Suenan las alarmas: Perú crece 3,18% al tercer trimestre del año, pero caen dos de sus principales sectores clave

Las proyecciones de crecimiento para el cierre de 2026 se sitúan entre 3% y 3,4% según organismos económicos.

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La economía peruana acumuló un crecimiento de 3,18% entre enero y setiembre de 2026, aunque en el noveno mes del año avanzó 2,43%, por debajo del ritmo registrado en el acumulado.

El comercio, la construcción y los servicios sostuvieron el resultado, mientras que minería e hidrocarburos y el sector agropecuario restaron al indicador general.

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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional también aumentó 3,22% en los últimos 12 meses, entre octubre de 2025 y setiembre de 2026. En términos desestacionalizados, la actividad apenas creció 0,09% frente a agosto.

Las proyecciones para el cierre del año se ubican entre 3% y 3,4%

El resultado acumulado hasta setiembre deja a Perú cerca de las previsiones de crecimiento para todo 2026. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo en setiembre su proyección de 3,4% a 3,2%, debido al efecto esperado del fenómeno de El Niño sobre las actividades primarias.

El Banco Mundial también estima una expansión de 3,2% para este año. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cambio, mantiene una previsión de 3,4%, apoyada en el consumo, la inversión privada y el mayor precio de los minerales. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 3%.

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La diferencia entre las estimaciones está asociada a la intensidad que pueda tener El Niño en el último trimestre y a su impacto sobre la pesca, la agricultura, el transporte y las obras de infraestructura. La evolución de los sectores no primarios será determinante para que la economía alcance las previsiones oficiales.

Las anomalías climáticas de El Niño Costero provocaron una baja de 5,44% en el sector agropecuario.

Comercio y construcción compensaron la contracción minera

El comercio creció 6,29% en setiembre, impulsado por las ventas mayoristas de combustibles, metales y minerales. El segmento automotor subió 23,63%, ante una mayor demanda de vehículos ligeros y pesados, mientras que el comercio minorista avanzó 5,10%.

La construcción aumentó 8,84%, con un incremento de 12,22% en el consumo interno de cemento. El avance respondió a proyectos privados vinculados con minería, electricidad y transporte, además de la autoconstrucción. La ejecución física de obras públicas creció 1,14%, con aumentos en los gobiernos locales y regionales, aunque el gasto del Gobierno Nacional cayó 18,49%.

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Electricidad, gas y agua registró el mayor crecimiento sectorial, con 7,22%, por el aumento de la generación termoeléctrica y de la distribución de gas. También avanzaron financiero y seguros, 4,28%; servicios prestados a empresas, 3,47%; transporte, almacenamiento, correo y mensajería, 3,42%; y alojamiento y restaurantes, 3,19%.

La manufactura tuvo un alza limitada de 0,72%, debido a la expansión del subsector primario, que compensó parcialmente la caída de la industria no primaria. Pesca creció 2,84%, impulsada por la actividad marítima destinada al consumo humano directo.

El gasto del Gobierno Nacional en obras públicas retrocedió 18,49% en setiembre.

Minería y agropecuario marcaron los principales retrocesos

Minería e hidrocarburos cayó 6,32% en setiembre. La producción metálica retrocedió 7,22%, con descensos en cobre, zinc, oro, plata y plomo. El INEI atribuyó el resultado a menores volúmenes extraídos y a una menor ley de mineral procesado en las plantas concentradoras.

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El agropecuario disminuyó 5,44%, afectado por una caída de 9,78% en la actividad agrícola debido a anomalías climáticas vinculadas con El Niño Costero. La producción de aceituna se redujo 99,24%, mientras que palta, cebolla, maíz choclo y caña de azúcar también registraron descensos.

En el acumulado de los primeros nueve meses, construcción lideró el crecimiento con 10,67%, seguida por comercio, con 6,34%. Pesca acumuló una caída de 29,40%, minería e hidrocarburos retrocedió 1,84% y manufactura disminuyó 0,79%.