (30) días calendario. El primer desembolso se realiza dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado
  3. El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, diez días calendario antes del siguiente desembolso.

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