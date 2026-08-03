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Vocero de Juntos por el Perú pide suspender a diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por violencia machista

Ernesto Zunini solicitó activar un proceso disciplinario y aplicar una medida cautelar mientras avanzan las investigaciones por la denuncia presentada en su contra

Un hombre en primer plano, varios micrófonos, otro hombre con corbata roja, una mujer con gafas de sol, personas en segundo plano.
El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, pidió iniciar un proceso disciplinario contra el diputado Juan Pérez Mallqui y evaluar su suspensión mientras se investigan los hechos denunciados
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El portavoz del grupo parlamentario Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó este domingo el inicio de un procedimiento disciplinario contra el diputado de esa organización, Juan Pérez Mallqui, denunciado por violencia machista contra una abogada con quien mantuvo una relación.

Mediante un documento dirigido a la Comisión de Disciplina de la agrupación, el legislador requirió que se adopten las medidas correspondientes y se evalúe la suspensión del parlamentario mientras avanzan las investigaciones.

“Solicito que, en el marco de las atribuciones conferidas a vuestra Comisión, se disponga el inicio inmediato de las acciones disciplinarias así como la imposición de medida cautelar de suspensión, a fin de que los hechos sean procesados en el marco de nuestro Reglamento”, se lee en el escrito.

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Zunini, quien anteriormente se había mostrado en contra de esa medida hasta contar con una postura definida del Ministerio Público, sostuvo que los hechos investigados constituyen una situación de “especial gravedad”, al considerar que se trataría de una conducta incompatible con los principios de ética parlamentaria y respeto hacia la mujer.

Zunini calificó el caso como de “especial gravedad” y señaló que una eventual conducta de violencia sería incompatible con la ética parlamentaria y el respeto hacia la mujer
Zunini calificó el caso como de “especial gravedad” y señaló que una eventual conducta de violencia sería incompatible con la ética parlamentaria y el respeto hacia la mujer

“Como grupo parlamentario, se debe mantener una posición firme e inquebrantable de rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia”, indicó el vocero en la solicitud.

El documento se difundió el mismo día en que el programa Panorama emitió el testimonio de la denunciante, quien afirmó que el parlamentario intentó convencerla de retirar la denuncia presentada en su contra.

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“Él quiso que yo ya no continúe, él bien sabe lo que hizo en mi casa. Yo llegué muy mal, yo no podía ni respirar, estaba con ganas de vomitar, me dolía el estómago, me dolía la cabeza”, manifestó.

Según su versión, recibió mensajes antes y después del incidente, entre ellos “no estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer” y “solucionemos esto por lo sano”.

La denunciante señaló además que las agresiones no habrían ocurrido únicamente en ese episodio y aseguró que existieron antecedentes durante la relación. También reveló un segundo incidente ocurrido en la comisaría del distrito de San Miguel, donde fue trasladado el diputado en calidad de arrestado.

La solicitud fue presentada tras la difusión del testimonio de la denunciante, quien acusó a Pérez Mallqui de intentar que retire la denuncia en su contra
La solicitud fue presentada tras la difusión del testimonio de la denunciante, quien acusó a Pérez Mallqui de intentar que retire la denuncia en su contra

“Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo no sabes lo que estás haciendo, vas a ver, así con su tono burlón”, relató.

“Esa facilidad que él piensa que siempre va a tener de golpearme lo hizo dentro de la comisaría. Y ahí fue donde llegaron los policías y me vieron que yo estaba tratando de que él me suelte el brazo derecho porque tengo todo el brazo rojo, y la pierna”, afirmó.

La abogada presentó como parte de su versión chats, audios y fotografías vinculados con los hechos, elementos que, según indicó, respaldan su denuncia por violencia psicológica y física.

Por su parte, la Comisión de Ética del Parlamento investigará a Pérez Mallqui apenas quede instalada, según adelantó el diputado Harvey Colchado, pues la denuncia se produjo antes del inicio formal de las actividades de la primera legislatura (2026-2031) de la nueva Cámara de Diputados.

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