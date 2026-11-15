León XIV rezó el Ángelus en Cusco, a 3.400 metros de altura, y defendió a los enfermos frente a la “cultura del descarte”

Durante una alocución en Cusco, el pontífice lee un mensaje dirigido a quienes padecen dolencias físicas y espirituales. En su intervención, expone una reflexión frente a la cultura de la productividad material y plantea una perspectiva basada en la fe cristiana y la devoción, acompañado por la imagen del Señor de los Temblores.

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Desde Cusco.- El papa León XIV rezó este domingo el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral del Cusco, a 3.400 metros de altura. En su mensaje defendió el valor de los enfermos y los ancianos frente a lo que llamó la “cultura del descarte y de la productividad material”.

“A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!”, afirmó el Pontífice ante los fieles, entre ellos enfermos y ancianos de la ciudad.

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Pope Leo waves to the crowd upon his arrival to lead the Angelus prayer outside Cusco Cathedral in the former capital of the Inca Empire during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Cusco, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV sostuvo que la enfermedad, vivida con fe y unida al misterio de la Pasión de Cristo, “es un camino para crecer en su amor y compartirlo”. “Ustedes están en el corazón palpitante de la Iglesia”, les dijo. Afirmó que el sufrimiento ofrecido “por la salvación de las almas, por las vocaciones y por la paz” se convierte en “fuerza espiritual”, y que la debilidad “se transforma en fortaleza divina”.

El Papa basó su reflexión en el Evangelio del día, la parábola de los talentos. Explicó que esas monedas antiguas representan “todo lo que el Señor nos ha dado de manera gratuita: nuestra vida, nuestra fe, nuestra vocación” y que, resumidas en una sola palabra, simbolizan su amor, para que “lo hagamos crecer en nuestra vida y lo compartamos con los demás”.

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Un grupo de religiosas y asistentes sostiene un cuadro de la Virgen del Buen Consejo detrás de una valla durante un acto público en Cusco. (AFP)

León XIV se dirigió también a los sacerdotes, religiosos y religiosas. Les recordó que se les confiaron “los talentos de la Palabra de Dios, los Sacramentos, la guía pastoral del Pueblo de Dios” y los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. “¡Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro! No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo”, los exhortó, y agregó que ese es “el mejor camino para promover las vocaciones”.

El sudario para el Taytacha

En el tramo final, el Papa habló del Señor de los Temblores, el Taytacha, patrono del Cusco, cuya imagen estaba en la plaza. Recordó que en 1650, cuando un terremoto sembró “la destrucción y el pánico” en la ciudad, “bastó con que la sagrada imagen saliera a las calles para que las réplicas cesaran y la paz volviera a reinar”. “Desde entonces, el pueblo cusqueño y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro ante cualquier tempestad, un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia”, señaló.

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El papa León recibe una estola roja asistido por un clérigo durante sus actividades oficiales en la región de Cusco, en Perú. (AFP)

Como “signo visible” de su comunión con la comunidad, el Pontífice ofreció un sudario para que sea colocado sobre la imagen. “Quiere ser la caricia del Papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana. Al ver al Señor de los Temblores revestido con este Sudario, recuerden que la Iglesia universal está con ustedes”, dijo.

Antes de rezar el Ángelus, León XIV encomendó a la Virgen María “la salud de los enfermos y la santidad de los sacerdotes y consagrados”. Se despidió con una bendición: “¡Que Dios los bendiga y que el Señor de los Temblores guarde siempre sus vidas en la paz!”.

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Un prelado de la Iglesia católica ofrece una alocución durante una ceremonia religiosa celebrada frente a la imagen del Señor de los Temblores en Cusco, Perú. Acompañado por miembros del clero en un estrado decorado con motivos litúrgicos y arreglos florales, el orador pronuncia un mensaje dirigido a los fieles, personas enfermas y miembros consagrados reunidos para la celebración dominical.

El Ángelus en la Catedral cerró la jornada del Pontífice en el Cusco, que había empezado con un encuentro con la piedad popular en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. La visita apostólica de León XIV al Perú empezó el 11 de noviembre y termina el lunes 16 en Lima y Callao.