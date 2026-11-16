Federico Urciuoli resaltó el esfuerzo y derroche de cada uno de sus jugadores en el subcampeonato de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Alianza Atlético

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Alianza Atlético dejó escapar la oportunidad dorada de sumar su primer título en el fútbol peruano al encajar una dolorosa derrota a manos de Sporting Cristal (0-2), en el estadio Mansiche, que supuso la caída definitiva en la gran final de la primera edición de la Copa de la Liga 2026.

A pesar del desliz, el entrenador Federico Urciuoli ha quedado muy satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas y ha puesto en valor el esfuerzo que desplegaron por cerca de 120′ minutos en un lance más que vibrante.

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Alianza Atlético perdió la final de la Copa de la Liga a manos de Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

“A veces no alcanza. Esto no es matemática pura. No vas a hacer un gran partido y haciéndolo vas a ganar, pero sí considero que si hay una manera de perder es esta. Si hay que elegir perder de alguna manera un partido importante que marcará la vida de los chicos, es esta, dejando todo”, reflexionó.

Admitió Urciuoli que a Alianza Atlético le faltó “esa puntada final, esas pelotas que pegaban en los palos, que pasaban cerca, el penal, los detalles” para resolver con mayor tranquilidad la final.

El argentino destacó el rendimiento colectivo del 'vendaval' en el subcampeonato de la Copa de la Liga 2026. | VIDEO: Jax Latin Media

“Nos ganaron un título con una pelota parada, que son las cosas que tiene el fútbol, muy valorables. Nosotros con nuestra fortaleza, con funcionamiento, hasta donde pudimos fuimos dignos competidores”, sumó Federico.

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El argentino, por otro lado, hizo gala de la satisfacción por el esfuerzo del plantel: “No se nos dio, pero lo importante es que ahora no se van a recriminar nada y se van a sentir orgullosos del partido que hicieron”.

Federico Urciuoli, a un paso de prolongar su vínculo con Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Cierre de campaña

Terminado el épico recorrido por la Copa Caliente, Alianza Atlético centra su atención en cerrar de la mejor manera posible el Torneo Clausura 2026. La meta inmediata es asegurar un boleto para disputar por segunda vez la CONMEBOL Sudamericana.

“La idea es recuperarnos para jugar el miércoles. Tenemos un partido importante con Melgar, que tenemos que ganar para clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año. Hay que seguir cumpliendo objetivos y ser competitivos”, externó Urciuoli.

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Goles y resumen del triunfo 'celeste' ante los 'churres' en el estadio Mansiche de Trujillo. (Video: Bicolor )

Al ser consultado sobre la opción de quedarse en el ‘vendaval’, Federico Urciuoli aseguró que todo dependerá de un encuentro formal con el titular de la institución, aunque por su parte desea mantenerse para seguir echando raíces.

“Hay que hablar con el presidente para seguir con el proyecto. Si sale todo bien y se da, estaría muy contento”, sostuvo el técnico argentino.

Federico Urciuoli quiere seguir a los mandos de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Federico Urciuoli fue una verdadera apuesta de los directivos de Alianza Atlético. Ante la salida de Gerardo Ameli, hubo una decisión unánime en que el joven profesional argentino se hiciera cargo del elenco piurano en una temporada histórica por el retorno a la Sudamericana.

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Aunque había dudas alrededor de Urciuoli por su nula experiencia como profesional en una élite, el argentino muy pronto se encargó de silenciar los cuestionamientos con un acceso a la Fase de Grupos del certamen internacional toda vez que interiorizó al club a jugar con carácter y ritmo en cualquier plaza. De ahí que el ‘vendaval’ hiciera buenas presentaciones hasta asomar la cabeza como un candidato en el Clausura 2026.