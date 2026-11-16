El cardenal Carlos Castillo afirmó que la visita de León XIV ha reforzado la importancia del país en el escenario internacional: “Somos un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía”

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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, destacó este lunes la importancia del Perú para la Iglesia católica y afirmó que la visita del papa León XIV ha reforzado la proyección internacional del país, durante la multitudinaria misa celebrada en la base aérea Las Palmas, en Lima, como parte de la última jornada de su viaje apostólico.

“Somos un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía”, expresó el primado al dirigirse al pontífice, quien culmina así su recorrido por Latinoamérica con un emotivo regreso al país donde vivió más de veinte años y desarrolló buena parte de su labor pastoral, desde sus primeros años como misionero hasta su nombramiento como obispo.

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Castillo también relacionó la visita papal con el inicio del Adviento, el periodo de preparación para la Navidad en el calendario litúrgico católico, y señaló que noviembre será un mes que León XIV recordará por el encuentro con los fieles y el mensaje evangélico transmitido durante su estancia.

“Este mes de noviembre, en donde nos has visitado maravillosamente, empezamos el Adviento que recordarás siempre que tú has pasado con estas vidas ayudándonos, anunciándonos el Evangelio”, manifestó.

El arzobispo de Lima vinculó la presencia del pontífice con el comienzo del periodo de preparación para la Navidad y destacó el mensaje evangélico compartido con los fieles

El purpurado expresó, además, su deseo de que la presencia del pontífice impulse una renovación de la Iglesia, tanto en Perú como en el resto del mundo. Consideró que este acercamiento puede contribuir a recuperar la vitalidad de la institución y fortalecer su misión evangelizadora.

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La pobreza, la precariedad laboral, la falta de oportunidades para los jóvenes, la discriminación y la explotación de los pueblos indígenas, pero también una invitación a los líderes políticos de estos países al diálogo y a la unidad por el bien común centraron las intervenciones del pontífice a lo largo de esta gira inédita.

Con una homilía ante 1,5 millones de fieles, León XIV culminó su primera gira por América Latina, tras haber visitado previamente a Uruguay y a Argentina, en un viaje que emprendió apenas tres semanas después de ser intervenido quirúrgicamente en Roma.

“¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”, dijo.

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Monseñor Castillo se emocionó al recibir los regalos de parte del Papa León XIV tras la misa multitudinaria en Las Palmas

“Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, añadió.

El avión que lo lleva de vuelta al Vaticano despegó del aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a Lima, a las 14:29 hora local para un vuelo de 12 horas y 38 minutos de duración que tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en la mañana del martes 17 de noviembre.

León XIV cumplió con toda la agenda programada sin dar muestras en ningún momento de cansancio, pese a haber iniciado el viaje apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón en el que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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