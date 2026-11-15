Suenan las alarmas: Perú crece 3,18% al tercer trimestre del año, pero caen dos de sus principales sectores clave

La economía peruana acumuló un crecimiento de 3,18% entre enero y setiembre de 2026, aunque en el noveno mes del año avanzó 2,43%, por debajo del ritmo registrado en el acumulado.
El comercio, la construcción y los servicios sostuvieron el resultado, mientras que minería e hidrocarburos y el sector agropecuario restaron al indicador general.
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional también aumentó 3,22% en los últimos 12 meses, entre octubre de 2025 y setiembre de 2026. En términos desestacionalizados, la actividad apenas creció 0,09% frente a agosto.
Las proyecciones para el cierre del año se ubican entre 3% y 3,4%
El resultado acumulado hasta setiembre deja a Perú cerca de las previsiones de crecimiento para todo 2026. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo en setiembre su proyección de 3,4% a 3,2%, debido al efecto esperado del fenómeno de El Niño sobre las actividades primarias.
El Banco Mundial también estima una expansión de 3,2% para este año. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cambio, mantiene una previsión de 3,4%, apoyada en el consumo, la inversión privada y el mayor precio de los minerales. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 3%.
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La diferencia entre las estimaciones está asociada a la intensidad que pueda tener El Niño en el último trimestre y a su impacto sobre la pesca, la agricultura, el transporte y las obras de infraestructura. La evolución de los sectores no primarios será determinante para que la economía alcance las previsiones oficiales.
Comercio y construcción compensaron la contracción minera
El comercio creció 6,29% en setiembre, impulsado por las ventas mayoristas de combustibles, metales y minerales. El segmento automotor subió 23,63%, ante una mayor demanda de vehículos ligeros y pesados, mientras que el comercio minorista avanzó 5,10%.
La construcción aumentó 8,84%, con un incremento de 12,22% en el consumo interno de cemento. El avance respondió a proyectos privados vinculados con minería, electricidad y transporte, además de la autoconstrucción. La ejecución física de obras públicas creció 1,14%, con aumentos en los gobiernos locales y regionales, aunque el gasto del Gobierno Nacional cayó 18,49%.
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Electricidad, gas y agua registró el mayor crecimiento sectorial, con 7,22%, por el aumento de la generación termoeléctrica y de la distribución de gas. También avanzaron financiero y seguros, 4,28%; servicios prestados a empresas, 3,47%; transporte, almacenamiento, correo y mensajería, 3,42%; y alojamiento y restaurantes, 3,19%.
La manufactura tuvo un alza limitada de 0,72%, debido a la expansión del subsector primario, que compensó parcialmente la caída de la industria no primaria. Pesca creció 2,84%, impulsada por la actividad marítima destinada al consumo humano directo.
Minería y agropecuario marcaron los principales retrocesos
Minería e hidrocarburos cayó 6,32% en setiembre. La producción metálica retrocedió 7,22%, con descensos en cobre, zinc, oro, plata y plomo. El INEI atribuyó el resultado a menores volúmenes extraídos y a una menor ley de mineral procesado en las plantas concentradoras.
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El agropecuario disminuyó 5,44%, afectado por una caída de 9,78% en la actividad agrícola debido a anomalías climáticas vinculadas con El Niño Costero. La producción de aceituna se redujo 99,24%, mientras que palta, cebolla, maíz choclo y caña de azúcar también registraron descensos.
En el acumulado de los primeros nueve meses, construcción lideró el crecimiento con 10,67%, seguida por comercio, con 6,34%. Pesca acumuló una caída de 29,40%, minería e hidrocarburos retrocedió 1,84% y manufactura disminuyó 0,79%.
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