Lima recibirá a José Alberto “El Canario” en una noche por sus cinco décadas de carrera

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La voz de ‘Discúlpeme señora’, ‘Sueño contigo’ y ‘Bailemos otra vez’ regresará a Lima para una fecha dedicada a cinco décadas de trayectoria. José Alberto ‘El Canario’ celebrará sus 50 años en la salsa con un concierto el sábado 16 de enero de 2027, en la Explanada del Parque de la Exposición.

El cantante dominicano ofrecerá un repertorio que reunirá temas de distintas etapas de su carrera, construida entre orquestas, producciones solistas y presentaciones en escenarios de América y Europa. La cita estará dirigida al público salsero peruano y marcará una nueva visita del intérprete al país.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La producción anunció que las entradas estarán disponibles en Teleticket y habrá una preventa con 30% de descuento con cualquier medio de pago.

El anuncio coloca a Lima dentro de las actividades por el aniversario artístico de uno de los cantantes más reconocidos de la salsa romántica. José Alberto, conocido como ‘El Canario’, ha mantenido una presencia constante dentro del género gracias a un estilo vocal que combina interpretación melódica, son y arreglos bailables.

El concierto incluirá canciones que forman parte de la trayectoria del artista y que continúan presentes en emisoras, reuniones salseras y repertorios de orquestas. Entre los títulos anunciados figuran ‘Discúlpeme señora’, ‘Sueño contigo’, ‘Mis amores’ y ‘Bailemos otra vez’.

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La voz de “Sueño contigo” y “Bailemos otra vez” repasará su trayectoria en un espectáculo programado para enero en el Parque de la Exposición

Una carrera marcada por la salsa romántica y el son

José Alberto nació en Santo Domingo, República Dominicana, y desarrolló una parte decisiva de su carrera musical fuera de su país de origen. Su nombre se vinculó con la expansión de la salsa romántica durante las décadas de 1980 y 1990, cuando sus interpretaciones alcanzaron difusión en varios países de América Latina.

El artista inició su recorrido en agrupaciones como Típica 73 y la orquesta de Tito Puente. Esas experiencias le permitieron acercarse a distintos lenguajes de la música caribeña y trabajar con figuras de amplia trayectoria dentro de la salsa.

Más adelante, consolidó una carrera como solista con álbumes que reunieron composiciones románticas, arreglos tropicales y pasajes de improvisación. Su registro vocal y su forma de interpretar le dieron una identidad reconocible dentro de un género con diversas vertientes.

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A lo largo de cinco décadas, ‘El Canario’ ha alternado baladas llevadas a la salsa, temas originales y repertorio tradicional. Esa combinación le permitió ampliar su presencia en mercados como Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos y países de Europa.

Su nombre también ha sido reconocido en premiaciones de la industria musical. Durante su carrera, recibió un Latin Grammy y participó en producciones nominadas a diversos galardones, además de mantener actividad discográfica y una agenda de conciertos internacionales.

Zonas y precio de entradas

Las entradas para el concierto de José Alberto ‘El Canario’ en Lima se pueden adquirir a través de Teleticket y se distribuirán en tres sectores: Platinum Asientos, VIP Asientos y General.

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Durante la preventa, que ofrece un 30% de descuento con todos los medios de pago, los precios serán de S/ 280 para Platinum Asientos, S/ 200,20 para VIP Asientos y S/ 100,10 para General. Una vez agotado el stock promocional, las tarifas regulares pasarán a S/ 400 en Platinum Asientos, S/ 286 en VIP Asientos y S/ 143 en General.

También habrá precios especiales para personas con discapacidad en dos sectores: S/ 267 para Platinum Asientos y S/ 114,40 para General. La zona VIP no contempla una tarifa diferenciada para este grupo.

Tener en cuenta que la preventa tendrá vigencia limitada y estará sujeta a disponibilidad, por lo que los asistentes deberán revisar las condiciones y fechas confirmadas en la plataforma de venta antes de realizar su compra.

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Entradas para ver a José Alberto ‘El Canario’. Teleticket