Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, estuvo en primera fila del debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez

La electa diputada por Cajamarca presenció el debate como invitada del candidato de Juntos por el Perú, quien propone indultar al expresidente si resulta electo

Guardar
Google icon
Vista frontal de un grupo de personas sentadas en sillas rojas en un evento, vestidas formalmente, con una pared de fondo azul iluminada con patrones.
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo y virtual diputada, asistió al debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez, quien ha prometido indultar a Castillo si gana las elecciones

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y virtual diputada, ocupó un lugar en primera fila durante el debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien ha prometido indultar al exmandatario si resulta electo.

Criada por Castillo y su esposa como una hija, Paredes obtuvo 63.528 votos en la región Cajamarca, con lo cual fue la única candidata de una región fuera de la capital entre las más votadas para la Cámara de Diputados.

Aunque los medios no destacaron su presencia, se encontraba en el área reservada del Centro de Convenciones de Lima, donde también estuvieron el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado de Castillo; el excandidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau; y la exministra de la Mujer, Anahí Durand.

Entre los asistentes se encontrabal, además, el exministro de Trabajo durante el gobierno de Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Alejandro Salas.

PUBLICIDAD

d
Paredes fue criada como hija por Castillo y su esposa, y logró 63.528 votos en Cajamarca, convirtiéndose en la única candidata de una región fuera de Lima entre las más votadas para la Cámara de Diputados

En agosto de 2022, Paredes fue trasladada a la prisión de mujeres de Lima por orden judicial, que dictó 30 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Según la Fiscalía, el empresario Hugo Espino, colaborador del Ministerio Público, acudió al Palacio de Gobierno para, presuntamente, coordinar con Paredes y su hermana Lilia, esposa de Castillo asilada en México, la adjudicación de obras públicas a su empresa en el distrito de Anguía (Cajamarca).

Dos meses después, en octubre de ese año, salió en libertad para afrontar la investigación bajo comparecencia con restricciones como presunta integrante de una organización criminal vinculada al Gobierno y, tras ser liberada, acudió a la residencia presidencial en el Palacio de Gobierno.

Roberto Sánchez, un hombre con gafas y camisa blanca, habla a un micrófono rodeado de personas en un evento político
En 2022, Paredes fue enviada a prisión preventiva por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, pero fue liberada dos meses después para afrontar la investigación bajo comparecencia con restricciones

Panorama

Perú ha iniciado la última semana de la campaña de las elecciones presidenciales del próximo domingo, con la entrada en vigor de las restricciones que ordena la ley nacional, entre ellas a la difusión de encuestas, vigente desde este lunes. El incumplimiento de esta disposición contempla multas de entre 55.000 y 550.000 soles.

PUBLICIDAD

Desde el próximo viernes tampoco podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político y la vulneración de esa norma puede ser sancionada con penas de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Las normas locales también ordenan la suspensión de toda clase de propaganda política desde el sábado próximo y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, conocida como ‘ley seca’, que regirá desde las 8.00 horas del sábado hasta las 8.00 horas del lunes 8 de junio.

Temas Relacionados

Yenifer ParedesPedro CastilloRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Federación de Estudiantes confirma paro en 16 regiones y advierte nuevas protestas ante recortes en universidades públicas

La protesta estudiantil reunió reclamos por recortes presupuestales, participación en el gobierno universitario y beneficios como comedor, residencia y medio pasaje

Federación de Estudiantes confirma paro en 16 regiones y advierte nuevas protestas ante recortes en universidades públicas

Milett Figueroa vuelve a la pantalla chica: todo sobre su personaje de Bárbara en 'Valentina Valiente'

La actriz peruana deja atrás las polémicas y apuesta todo por Bárbara, un personaje que promete sacudir la trama de la telenovela y conquistar al público con su autenticidad y carisma

Milett Figueroa vuelve a la pantalla chica: todo sobre su personaje de Bárbara en 'Valentina Valiente'

Deportivo Garcilaso encontró rumbo de la mano de Sebastián Domínguez en Liga 1 2026: Beto da Silva y Christopher Olivares, goleadores claves

El conjunto cusqueño viene de un crecimiento sustancial e impresionante. Pasó de luchar por la permanencia a asomarse a la zona noble de la clasificación avistando puestos internacionales

Deportivo Garcilaso encontró rumbo de la mano de Sebastián Domínguez en Liga 1 2026: Beto da Silva y Christopher Olivares, goleadores claves

El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: qué cambió en economía, salud, educación y seguridad respecto a la primera vuelta

El candidato presidencial de Juntos por el Perú llegó a la segunda vuelta con un plan distinto al que presentó en la primera: el nuevo programa, acordado con cuatro agrupaciones aliadas, modera el lenguaje ideológico, fija metas medibles en salud, educación y empleo

El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: qué cambió en economía, salud, educación y seguridad respecto a la primera vuelta

Es oficial: el Papa León XIV visitará Perú en noviembre de este año, confirman José Balcázar y cardenal Carlos Castillo

El jefe de Estado y el arzobispo de Lima mantuvieron una reunión para realizar “preparativos y coordinaciones” de la visita papal. La Conferencia Episcopal, hasta ahora, manejaba la posibilidad de que el viaje se concretara entre noviembre y diciembre

Es oficial: el Papa León XIV visitará Perú en noviembre de este año, confirman José Balcázar y cardenal Carlos Castillo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: qué cambió en economía, salud, educación y seguridad respecto a la primera vuelta

El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: qué cambió en economía, salud, educación y seguridad respecto a la primera vuelta

Elecciones 2026: JNE despliega 28 mil fiscalizadores en todo el Perú y advierte fuertes multas por incumplir restricciones

Roberto Sánchez corta entrevista en vivo con Milagros Leiva luego de confrontarla: “¡Uy, se corrió, se corrió!”

Detrás de cámaras del debate: Miguel Torres al oído de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez asistido por Francke y Manuel Rodríguez

¿A qué hora se conocerán este domingo 7 de junio los primeros resultados de la ONPE de la segunda vuelta?

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa vuelve a la pantalla chica: todo sobre su personaje de Bárbara en 'Valentina Valiente'

Milett Figueroa vuelve a la pantalla chica: todo sobre su personaje de Bárbara en 'Valentina Valiente'

María Pía Copello confirma que es sobrina prima de Miguelito Barraza y Cecilia Barraza: “Por eso mi mamá es tan alegre”

Valentino se retracta y asegura que inventó historia sobre Sebastián Gálvez: “Piensan que he sido la Pamela Franco de la historia”

Sebastián Gálvez se quiebra tras polémica con Valentino y lanza desesperado pedido: “Me está perjudicando con Laura”

Federico Salazar lanza duras críticas a Keiko Fujimori y califica como “desastre” la gestión de Fuerza Popular en el Congreso

DEPORTES

Deportivo Garcilaso encontró rumbo de la mano de Sebastián Domínguez en Liga 1 2026: Beto da Silva y Christopher Olivares, goleadores claves

Deportivo Garcilaso encontró rumbo de la mano de Sebastián Domínguez en Liga 1 2026: Beto da Silva y Christopher Olivares, goleadores claves

Johan Fano explicó por qué no salen nuevos delanteros en el fútbol peruano: “Nos enfatizamos más en entrenar y no en formar”

La contundente respuesta de Federico Girotti tras ser tentado por un equipo grande del fútbol sudamericano

Renzo López y Rodrigo Saravia, los nombres apuntados por Héctor Cúper para transformar a Universitario

Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”