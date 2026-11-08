Perú, país de materias primas: exportaciones alcanzan los US$ 83 mil millones, pero minería concentra 80% del total

Las exportaciones peruanas alcanzaron los 83.785 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026.

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Las exportaciones peruanas sumaron US$ 83 mil 785 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 31% frente al mismo periodo del año anterior, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). El resultado estuvo impulsado por el alza de las cotizaciones internacionales de los minerales, que concentraron buena parte de los despachos al exterior.

El monto exportado entre enero y septiembre de 2025 había sido de US$ 63 mil 934 millones. El avance registrado este año confirma la expansión del comercio exterior peruano, aunque también mantiene la dependencia de los productos tradicionales, en especial del cobre y el oro.

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De acuerdo con el reporte de CIEN-ADEX, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$ 66 mil 759 millones, con una expansión de 40,7%. Ese segmento explicó el 79,7% del total enviado al exterior durante los primeros nueve meses del año.

La minería sumó US$ 60 mil 486 millones por mejores precios del cobre y el oro

La minería lideró los despachos tradicionales, con US$ 60 mil 486 millones y un crecimiento de 45,6%. El resultado respondió al comportamiento de las cotizaciones internacionales de los principales metales exportados por el país.

Los hidrocarburos sumaron US$ 3 mil 785 millones, 39,2% más que en el mismo lapso de 2025. El agro tradicional, por su parte, llegó a US$ 1,053 millones, con una caída de 0,7%.

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El sector minero concentró 60.486 millones de dólares en despachos tradicionales hacia el exterior.

La pesca tradicional fue uno de los sectores con peor desempeño. Sus exportaciones descendieron 32,5% y se ubicaron en US$ 1,435 millones. La joyería también registró una contracción relevante, con una baja de 56,5%.

China se mantuvo como el principal destino de los productos peruanos, con compras por US$ 31 mil 309 millones, equivalentes al 37,4% del total. Le siguieron Estados Unidos, con US$ 8 mil 430 millones; la Unión Europea, con US$ 7 mil 757 millones; India, con US$ 6 mil 965 millones; Canadá, con US$ 4 mil 202 millones; y Suiza, con US$ 3 mil 476 millones.

Los envíos no tradicionales crecieron 3,3% y representaron una quinta parte del total

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 17 mil 026 millones entre enero y septiembre, con un aumento de 3,3%. Pese a la mejora, este rubro representó apenas el 20,3% de los despachos totales, lo que refleja la brecha frente al peso de las materias primas.

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Los mayores incrementos correspondieron a la siderometalurgia, con 18%; el sector químico, con 12,8%; varios, con 5%; maderas, con 4,6%; textiles, con 4,1%; pesca y acuicultura, con 1,9%; y agroindustria, con 1,2%.

César Tello Ramírez demandó la reducción de sobrecostos logísticos para elevar la competitividad comercial del país.

En sentido contrario, la joyería cayó 53,8%; las prendas de vestir, 4,7%; la minería no metálica, 4,2%; y la metalmecánica, 0,7%.

Dentro de la agroexportación, los arándanos frescos registraron ventas por US$ 1,534 millones, 24% más que en 2025. Las uvas frescas sumaron US$ 873 millones, con un crecimiento de 23,4%.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, sostuvo que el resultado general aún está atado al comportamiento de los precios mineros. “Es necesario promover la inversión, reducir los sobrecostos y eliminar las barreras que afectan la competitividad”, afirmó.

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ADEX pide reducir trabas y acelerar inversiones portuarias

El gremio exportador planteó que las facultades legislativas y los proyectos para ampliar y modernizar siete puertos marítimos, con inversiones superiores a US$ 2 mil 300 millones, deben traducirse en obras y menores costos logísticos.

Tello señaló que las empresas requieren condiciones para invertir, producir y vender al exterior con mayor competitividad. ADEX entregará este 9 de noviembre el Premio a la Excelencia Exportadora, en el marco del Día del Exportador.

En septiembre, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 9 mil 769 millones, 11,7% más que en el mismo mes de 2025.