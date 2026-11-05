Perú

Crisis por El Niño: gobiernos subnacionales solo ejecutaron 61% de su presupuesto contra desastres antes del cambio de autoridades

Los gobiernos regionales y las municipalidades administran S/ 2.056 millones para la reducción de riesgos y atención de emergencias, alertó ComexPerú

fenómeno El Niño
El Ejecutivo propuso un crédito suplementario de S/ 581 millones para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en 2026.
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Los gobiernos regionales y las municipalidades administran S/ 2.056 millones para reducir riesgos y atender emergencias por desastres, equivalente al 42,4% de los recursos asignados al programa presupuestal 0068.

El dinero queda bajo responsabilidad de autoridades que culminarán sus mandatos en diciembre, mientras distintas zonas del país enfrentan riesgos vinculados al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Al cierre de octubre, el presupuesto total del programa ascendía a S/ 4.845 millones y registraba una ejecución de 50,1%. En el caso de los gobiernos subnacionales, el avance fue de 61,3%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas analizadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Piura, Tumbes y La Libertad muestran avances distintos ante lluvias

La cercanía del cambio de autoridades plantea el reto de mantener en marcha las inversiones de prevención y respuesta. En Piura, los gobiernos regionales y municipales habían ejecutado el 54,6% de los fondos destinados a la gestión del riesgo; en Tumbes, el avance llegó a 72,1%; y en La Libertad, a 43,7%.

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En el sur, donde existe riesgo de sequías, Cusco alcanzó una ejecución de 67,1% y Arequipa, de 48,1%. Las diferencias entre regiones evidencian que la continuidad de los proyectos dependerá de que las nuevas autoridades reciban información sobre las intervenciones en curso, los recursos disponibles y las obras pendientes.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, sostuvo que “la prevención no puede depender únicamente de la proximidad de una emergencia”. Añadió que la gestión del riesgo debe incluir proyectos priorizados, responsabilidades definidas y capacidad de ejecución en los tres niveles de gobierno.

MEF
El programa presupuestal 0068 alcanzó una ejecución del 50,1% de sus recursos al cierre de octubre.

ComexPerú plantea proteger drenajes, carreteras y defensas ribereñas

El gremio privado propuso identificar las intervenciones críticas antes del cambio de gestión, con prioridad para obras de drenaje, defensas ribereñas, protección de carreteras y mantenimiento de infraestructura expuesta.

También planteó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores competentes refuercen la asistencia técnica a regiones y municipios. La propuesta incluye mecanismos de transferencia de información para que las próximas autoridades puedan continuar proyectos que ya tienen expedientes, financiamiento o ejecución en marcha.

El Ejecutivo propuso un crédito suplementario de S/ 581 millones para prevenir y atender los efectos de El Niño en 2026. Para 2027, anunció un paquete de S/ 18.000 millones, de los cuales S/ 15.000 millones se orientarán a infraestructura y mantenimiento.

dinero
La ejecución del gasto para mitigar desastres registró 72,1% en Tumbes, 54,6% en Piura y 43,7% en La Libertad.

Nuevas gestiones recibirán proyectos con riesgos y avances desiguales

Zacnich afirmó que disponer de más presupuesto no asegura por sí solo resultados frente a lluvias, inundaciones o sequías. “El reto no es solamente disponer de mayores recursos”, indicó, sino asegurar que cada intervención responda a riesgos identificados y pueda mantenerse a lo largo del tiempo.

La continuidad de la inversión dependerá de la entrega ordenada de expedientes, contratos, cronogramas y datos sobre las obras. Esa información será determinante para evitar que la transición de autoridades retrase acciones de prevención en las zonas con mayor exposición a eventos climáticos.

¿Qué es ComexPerú?

ComexPerú es un gremio empresarial que reúne a compañías exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios de sectores como agroexportación, minería, energía, manufactura, logística, turismo e infraestructura.

La organización elabora estudios y plantea propuestas de política pública desde una posición a favor del libre mercado, el comercio exterior y la inversión privada.

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