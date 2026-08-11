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El vínculo entre Pedro Castillo y la diputada Catherin Palomino en Barbadillo “no es de interés nacional”, afirma JP

El vocero de la bancada, Ernesto Zunini, evitó pronunciarse sobre la presunta relación sentimental y señaló que el tema corresponde al ámbito personal, mientras reiteró el respaldo de Juntos por el Perú al exmandatario

Ernesto Zunini afirmó que la presunta relación entre Pedro Castillo y Catherine Palomino “no es de interés nacional” y evitó pronunciarse sobre el vínculo
Ernesto Zunini afirmó que la presunta relación entre Pedro Castillo y Catherine Palomino “no es de interés nacional” y evitó pronunciarse sobre el vínculo
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El portavoz de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, afirmó este lunes que el vínculo entre el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la diputada de dicha formación, Catherine Palomino, “no es de interés nacional”, por lo que evitó brindar mayores comentarios al respecto.

Zunini indicó, en diálogo con el programa Contracorriente de Willax, que desconoce si existe una relación sentimental entre ambos, luego de la difusión de un conjunto de chats atribuidos a la parlamentaria, en los que lanza insultos y advertencias contra su familia y afirma mantener un vínculo amoroso con el exmandatario.

“Desconozco. Tendría que preguntarle a la diputada. Ella lo ha negado y bueno, se aclarará, pero no es un asunto de interés nacional”, dijo.

El dirigente también fue consultado sobre el supuesto conflicto entre Palomino y Yenifer Paredes, cuñada del exjefe de Estado, y señaló que el tema todavía no ha sido abordado dentro de la agrupación.

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Un reportaje exclusivo de Cuarto Poder muestra los chats de WhatsApp atribuidos a la diputada Catherin Palomino, en los que presuntamente insulta y amenaza a la familia del expresidente Pedro Castillo. - Cuarto Poder

“No hemos conversado ese tema, pero lo que está claro es que Juntos por el Perú es la principal fuerza de oposición. Y entonces, ya entendemos por qué todos los medios de comunicación se empeñan en exponer temas que no son de Estado”, declaró.

Seguidamente, negó que exista un “lío interno” en la bancada, cuyos integrantes también han sido señalados por realizar visitas nocturnas a Castillo en el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido.

“Ya quisieran porque eso no es político y nosotros políticamente estamos sólidos”, dijo al reiterar que su organización ha solicitado públicamente que se evalúe la posibilidad de liberar al exmandatario, a quien considera injustamente encarcelado.

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“Nosotros no lo ocultamos. Creemos que Pedro está injustamente preso y esperemos que, así como se ha reconsiderado el caso de Betssy, (la administración de la presidenta Keiko Fujimori) revise la posición del presidente Pedro Castillo”, dijo.

Al ser consultado sobre si el eventual indulto podría estar condicionado a que el Gobierno pueda ejercer sus funciones sin obstáculos, Zunini descartó cualquier intercambio político. “A cambio de nada, es justicia. Nosotros no estamos obstruyendo. Se nos está pidiendo que se otorguen facultades que nos corresponden constitucionalmente. Y revisar ese pedido no es una obstrucción”, dijo.

El vocero sostuvo que su agrupación no tiene previsto solicitar, por ahora, una reunión con el Gobierno para abordar el tema y que esperará una propuesta oficial.

El portavoz dijo desconocer si existe una relación sentimental entre ambos, pese a los chats atribuidos a Palomino en los que asegura que Castillo es su pareja
El portavoz dijo desconocer si existe una relación sentimental entre ambos, pese a los chats atribuidos a Palomino en los que asegura que Castillo es su pareja

“¿Por qué tendríamos que pedir? Que venga, que venga la, que venga la propuesta, ¿no? Que ellos han anunciado públicamente y sobre eso posiblemente nosotros nos pronunciaremos, pero hasta ahora no hay nada", concluyó.

De acuerdo con Cuarto Poder, el pasado 7 de mayo, desde el teléfono de Palomino salió un mensaje dirigido a una pariente de Castillo que prefirió mantener su identidad en reserva.

Respecto a mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme o a destruir nuestra tranquilidad. Usted podrá hablar lo que quiera, pero eso no cambia el amor, la confianza que él tiene hacia mí”, se lee.

El medio constató que el número desde el cual fueron remitidos los mensajes comienza con 970 y, de acuerdo con registros del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pertenece a la parlamentaria.

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