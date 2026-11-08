Perú

Perú, país de materias primas: exportaciones alcanzan los US$ 83 mil millones, pero minería concentra 80% del total

Los envíos no tradicionales (los que tienen valor agregado, y que dan más trabajo) apenas sumaron 17.026 millones de dólares y representaron el 20,3% del total nacional, de acuerdo con ADEX

ADEX - exportaciones - contenedor
Las exportaciones peruanas alcanzaron los 83.785 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026.
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Las exportaciones peruanas sumaron US$ 83 mil 785 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 31% frente al mismo periodo del año anterior, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). El resultado estuvo impulsado por el alza de las cotizaciones internacionales de los minerales, que concentraron buena parte de los despachos al exterior.

El monto exportado entre enero y septiembre de 2025 había sido de US$ 63 mil 934 millones. El avance registrado este año confirma la expansión del comercio exterior peruano, aunque también mantiene la dependencia de los productos tradicionales, en especial del cobre y el oro.

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De acuerdo con el reporte de CIEN-ADEX, las exportaciones tradicionales alcanzaron US$ 66 mil 759 millones, con una expansión de 40,7%. Ese segmento explicó el 79,7% del total enviado al exterior durante los primeros nueve meses del año.

La minería sumó US$ 60 mil 486 millones por mejores precios del cobre y el oro

La minería lideró los despachos tradicionales, con US$ 60 mil 486 millones y un crecimiento de 45,6%. El resultado respondió al comportamiento de las cotizaciones internacionales de los principales metales exportados por el país.

Los hidrocarburos sumaron US$ 3 mil 785 millones, 39,2% más que en el mismo lapso de 2025. El agro tradicional, por su parte, llegó a US$ 1,053 millones, con una caída de 0,7%.

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El sector minero concentró 60.486 millones de dólares en despachos tradicionales hacia el exterior.
El sector minero concentró 60.486 millones de dólares en despachos tradicionales hacia el exterior.

La pesca tradicional fue uno de los sectores con peor desempeño. Sus exportaciones descendieron 32,5% y se ubicaron en US$ 1,435 millones. La joyería también registró una contracción relevante, con una baja de 56,5%.

China se mantuvo como el principal destino de los productos peruanos, con compras por US$ 31 mil 309 millones, equivalentes al 37,4% del total. Le siguieron Estados Unidos, con US$ 8 mil 430 millones; la Unión Europea, con US$ 7 mil 757 millones; India, con US$ 6 mil 965 millones; Canadá, con US$ 4 mil 202 millones; y Suiza, con US$ 3 mil 476 millones.

Los envíos no tradicionales crecieron 3,3% y representaron una quinta parte del total

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 17 mil 026 millones entre enero y septiembre, con un aumento de 3,3%. Pese a la mejora, este rubro representó apenas el 20,3% de los despachos totales, lo que refleja la brecha frente al peso de las materias primas.

Los mayores incrementos correspondieron a la siderometalurgia, con 18%; el sector químico, con 12,8%; varios, con 5%; maderas, con 4,6%; textiles, con 4,1%; pesca y acuicultura, con 1,9%; y agroindustria, con 1,2%.

ADEX
César Tello Ramírez demandó la reducción de sobrecostos logísticos para elevar la competitividad comercial del país.

En sentido contrario, la joyería cayó 53,8%; las prendas de vestir, 4,7%; la minería no metálica, 4,2%; y la metalmecánica, 0,7%.

Dentro de la agroexportación, los arándanos frescos registraron ventas por US$ 1,534 millones, 24% más que en 2025. Las uvas frescas sumaron US$ 873 millones, con un crecimiento de 23,4%.

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, sostuvo que el resultado general aún está atado al comportamiento de los precios mineros. “Es necesario promover la inversión, reducir los sobrecostos y eliminar las barreras que afectan la competitividad”, afirmó.

ADEX pide reducir trabas y acelerar inversiones portuarias

El gremio exportador planteó que las facultades legislativas y los proyectos para ampliar y modernizar siete puertos marítimos, con inversiones superiores a US$ 2 mil 300 millones, deben traducirse en obras y menores costos logísticos.

Tello señaló que las empresas requieren condiciones para invertir, producir y vender al exterior con mayor competitividad. ADEX entregará este 9 de noviembre el Premio a la Excelencia Exportadora, en el marco del Día del Exportador.

En septiembre, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 9 mil 769 millones, 11,7% más que en el mismo mes de 2025.

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