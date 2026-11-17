A bordo del avión de regreso a Roma, tras concluir su visita apostólica al Perú, el papa León XIV respondió a quienes intentan ubicar sus pronunciamientos en posiciones políticas. El pontífice insistió en que su mensaje no busca favorecer a la derecha ni a la izquierda, sino promover el respeto por el ser humano y la atención a los más necesitados.

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Después de seis días de actividades pastorales en distintas regiones del país, el papa León XIV concluyó su visita apostólica al Perú el lunes 16 de noviembre. Antes de partir hacia Roma, presidió una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y agradeció a los peruanos por la acogida que recibió durante su permanencia.

Ya a bordo del avión de regreso al Vaticano, el pontífice ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a la interpretación política de sus declaraciones. En ese diálogo con los periodistas de diferentes países, insistió en que el mensaje que busca transmitir no responde a intereses partidarios ni debe encasillarse entre la derecha y la izquierda política.

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León XIV rechaza que politicen sus mensajes

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político. Y aunque hay algunos que traten de forzarme en algunos países hacia derecha, hacia izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la magnífica humanidad”, expresó. Papa León XIV

Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

El Papa explicó que el centro de sus intervenciones es el respeto por el ser humano y la necesidad de prestar mayor atención a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Con esta respuesta, cuestionó los intentos de interpretar sus pronunciamientos exclusivamente desde posiciones ideológicas.

¿Qué dijo el papa León XIV al despedirse del Perú?

Durante la misa celebrada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, el pontífice expresó su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante su visita, que comprendió actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

“Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias, Perú!“, manifestó al concluir la celebración eucarística.

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También recordó el vínculo que mantiene con el país, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido pontífice.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”, señaló.

León XIV mencionó además los recuerdos que se llevaba de los niños, jóvenes, familias y adultos mayores que encontró durante su recorrido por el país. Tras la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, partió rumbo a Roma a las 13:45 horas del lunes 16 de noviembre.

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El papa advierte sobre la polarización y el lenguaje violento

En la misma conferencia de prensa a bordo del avión, León XIV también se refirió a la polarización social y política. Señaló que los algoritmos han contribuido a profundizar las divisiones y advirtió que, en determinadas circunstancias, estas han sido provocadas intencionalmente.

“Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por los algoritmos y una polarización que no es casual, que, en muchas situaciones, ha sido intencionalmente provocada”, manifestó.

Asimismo, pidió evitar que las diferencias de opinión deriven en enfrentamientos y expresiones de odio, incluso dentro de las familias.

“Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar”, sostuvo.

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El mensaje en Lima que generó interpretaciones políticas

Durante la visita apostólica, algunas intervenciones de representantes de la Iglesia católica también tuvieron repercusiones políticas. Uno de los casos fue el del cardenal de Lima, Carlos Castillo, quien durante la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020, y los calificó como «mártires de los jóvenes».

Pope Leo XIV waves to participants alongside Metropolitan Archbishop of Lima Cardinal Carlos Castillo during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza de Armas on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Sus palabras fueron respaldadas y difundidas en redes sociales por figuras de la izquierda peruana, entre ellas la congresista Ruth Luque, que vincularon el pronunciamiento con sus demandas de justicia y memoria para las víctimas de las movilizaciones. Esto llamó la atención por las diferencias que estos sectores han expresado frente a la doctrina moral de la Iglesia en asuntos como el aborto, así como por su defensa de que las convicciones religiosas no determinen las políticas públicas.

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La controversia también puso de relieve las distintas lecturas sobre las protestas de 2020, 2022 y 2023. Además de las muertes de Sotelo y Pintado, aquellas jornadas dejaron cientos de heridos y varios fallecidos, entre ellos efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, y registraron enfrentamientos y actos de violencia contraagentes y bienes públicos. Sin embargo, el discurso político de algunos sectores ha centrado su reivindicación en los dos jóvenes, sin dar la misma visibilidad a los demás afectados por las movilizaciones.

Desde una posición crítica, el expresidente Manuel Merino, quien renunció a la Presidencia el 15 de noviembre de 2020, un día después de las muertes, cuestionó que se llevara el episodio a un encuentro religioso. Aunque expresó su deseo de que las familias encuentren justicia, calificó de «lamentable» que se utilizara un espacio de fe para, según dijo, «seguir politizando una tragedia».

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