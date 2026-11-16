Faithful react as they wait for Pope Leo to lead a prayer vigil with young people and university students during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, at the National Stadium in Lima, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Yara Nardi

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La visita del papa León XIV al Perú, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre, generó un movimiento económico que superaría los 1.274 millones de soles en un escenario conservador, según estimaciones del Ministerio de la Producción (Produce). La cifra equivale a un impacto cercano al 0,1% del producto bruto interno (PBI) nacional, de acuerdo con el reporte difundido por la Agencia Andina.

El recorrido del sumo pontífice por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa provocó el desplazamiento de aproximadamente 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros, lo que dinamizó el consumo y la demanda de bienes y servicios en estas ciudades, según detalló la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (Ogeiee) de Produce.

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Devotees wave yellow scarves as Pope Leo XIV rides in the popemobile through Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. Pope Leo XIV arrived in his "beloved" Peru on November 11, a nostalgic return to the nation where he spent two decades as a missionary before being tapped to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Papa León XIV en Perú generó miles de empleos

La mayor afluencia de personas durante la gira papal tuvo un correlato directo en el mercado laboral. Produce estimó que el incremento de la demanda habría impulsado la generación de más de 25.000 empleos directos durante el periodo de estadía del pontífice en el país.

“Este mayor movimiento de visitantes representó una interesante oportunidad para las mype debido a su importante participación en las actividades económicas vinculadas directamente al consumo”, señaló la entidad ministerial, según recogió Andina.

El organismo precisó que los sectores comercio, gastronomía, alojamiento, transporte, turismo y manufactura concentraron buena parte de este efecto expansivo sobre el empleo y la producción local.

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Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Más de un millón de mypes beneficiadas

De acuerdo con Produce, la visita del santo padre habría generado un impacto positivo en la actividad económica de más de 1,2 millones de micro y pequeñas empresas (mype). Las ventas de estos negocios podrían haberse incrementado, en promedio, alrededor del 20%, como resultado de una mayor demanda de productos y servicios asociados a la movilidad y permanencia de los visitantes.

Entre las principales actividades económicas beneficiadas destacan:

El comercio

La producción de alimentos y bebidas

La gastronomía

El alojamiento

El transporte

El turismo

El sector textil-confecciones

La artesanía

“Estos rubros habrían registrado una mayor demanda por el incremento temporal del flujo de visitantes y sus necesidades de consumo”, precisó el ministerio, de acuerdo con el reporte de Andina.

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LIMA (Peru), 12/11/2026.- Pope Leo XIV passes a crowd of faithful upon his arrival at the Archbishop's Palace in Lima, Peru, 12 November 2026. The visit marks the third and final leg of the pontiff's apostolic journey to South America running from 06 to 17 November. (Papa) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Gamarra aprovechó la visita papal

El emporio textil de Gamarra, en Lima, no desaprovechó la oportunidad y puso a la venta productos alusivos al pontífice para que los fieles pudieran expresar su devoción durante las actividades programadas. Entre la mercadería ofrecida se encontraron camisetas con la imagen del papa, algunas elaboradas con inteligencia artificial para resaltar rasgos de la cultura peruana, al representarlo con poncho y chullo, además de piezas vinculadas a la gastronomía local.

Esta respuesta comercial se replicó en distintos puestos del emporio, donde los comerciantes diversificaron su oferta con el objetivo de captar tanto a los fieles locales como a los turistas llegados para presenciar las actividades del pontífice. La iniciativa se sumó al conjunto de negocios que, según Produce, lograron capitalizar el incremento temporal de la demanda generado por la visita papal.

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A shirt depicting Pope Leo with local food is sold during the Pope's return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Regiones estimaron impacto económico

Distintas autoridades regionales anticiparon estimaciones adicionales sobre el efecto económico de la visita. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) previó la llegada de 47.000 turistas extranjeros para presenciar la presencia del Papa en el país.

En Lambayeque, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío Sánchez, estimó que la visita generaría un flujo económico de 120 millones de dólares. En Cusco, el presidente de la Cámara de Comercio de esa región, Fernando Santoyo, proyectó la llegada de cerca de 50.000 visitantes procedentes de localidades cercanas, otras regiones del Perú, el norte de Chile y Bolivia, con un movimiento económico estimado en 72 millones de soles.

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Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Ucayali, Rubén Cerna, señaló que la visita papal movilizaría a alrededor de 150.000 personas, aunque advirtió que esta cifra podría ser mayor una vez concluida la gira.

El papa León XIV saluda desde el vehículo oficial a los feligreses congregados frente a los muros de Saqsaywamán, durante su visita a la ciudad de Cusco en Perú. (AFP)