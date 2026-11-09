Perú

Cómo va el proyecto del noveno retiro AFP al día de hoy, 9 de noviembre: lo que debes saber

Elmer Cuba, ministro de Economía, consideró carente de sustento una nueva liberación previsional, tras argumentar que perjudica severamente las futuras jubilaciones de los aportantes y desestabiliza las condiciones financieras del mercado local a largo plazo

mano entregando billetes de soles
La diputada Catherin Palomino presentó una iniciativa legislativa para autorizar un noveno retiro de fondos de AFP ante el fenómeno El Niño. (Andina)
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Al día de hoy, lunes 9 de noviembre, el proyecto para autorizar un noveno retiro de AFP aún se encuentra en debate y plantea que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan acceder de forma voluntaria a parte de sus fondos ante los eventuales efectos económicos del fenómeno El Niño durante 2026 y 2027.

La iniciativa, presentada por la diputada Catherin Palomino, ha recibido recientemente el respaldo del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Siuntra), mientras el ministro de Economía, Elmer Cuba, ya expresó su rechazo a una nueva liberación de recursos previsionales.

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La propuesta legislativa identifica al fenómeno El Niño como el factor extraordinario que justificaría la medida. Según el texto remitido por Siuntra a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso, las lluvias, las sequías y el aumento previsto en los precios de alimentos de la canasta básica podrían afectar la economía de los hogares.

Comisión de Economía del Congreso con presidente José Salazar
Aún el retiro de AFP no se agenda para sustentarse en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso. - Crédito Congreso

El sindicato pidió impulsar y priorizar la evaluación del Proyecto de Ley N.° 00469-2026-2031-CD, además de promover su debate y la emisión de un dictamen favorable, previa revisión de sus alcances y efectos. La carta fue dirigida a José Miguel Marcelo Salazar, de Ahora Nación, quien preside la Comisión de Economía.

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Acceso voluntario a fondos

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, la propuesta busca habilitar un desembolso voluntario y progresivo de los fondos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados. El planteamiento está dirigido a quienes requieran recursos para afrontar gastos asociados a los posibles impactos del mencionado fenómeno climático.

Siuntra sostuvo que numerosas familias podrían necesitar dinero para proteger sus viviendas, reparar techos, reforzar estructuras o adoptar medidas preventivas para resguardar la salud y seguridad de sus integrantes. Para la organización sindical, se trata de gastos que pueden resultar difíciles de afrontar y que, en algunos casos, no admiten postergación.

Una mano sostiene una alcancía de cerámica celeste rota con monedas y billetes junto a un documento con las siglas AFP y una calculadora.
Una mano sostiene una alcancía rota junto a un documento institucional de una AFP y una calculadora en el contexto del debate sobre el retiro de fondos de pensiones en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su comunicación a la Comisión de Economía, el sindicato señaló que conoce las preocupaciones de los trabajadores para sostener a sus familias, cumplir obligaciones económicas y atender necesidades que superan sus posibilidades inmediatas. Por ello, respaldó que los afiliados tengan la opción de utilizar una parte de sus ahorros previsionales ante circunstancias extraordinarias.

La entidad también reconoció que los fondos previsionales tienen como finalidad garantizar ingresos durante la jubilación. En ese sentido, advirtió que un retiro anticipado puede afectar las futuras pensiones, aunque consideró necesario evaluar alternativas que permitan disponer voluntariamente de una parte de los recursos ante necesidades urgentes.

La postura del MEF

El ministro de Economía y Finanzas cuestionó el impulso de un nuevo retiro de AFP, incluso si se plantea como respuesta al fenómeno El Niño. En una entrevista con Exitosa, Elmer Cuba afirmó que la iniciativa carece de fundamento.

Elmer Cuba
El ministro de Economía, Elmer Cuba, rechazó una nueva liberación de aportes porque reduce las pensiones futuras y afecta la liquidez del sistema. (MEF)

“No, eso ya es una tozudez que no tiene ningún sustento. Los últimos tampoco han tenido ningún sustento. Mira, ¿Cuál sería el sustento para un retiro? Cero. Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones. Es un sinsentido, ¿no?”, manifestó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuba sostuvo que las liberaciones reiteradas reducen los recursos disponibles para los afiliados cuando lleguen a la edad de jubilación. También mencionó posibles efectos sobre el sistema financiero y el crédito de largo plazo.

“Y tiene efectos colaterales importantes en la economía también, en los créditos de largo plazo, en la liquidez del sistema. Pero más importante que eso, le hace daño a la propia persona”, advirtió el ministro.

El titular del MEF defendió la obligatoriedad de los aportes previsionales y señaló que los sistemas de jubilación buscan asegurar recursos para las personas cuando dejen de trabajar. “Por eso que en el mundo los Estados ponen sistemas jubilatorios y son obligatorios de aportar, ¿no? No son libres de aportar o no”, sostuvo.

mano mete billetes de 100 soles en su billetera
El procedimiento contempla solicitudes en un plazo de noventa días y permite a los afiliados desistir de los desembolsos mensuales por única vez. (Infobae)

¿Riesgos para los aportes?

Carlos Palomino Selem, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), también se pronunció en contra de liberar nuevos fondos pensionables. Sostuvo que la medida alteraría la finalidad de los sistemas previsionales, tanto privados como públicos.

No debe aceptarse la propuesta de liberar fondos pensionables porque se desvirtúa la finalidad de cualquier sistema previsional, sea privado (AFP) o público (ONP)”, afirmó.

Según explicó, esos recursos están orientados a sostener el consumo futuro de las personas jubiladas, por lo que su uso para gastos presentes modifica la asignación prevista para ese fin.

El catedrático señaló que un nuevo retiro podría generar presión a la baja sobre los precios de los bonos del Tesoro del Perú. Explicó que, para cubrir los requerimientos de liquidez, las AFP podrían liquidar esos instrumentos, lo que reduciría el valor de sus carteras y el de los aportes de los cotizantes.

También mencionó una posible presión hacia una revaluación del sol frente al dólar, debido a la eventual liquidación de inversiones externas en dólares estadounidenses que forman parte de los instrumentos líquidos de las AFP. Según Palomino Selem, ese escenario podría afectar a las exportaciones.

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