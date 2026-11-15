Perú

Carol Reali, Cachaza, anuncia el nacimiento de su primer hijo con André Bankoff: “Bienvenido a nuestras vidas, Asher”

La brasilera compartió en sus redes sociales un video de la llegada al mundo de su hijo y detalles inédito del día que dio a luz

Una mujer acostada con cofia y cánula nasal sostiene a un recién nacido junto a un hombre con mascarilla y gorro quirúrgico
Carol Reali y André Bankoff permanecen junto a su recién nacido en la sala de parto tras el alumbramiento.
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Carol Reali, conocida como Cachaza, anunció el nacimiento de su primer hijo, Asher, fruto de su relación con André Bankoff. La brasileña compartió un video en Instagram que mostró parte de las horas previas y posteriores al parto, además del primer encuentro de la pareja con el bebé.

La publicación confirmó que el niño nació el 8 de noviembre. Una semana después, el 15 de noviembre, la exfigura de reality decidió comunicar la noticia de manera pública con una secuencia de imágenes familiares y un mensaje dirigido a su hijo.

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El video reúne momentos de la preparación para el nacimiento y escenas de la estadía en la clínica. André Bankoff aparece junto a Reali durante el proceso y también en el instante en que ambos conocen a Asher por primera vez.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram que muestra a una mujer con cánula de oxígeno junto a un recién nacido en una sala de parto
Carol Reali comparte en Instagram el momento posterior al parto de su hijo Asher junto a André Bankoff.

La influencer acompañó las imágenes con unas palabras sobre la espera que atravesaron antes de la llegada del bebé. “Hay momentos que te cambian la vida para siempre, y este es, sin duda, el nuestro”, escribió.

Luego recordó los meses previos al parto y la expectativa que compartía con su esposo. “Después de tantos meses imaginándote, soñándote y esperando conocerte, por fin te tenemos aquí”, expresó Cachaza en su cuenta de Instagram.

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Para la modelo, el nacimiento de su hijo modificó la dinámica de la pareja. “Llegaste a llenar nuestras vidas de un amor inmenso y una felicidad que no tiene palabras. Hoy todo tiene un nuevo sentido y nuestro corazón tiene un lugar que siempre será tuyo”, señaló.

La publicación recibió mensajes de afecto y felicitaciones de seguidores, amistades y figuras vinculadas a la televisión. En las imágenes no se difundieron mayores detalles sobre el parto ni sobre la evolución del recién nacido.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales donde una mujer en una camilla reposa junto a un bebé recién nacido
Carol Reali sostiene a su hijo recién nacido Asher en una publicación de redes sociales que confirma el nacimiento junto a André Bankoff.

“Qué suerte la nuestra de tenerte. Bienvenido a nuestras vidas, Asher”, concluyó Carol Reali. Al final del texto, añadió la fecha de nacimiento del niño: “08.11.26”.

Cachaza eligió Brasil para estar cerca de su familia tras el nacimiento de Asher

Antes del nacimiento, Carol Reali había contado que viajaría a Brasil para dar a luz y permanecer durante los primeros meses de la crianza de su hijo. La decisión estuvo relacionada con el deseo de contar con la compañía de sus familiares en esa etapa.

Mi hijo nacerá en Brasil porque quiero estar cerca de mi familia”, afirmó entonces. La brasileña explicó que su entorno tendría una presencia activa durante las primeras semanas posteriores al parto.

Cachaza sostuvo que esa cercanía sería importante para su adaptación a la maternidad. “Es una red de apoyo muy importante para mí en este momento”, agregó al hablar de los planes que tenía junto a André Bankoff.

Una pareja se toma una fotografía dentro de un automóvil mientras un cuadro de texto superpuesto contiene una pregunta y una respuesta
Carol Reali señala en una publicación que residirá entre Perú y Brasil junto a su pareja para continuar con sus proyectos laborales.

Sus declaraciones respondieron a las dudas de sus seguidores sobre la posibilidad de que el nacimiento ocurriera en Perú, país donde se hizo conocida tras su paso por la televisión y donde construyó parte de su carrera pública.

La llegada de Asher concretó los planes que la influencer había compartido durante el embarazo. Ahora, Reali y Bankoff atraviesan sus primeros días como padres en Brasil, acompañados por el círculo familiar de la modelo.

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