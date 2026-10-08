Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Cecilia Chacón, vocera de Fuerza Popular, calificó a Ernesto Zunini como “asesor de Movadef” durante una sesión de la Cámara de Diputados

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La vocera de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón, y el diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) protagonizaron este martes un tenso intercambio durante una sesión parlamentaria, después de que ella lo llamara “asesor del Movadef” (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), la polémica organización vinculada con Sendero Luminoso.

“Hemos escuchado, por ejemplo, decir al señor Zunini que él nos puede hacer las normas. Yo no quisiera que un asesor de Movadef pueda efectivamente hacer ninguna norma para esta bancada”, dijo Chacón, lo que provocó gritos de protesta desde la bancada de oposición.

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El portavoz de esa agrupación, visiblemente molesto, gritó: “¡Yo no soy del Movadef!” y pidió al titular de la Cámara que ponga orden en la sala. “No al terruqueo, señor presidente”, reclamó.

Chacón mantuvo su acusación y sostuvo que existían “informes periodísticos” sobre asesores de “la bancada del Frente” vinculados al Movadef. Por ello, dijo no entender “por qué es la ofensa”, mientras en el hemiciclo se escuchaban murmullos y aplausos.

Zunini reaccionó a gritos y negó pertenecer a esa organización: “¡Yo no soy del Movadef!” y “No al terruqueo, señor presidente”

Tras el incidente, Zunini rechazó las acusaciones en su cuenta de X y aseguró que no tiene vínculos con este grupo señalado por apología al terrorismo. “Cuando los argumentos se acaban, empieza el terruqueo, amplificado por ciertos medios que difunden acusaciones sin pruebas”, escribió.

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“Rechazo a Sendero Luminoso, al terrorismo y a quienes lo justifican. No tengo vínculos con Movadef. Mi trayectoria y mi actividad parlamentaria son públicas: respondo por cada reunión y cada decisión. No permitiré que dañen mi reputación por pensar distinto. Si alguien sostiene que tengo esos vínculos, que presente una sola prueba. No la encontrará”, avanzó.

El exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) Max Anhuamán intervino en esa misma red social y señaló que el punto no era atribuirle pertenencia a Sendero Luminoso, sino cuestionar sus supuestos vínculos políticos.

“Señor diputado: en un punto tiene razón. Usted no es Sendero Luminoso ni terrorista. El punto no es ese. Es la compañía, y está documentada”, escribió antes de mencionar una reunión que Zunini habría mantenido el 27 de agosto, durante la semana de representación, en la Casa del Maestro de Tacna con integrantes de Fenatep Tacna, entre ellos Mery Coila, a quien identificó como exsecretaria de Organización del Movadef, y César Tito Rojas, a quien atribuyó vínculos documentados con esa organización.

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Chacón sostuvo que existen “informes periodísticos” sobre asesores de la bancada del Frente vinculados al Movadef y defendió sus cuestionamientos ante el pleno

“Entonces no estamos ante terruqueo. Es el recorte, el acta y el planillón”, matizó el coronel en retiro.

En la víspera, la Cámara Baja aprobó otorgar facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para legislar durante 90 días en temas de seguridad ciudadana y medidas para enfrentar el impacto del fenómeno climático de El Niño.

La decisión, que ahora será enviada al Senado, se tomó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones del pleno, tras reconsiderar una primera votación que rechazó el texto aprobado por la Comisión de Constitución con el respaldo de las bancadas de los partidos Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.

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A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el congresista fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, el pleno también rechazó este planteamiento porque incorporaba temas adicionales, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, el régimen tributario y otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana.