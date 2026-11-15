¿Por qué no puedo retirar mi CTS, si mi empresa ya hizo el depósito del dinero?

Los usuarios pueden sacar su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. - Crédito Andina

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Miles de trabajadores esperaban que el viernes 13 de noviembre se deposite su pago de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios), dado que gracias a la Ley de la libre disposición de la CTS, este monto se podrá retirar automáticamente.

Sin embargo, la fecha real del pago, solo por la ocasión de que el 15 de noviembre cae domingo, podrá ser hasta el lunes 16 de noviembre. ¿Quieres saber si tu empleador ya lo depositó y si lo puedes retirar ya? Sigue estos pasos.

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Revisa en tu cuenta CTS (en banco, caja, entre otros) si ya depositaron este pago. También puedes consultar a tu mismo empleador

Entra a esta cuenta y el monto que veas en donde dice “ saldo disponible ” es el monto que puedes sacar

El monto que aparece donde dice “saldo contable” es el que tienes en la cuenta, pero aún no está listo para ser retirado. La Ley del retiro CTS dice que se puede esperar hasta 48 horas hábiles (dos días) para que este monto esté disponible para sacarlo.

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Pago y retiro de CTS en 2026

Atención, trabajador. Si quieres saber si ya te hicieron el pago de la CTS hay dos formas en que se pueden averiguar: una es consultar con tu empleador directamente, y la segunda es revisar tu cuenta bancaria de CTS (esta puede ser una cuenta que has determinado para esto con tu empresa, o una cuenta libre que será creada en el banco donde recibes tu sueldo).

Luego, si puedes ver que ya llegó este pago a la cuenta y quieres saber si lo puedes retirar (es decir, sacar de esa cuenta, moverlo a otra, etc.) podrás saberlo al ver el saldo disponible. Si este dice S/0,00, entonces el monto no se puede sacar aún.

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Hay dos conceptos que debes saber sobre esto. Uno es el saldo contable, que revela el monto que tienes en esta cuenta, pero el saldo disponible es el monto al que puedes acceder (retirar). Cuando el saldo disponible revele el monto de tu CTS, ya podrás sacarlo.

Saldo contable : Este es el monto total de dinero que el banco refleja en tu cuenta, lo que incluye los depósitos que aún no han sido procesados completamente. Este monto aún no puedes usarlo para retiros o transferencias inmediatas (hasta que se vuelva “disponible”)

Saldo disponible: Este es el dinero que sí puedes usar, al que tienes acceso. Se convierte en disponible una vez que el banco ha procesado la transacción, lo cual suele tomar aproximadamente 48 horas hábiles después del depósito de la CTS.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

CTS llega máximo el 16 de noviembre

Como se sabe, el depósito de la CTS se debe pagar dentro de la primera quincena de mayo y noviembre. Ya se han reportado que diferentes empresas han, en efecto, realizado ya el depósito y miles de trabajadores ya han podido acceder a estos fondos.

Pero este año la fecha límite cae domingo 15 de noviembre, por lo que, según la guía oficial del Ministerio de Trabajo, las empresas podrán depositar esta obligación hasta el lunes 16 de noviembre y no incurrir en ninguna infracción laboral.

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Para las empresas: calculen bien la CTS

Según información difundida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), no depositar la CTS de manera íntegra y oportuna constituye una infracción grave, que puede sancionarse con multas de hasta S/143.660, dependiendo del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados.

Si eres una empresa, debes calcular bien la CTS de tus trabajadores, o te podrían caer multas. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Pero si tu empresa te deposita luego del 16 de noviembre, sí podrá ganarse una multa de parte de Sunafil. Y también hay otros detalles con los que debe cumplir para evitar tener que pagar hasta S/288 mil 915 por la sanciones.

No es un tema menor. El cálculo de la CTS requiere revisar las condiciones laborales y remunerativas de cada trabajador. Entre los aspectos que pueden generar diferencias se encuentran:

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Omitir conceptos remunerativos: las comisiones, las horas extras y otras remuneraciones variables pueden integrar la base de cálculo cuando cumplen las condiciones establecidas por la normativa.

No actualizar los cambios salariales: los incrementos de sueldo producidos durante el periodo deben evaluarse para determinar correctamente la remuneración computable.

Calcular incorrectamente el tiempo computable: los ingresos recientes, los periodos incompletos y las ausencias deben revisarse según las reglas aplicables a cada situación.

Trabajar con información desactualizada: los registros de asistencia, las incidencias de nómina y los cambios contractuales que no se encuentran debidamente registrados pueden afectar la liquidación de los beneficios laborales.