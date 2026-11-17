La SBS extendió hasta el 18 de diciembre de 2026 el plazo para que entidades financieras soliciten participar en la octava licitación del SPP.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) amplió hasta el 18 de diciembre de 2026 el plazo para que bancos, cajas, financieras, aseguradoras y bancos de inversión soliciten participar en la Octava Licitación del servicio de administración de cuentas individuales del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La medida fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 02735-2026 y modifica el artículo segundo de la Resolución SBS N.° 02398-2026, que ya había fijado un plazo excepcional para las entidades interesadas.

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¿Qué son las licitaciones y por qué son importantes para los nuevos afiliados?

En Perú, la Ley N.° 29903 obliga a que cada dos años se realice una licitación para decidir qué entidad administrará las cuentas individuales de los nuevos trabajadores que ingresen por primera vez al SPP. El ganador recibe durante 24 meses a ese grupo de nuevos afiliados.

La regla es que obtiene la adjudicación la empresa que cumple los requisitos fijados por SBS y ofrece la comisión más baja por administrar los fondos. En la séptima licitación, realizada en diciembre de 2024, Profuturo AFP ganó al proponer una comisión anual de 0,68% sobre el saldo de las cuentas.

Hasta ahora, solo las AFP participaban en estos concursos. Sin embargo, la Ley N.° 32123, conocida como reforma previsional, habilitó a bancos, cajas, financieras, bancos de inversión y aseguradoras para competir, siempre que la SBS evalúe y apruebe previamente su ingreso al sistema.

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Profuturo AFP administra a los nuevos aportantes hasta el 31 de mayo de 2027 tras adjudicarse la séptima licitación con una comisión de 0,68%.

Bancos, cajas y aseguradoras podrán buscar su ingreso al sistema

A detalle, el artículo 14 de la Ley N.° 32123 establece que el SPP puede ser administrado por AFP y por empresas señaladas en los literales A, C y D del artículo 16 de la Ley N.° 26702, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

Esto incluye a:

Bancos.

Financieras.

Cajas municipales.

Cajas rurales.

Entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa.

Bancos de inversión.

Empresas de seguros.

Sin embargo, estas entidades no ingresan de manera automática al negocio previsional. Primero deben pedir una opinión favorable a la SBS, según el procedimiento creado por la Resolución SBS N.° 04225-2025. La Superintendencia revisará su documentación y verificará que cumplan los requisitos prudenciales, financieros y operativos.

Si reciben esa conformidad, podrán presentar una oferta en la octava licitación. Hasta el momento, la SBS no ha informado qué empresas ya solicitaron participar ni cuáles podrían competir junto con las AFP.

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SBS. Las siete convocatorias anteriores del sistema privado de pensiones tuvieron como ganadoras a AFP Hábitat, AFP Prima, AFP Integra y Profuturo AFP.

Profuturo administra hoy las cuentas de los nuevos afiliados

La séptima licitación fue ganada por Profuturo AFP el 13 de diciembre de 2024. Por esa adjudicación, recibe a los nuevos afiliados del SPP entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2027. La próxima licitación deberá definir qué entidad administrará las cuentas desde el 1 de junio de 2027.

La Ley N.° 29903, que creó este mecanismo, dispone que la SBS licite el servicio cada 24 meses. Las siete convocatorias anteriores se resolvieron en diciembre: AFP Hábitat ganó las dos primeras, AFP Prima obtuvo la tercera, AFP Integra se adjudicó la cuarta, quinta y sexta, y Profuturo AFP ganó la séptima.

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La norma publicada ahora no cambia la fecha oficial de la octava licitación. Solo amplía hasta el 18 de diciembre el plazo para que posibles nuevos competidores presenten su solicitud ante la SBS. La nueva adjudicación deberá producirse antes de que termine el período de Profuturo, el 31 de mayo de 2027.