Diputado de Juntos por el Perú asegura que “no hay democracia” en su bancada y critica a Ernesto Zunini: “Se cree superpoderoso”

El diputado Marlon Aguirre cuestiona la conducción de Ernesto Zunini y señala falta de democracia interna en la bancada de Juntos por el Perú. (Infobae Perú)

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¡Desunión! Marlon Aguirre, diputado por Junín de la bancada Juntos por el Perú (JPP), denunció públicamente la ausencia de democracia interna en su agrupación parlamentaria y dirigió críticas directas a su propio vocero, Ernesto Zunini, a quien acusó de ejercer un liderazgo autoritario e impermeable al diálogo.

“Hay una discrepancia, como cualquier bancada política. A veces, cuando hay dos liderazgos, no pueden brillar en un solo firmamento”, afirmó Aguirre en entrevista con RPP. El legislador fue más allá y sentenció: “No hay democracia” al interior de su bancada, cuestionando la distancia entre el discurso de campaña de la agrupación y su funcionamiento real en el Congreso.

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Crítica a Ernesto Zunini

El foco de las acusaciones recayó sobre Zunini. Aguirre lo describió como alguien que “se cree la persona autopoderosa, la persona que tiene la razón y no escucha las razones, interpretaciones o controversias”. En declaraciones a RPP, el diputado fue enfático: “El señor Zunini ha tomado el cargo de vocero y se cree el superdotado y el superpoderoso, y él está equivocado”.

Aguirre precisó que estas tensiones no son exclusivas de su relación con el vocero. Según indicó al medio, varios integrantes de la bancada comparten su malestar: “Hay mayoría, porque hay varios diputados que también tienen incomodidades”, señaló, lo que sugiere que el descontento trasciende su posición individual.

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El diputado Marlon Aguirre denuncia la falta de democracia interna en la bancada de Juntos por el Perú y cuestiona el liderazgo del vocero Ernesto Zunini. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Rechaza designaciones de Yennifer Paredes y Catherin Palomino

Otro punto de fricción son las presidencias de comisiones parlamentarias. Aguirre cuestionó las designaciones de Yenifer Paredes y Catherin Palomino al frente de determinadas comisiones, y argumentó que, dado los escándalos que las rodean, otros de los 31 diputados de la bancada debieron haber asumido esos cargos.

El legislador también cuestionó el procedimiento interno con el que se adoptan esas decisiones. Según relató al citado medio, las propuestas llegan a las reuniones de bancada ya definidas por la Junta de Portavoces, sin espacio real para el debate: “Siempre nos han puesto un acuerdo de Junta de Portavoces, ya es una decisión ya dada. Y por eso, cuando había reuniones de bancada, ya eran propuestas que nos daban y nos tocaba votar”.

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Las diputadas Yenifer Paredes y Catherin Palomino encabezan comisiones parlamentarias cuestionadas por el legislador Marlon Aguirre. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Podría dejar la bancada

Ante la consulta de si renunciaría a Juntos por el Perú si la situación persiste, Aguirre no descartó esa posibilidad, aunque condicionó cualquier decisión al interés de su región. “Por mi región lo haría”, respondió ante RPP, aunque aclaró que antes de dar ese paso buscará agotar las instancias de diálogo al interior de la agrupación.

El diputado también negó cualquier acercamiento con Fuerza Popular, partido con el que versiones previas lo habían vinculado. “No tengo acercamiento, es un tema que han querido vincular”, sostuvo. Aguirre señaló que la región Junín atraviesa un retroceso y que su prioridad es garantizar condiciones de gobernabilidad que permitan el progreso del territorio que representa.

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El diputado por Junín Marlon Aguirre posa con su credencial del Jurado Nacional de Elecciones tras cuestionar la democracia interna en la bancada de Juntos por el Perú. (JNE)