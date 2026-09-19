Perú

Julio Velarde se pronuncia ante posible nuevo retiro de AFP: “Irresponsable”

La propuesta de Catherin Palomino plantea que los afiliados puedan disponer nuevamente de parte de sus fondos ante un eventual impacto económico asociado al fenómeno El Niño. La iniciativa aún debe seguir su trámite en el Congreso

El presidente del BCRP criticó la iniciativa presentada en el Congreso y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema de pensiones. También habló sobre las reformas económicas y el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el empleo (Crédito: América TV).
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, cuestionó el proyecto de ley presentado por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, que plantea un nuevo retiro de los fondos de las AFP ante una posible crisis económica vinculada al fenómeno El Niño. La iniciativa propone que los afiliados puedan disponer de parte de sus recursos de manera voluntaria y progresiva.

El pronunciamiento se produjo durante la presentación trimestral del reporte de inflación, donde Velarde también abordó otros asuntos relacionados con la economía peruana. El titular del BCRP se refirió a las reformas impulsadas desde el Ministerio de Economía y a los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo.

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Velarde cuestiona nuevo retiro de las AFP

“Y creo que es una irresponsabilidad completa”, afirmó Velarde al referirse al proyecto promovido por Palomino. El presidente del BCRP cuestionó que se continúe recurriendo a los fondos previsionales como una alternativa para afrontar eventuales dificultades económicas.

“Todos los países del mundo tienen un sistema de pensiones. Acá lo estamos destruyendo. Ya no va a haber hijos que mantengan a los padres si no tienen pensión. No te preocupes por tu vejez, gasta ahora; me parece una propuesta francamente poco responsable, ¿no?”, señaló el funcionario.
La declaración se dio durante la presentación trimestral del reporte de inflación, en la que Velarde también se refirió a otros temas de la economía nacional.
La declaración se dio durante la presentación trimestral del reporte de inflación, en la que Velarde también se refirió a otros temas de la economía nacional. Foto: Presidencia de la República

La propuesta de la diputada de Juntos por el Perú busca permitir que los afiliados puedan retirar parte de sus recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente frente a los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares.

De acuerdo con el planteamiento difundido por Palomino, el BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico. Sin embargo, todavía no se conoce si el eventual nuevo retiro tendría el mismo límite de 4 UIT aplicado en anteriores oportunidades.

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Octavo retiro permitió sacar hasta S/ 22.000

El nuevo proyecto llega después de que en enero de 2026 venciera el plazo para solicitar el octavo retiro de AFP, mediante el cual los afiliados tuvieron la posibilidad de disponer de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000, de sus cuentas individuales de capitalización.

Según el segundo insumo, algunas cuentas quedaron sin fondos después de los retiros anteriores. No obstante, quienes continuaron trabajando y realizando aportes volvieron a acumular dinero destinado a su jubilación, por lo que la nueva propuesta permitiría acceder nuevamente a esos recursos si llega a ser aprobada.

El titular del BCRP cuestionó que los fondos previsionales vuelvan a plantearse como una opción para enfrentar posibles escenarios de dificultad económica.
El titular del BCRP cuestionó que los fondos previsionales vuelvan a plantearse como una opción para enfrentar posibles escenarios de dificultad económica. Foto: Presidencia de la República

Otro aspecto señalado en torno a la iniciativa es que los afiliados que hagan uso del eventual retiro no podrán acceder posteriormente a la pensión mínima de la ONP, establecida en S/ 600. El proyecto todavía deberá avanzar por el procedimiento correspondiente en el Congreso.

Velarde destaca reformas e inversión productiva

Durante la presentación del reporte, Velarde también se pronunció sobre las cuatro comisiones creadas en el Ministerio de Economía para definir reformas relacionadas con empleo, finanzas y recaudación tributaria.

“Creo que son reformas importantes. Las comisiones que ha planteado el ministro de Economía creo que son importantes, es decir, hay reformas en varios campos, si es que debemos tener un crecimiento. Lo indispensable creo que es, eh, en inversión productiva”, sostuvo.

El titular del Banco Central consideró que estos cambios son relevantes para avanzar hacia un mayor crecimiento económico. En ese contexto, destacó la necesidad de impulsar la inversión productiva como uno de los aspectos centrales de las reformas.

Velarde también se refirió a las cuatro comisiones del Ministerio de Economía encargadas de plantear reformas sobre empleo, finanzas y recaudación tributaria.
Velarde también se refirió a las cuatro comisiones del Ministerio de Economía encargadas de plantear reformas sobre empleo, finanzas y recaudación tributaria. Foto: Presidencia de la República

Velarde también fue consultado por el avance de la inteligencia artificial y su posible impacto sobre el empleo. Aunque reconoció que podría producir una transformación importante, señaló que todavía es temprano para determinar sus consecuencias en países como Perú.

“Se dice que en ocho años, un año, el mundo debe ser irreconocible. No sé si será correcto. (...) Probablemente sea una revolución y no sabemos cómo afectará a países todavía pobres como Perú. Ojalá que no tanto. Pues sí puede ser un impacto grande, pues no sé todavía, nadie sabe cómo termina la cosa, ¿no?”, manifestó.

Estas fueron las primeras declaraciones de Velarde después de ser ratificado en el cargo por el Congreso de la República. Aún está pendiente que el Senado escoja a los tres miembros restantes del directorio del Banco Central de Reserva.

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