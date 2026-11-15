Cusco: una lluvia intensa sorprende a miles de fieles durante la actividad del papa León XIV en Sacsayhuamán

Una lluvia sorprendió a miles de fieles durante el encuentro del papa León XIV en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.

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Una lluvia de fuerte intensidad sorprendió a miles de fieles que participaban en la actividad del papa León XIV en Sacsayhuamán, en Cusco, durante la mañana de este domingo 15 de noviembre. La precipitación alcanzó el Parque Arqueológico Nacional cuando los asistentes escuchaban al Pontífice, por lo que muchos recurrieron a sombrillas, gorras e impermeables para resguardarse.

El encuentro formó parte de la visita apostólica de León XIV a la ciudad cusqueña. El Santo Padre llegó desde Chiclayo para cumplir una agenda vinculada con dos de las devociones principales de la ciudad: la Virgen de Belén, conocida como la Mamacha de Belén, y el Señor de los Temblores.

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Miles de personas acudieron a Sacsayhuamán para presenciar el acto con fieles y representantes de la piedad popular. La actividad contemplaba un discurso del papa, quien llegó a Cusco durante la mañana y recorrió parte de la ciudad a bordo del papamóvil antes de dirigirse a sus compromisos religiosos.

La lluvia irrumpió mientras el encuentro se desarrollaba ante una multitud. Los asistentes sacaron sombrillas y se cubrieron con gorras, impermeables y otras prendas para enfrentar las condiciones climáticas sin abandonar el lugar.

Los asistentes se cubrieron en medio del encuentro religioso

La precipitación modificó la imagen del acto en Sacsayhuamán. Entre los miles de asistentes se observaron sombrillas abiertas y personas protegidas con indumentaria para la lluvia, mientras la actividad del papa León XIV continuaba.

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El público se había concentrado desde tempranas horas para escuchar al Pontífice en el Parque Arqueológico Nacional. La visita del Santo Padre congregó a fieles cusqueños y visitantes que llegaron a la ciudad para acompañar las actividades previstas en su recorrido.

La ciudad recibió al papa con manifestaciones de afecto desde su llegada. Luego de bajar del avión de Latam que lo trasladó a Cusco, León XIV fue recibido por autoridades antes de iniciar su desplazamiento por las calles.

El uso del papamóvil causó sorpresa entre quienes aguardaban su paso. Se esperaba que el Pontífice utilizara la camioneta Chevrolet que lo acompañó durante el resto de su visita apostólica, pero finalmente recorrió la avenida Velasco Astete y la vía Libertadores en el vehículo abierto.

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A lo largo de esas rutas, miles de personas se reunieron en las calles, las viviendas y las azoteas. Los fieles recibieron al papa con globos amarillos y blancos, cánticos y arengas. Desde algunos inmuebles se escuchó el mensaje: “¡León! ¡León! ¡Te queremos papa León!”.

La precipitación continuó después de las 11:30 de la mañana

La lluvia no se detuvo al concluir la actividad del Pontífice en Sacsayhuamán. Después de las 11:30 de la mañana de este domingo 15 de noviembre, la precipitación continuaba en la zona, tras el encuentro del papa con los fieles y representantes de la piedad popular.

La agenda de León XIV en Cusco incluyó actos relacionados con la Virgen de Belén y el Señor de los Temblores. Durante la visita, el Pontífice entregó una rosa de oro a la patrona jurada de la ciudad y un sudario al Cristo de los Temblores.

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La presencia del papa convocó a una gran cantidad de personas en distintos puntos de la ciudad. Mientras se desarrollaba el encuentro en Sacsayhuamán, más de 30 mil fieles aguardaban en la Plaza de Armas de Cusco, donde estaba previsto que el Santo Padre rezara el Ángelus frente a la Catedral.

Cusco se ubica a 3.701 metros de altitud y registró una amplia llegada de visitantes durante los días previos a la jornada. Se estima que medio millón de personas arribó a la ciudad procedente de Bolivia, Brasil, Chile y otros puntos con el propósito principal de presenciar la visita de León XIV.

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El paso del papa por Cusco formó parte de una agenda que continuaría en Pucallpa, en la selva amazónica. Allí tenía previsto celebrar una misa con comunidades indígenas en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Para el lunes 16, último día de su visita al país, León XIV presidiría una Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, Lima. La ceremonia estaba prevista ante más de 1,2 millones de fieles, antes de su partida hacia Roma.