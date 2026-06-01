Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, estuvo en primera fila del debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo y virtual diputada, asistió al debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez, quien ha prometido indultar a Castillo si gana las elecciones

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y virtual diputada, ocupó un lugar en primera fila durante el debate presidencial como invitada de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien ha prometido indultar al exmandatario si resulta electo.

Criada por Castillo y su esposa como una hija, Paredes obtuvo 63.528 votos en la región Cajamarca, con lo cual fue la única candidata de una región fuera de la capital entre las más votadas para la Cámara de Diputados.

Aunque los medios no destacaron su presencia, se encontraba en el área reservada del Centro de Convenciones de Lima, donde también estuvieron el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado de Castillo; el excandidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau; y la exministra de la Mujer, Anahí Durand.

Entre los asistentes se encontrabal, además, el exministro de Trabajo durante el gobierno de Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Alejandro Salas.

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Paredes fue criada como hija por Castillo y su esposa, y logró 63.528 votos en Cajamarca, convirtiéndose en la única candidata de una región fuera de Lima entre las más votadas para la Cámara de Diputados

En agosto de 2022, Paredes fue trasladada a la prisión de mujeres de Lima por orden judicial, que dictó 30 meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Según la Fiscalía, el empresario Hugo Espino, colaborador del Ministerio Público, acudió al Palacio de Gobierno para, presuntamente, coordinar con Paredes y su hermana Lilia, esposa de Castillo asilada en México, la adjudicación de obras públicas a su empresa en el distrito de Anguía (Cajamarca).

Dos meses después, en octubre de ese año, salió en libertad para afrontar la investigación bajo comparecencia con restricciones como presunta integrante de una organización criminal vinculada al Gobierno y, tras ser liberada, acudió a la residencia presidencial en el Palacio de Gobierno.

En 2022, Paredes fue enviada a prisión preventiva por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, pero fue liberada dos meses después para afrontar la investigación bajo comparecencia con restricciones

Panorama

Perú ha iniciado la última semana de la campaña de las elecciones presidenciales del próximo domingo, con la entrada en vigor de las restricciones que ordena la ley nacional, entre ellas a la difusión de encuestas, vigente desde este lunes. El incumplimiento de esta disposición contempla multas de entre 55.000 y 550.000 soles.

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Desde el próximo viernes tampoco podrán realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político y la vulneración de esa norma puede ser sancionada con penas de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Las normas locales también ordenan la suspensión de toda clase de propaganda política desde el sábado próximo y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, conocida como ‘ley seca’, que regirá desde las 8.00 horas del sábado hasta las 8.00 horas del lunes 8 de junio.