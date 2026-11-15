El papa León XIV reconoció a su ahijada entre una multitud en Chiclayo y paró a saludarla y bendecirla

Una grabación captada desde el público muestra a decenas de personas congregadas tras vallas de seguridad junto a una alfombra roja durante un acto multitudinario. Mediante textos sobreimpresos, una persona relata que asistentes y presentes colaboraron para que un líder religioso reconociera a su familia y le otorgara una bendición. En las imágenes se observa al equipo de seguridad de traje custodiando el pasillo y a miembros del público vistiendo prendas amarillas y blancas.

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Bastó la voz de un padre para que el papa León XIV frenara su paso entre la multitud en Chiclayo. El pontífice giró, preguntó por Mildred Camacho y no siguió adelante hasta darle su bendición. El video del instante se difundió en horas y recordó al mundo que, antes de ser el Sumo Pontífice, el hoy papa fue simplemente el padrino de bautizo de una joven peruana de Chulucanas.

La historia detrás de ese abrazo tiene nombre propio: Robert Francis Prevost Martínez, quien antes de convertirse en el papa número 267 de la historia del catolicismo fue simplemente “el joven padre Robert”, un sacerdote estadounidense destinado a tierras peruanas. Fue en ese período cuando Héctor Camacho, padre de Mildred, le pidió que apadrinara el bautizo de su hija recién nacida y que le pusiera el nombre de su madre fallecida. Prevost aceptó con sencillez. Hoy, su nombre está escrito a mano en la fe de bautizo de Mildred.

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Una grabación difundida en redes sociales registra el momento en que el papa León saluda a su ahijada Mildred entre los asistentes a un evento en Chiclayo.

El vínculo entre los Camacho y el pontífice se forjó a mediados de los años 80, cuando Prevost llegó por primera vez a Chulucanas, en la región de Piura, tres años después de su ordenación sacerdotal. Allí fue vicepárroco de la catedral de la Sagrada Familia y rápidamente se ganó la simpatía de la comunidad por su cercanía y su liderazgo juvenil. Héctor era monaguillo y trabajaba con él de forma estrecha.

Tras un breve regreso a Estados Unidos, el sacerdote fue nuevamente destinado al país andino, esta vez a Trujillo, donde vivió entre 1988 y 1999. Fue precisamente en 1996 cuando nació Mildred y su padre formalizó el pedido del bautizo. Prevost viajó a Chulucanas para la ceremonia y compartió el día con toda la familia.

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Papa León ubica a su ahijada Mildred entre la multitud durante un acto público celebrado en Chiclayo.

El papa reconoció la voz del padre de su ahijada entre la multitud

Durante la visita a Chiclayo, se produjo el momento que Mildred definió como “mágico e indescriptible”. En medio de los actos multitudinarios, León XIV escuchó la voz de Héctor Camacho y se detuvo. Giró, preguntó por Mildred y no continuó su camino hasta darle su bendición, tal como lo describió la propia joven en sus redes sociales.

“Ver que mi padrino reconoció la voz de mi papá, verlo regresarse a preguntar por mí y no irse sin darme su bendición... tal cual como siempre fue”, escribió Mildred en sus redes sociales, donde el video del momento se difundió con rapidez. El instante condensa tres décadas de un lazo que, según ella, nunca se diluyó pese a la distancia y los cargos que el sacerdote fue acumulando en la jerarquía eclesiástica.

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Mildred Gianella Camacho Dioses se reunió con el papa León XIV en el Vaticano. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses

Mildred dice que miles de personas que no la conocían se alegraron con ella

Lo que llamó profundamente la atención de Mildred fue la reacción de los desconocidos que la rodeaban. Según contó, muchas personas que no sabían nada de su vínculo con el Santo Padre la ayudaron, se alegraron y la acompañaron en ese instante cuando trascendió quién era ella. La joven describió el momento como uno de los más emotivos de su vida.

“Si me preguntan cuál fue mi momento favorito, les diré cuando muchas personas que no me conocían supieron de mi vínculo con el Santo Padre, me ayudaron, se alegraron y gritaron por mí”, relató. Para Mildred, ese gesto colectivo fue tan significativo como la bendición misma de su padrino.

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La piurana entregó una invitación formal para que el pontífice visite Chulucanas. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses,

León XIV presidió una misa histórica en las Pampas de Pimentel

La visita de León XIV a Chiclayo incluyó una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, a 11 kilómetros de la ciudad, el viernes 13 de noviembre. Muchos fieles hicieron vigilia desde la noche anterior. Las entradas para los distintos actos estaban agotadas y la ciudad entera se movilizó para recibir a quien, en sus primeras palabras como pontífice, mandó un saludo a su “querida diócesis de Chiclayo”.

El Santo Padre también presidió el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y participó de otros encuentros con la comunidad. La gira latinoamericana del papa incluyó también Uruguay y Argentina antes de llegar a suelo peruano.

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Robert Prevost posa junto a Héctor Camacho y su hija Mildred durante sus años de misión pastoral en la ciudad de Chulucanas, Perú.

La historia del padrino que se convirtió en Sumo Pontífice

Prevost nació en Estados Unidos en 1955 y estuvo vinculado a Perú de forma casi ininterrumpida entre 1985 y 2023. Con los años, fue ascendiendo en los rangos de la Iglesia católica: fue nombrado obispo de Chiclayo en 2015, año en que también obtuvo la nacionalidad peruana, y ocupó cargos como segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y miembro de la Congregación para los Obispos. El 8 de mayo de 2025, 133 cardenales lo eligieron como sucesor de Francisco, muerto semanas antes de un colapso cardiovascular.

Mildred supo de la elección en medio de una mudanza, cuando salió el humo blanco del cónclave. “Llamé gritando a mi padre tras escuchar su nombre. Ambos lloramos de felicidad”, relató a la BBC. Meses después viajó a Roma para saludarlo y entregarle un regalo. “Eso para mí tuvo un enorme valor emocional”, reconoció.

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Foto de archivo. Mildred Camacho, de 29 años, posa con fotografías de ella junto a Robert Prevost, ahora Papa León XIV, en Chulucanas, Perú, el 11 de mayo de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

“Nunca lo sentí ausente, yo lo considero familia”

A pesar de los años y los kilómetros, tanto Mildred como su padre coinciden en que la relación con el pontífice nunca perdió calidez. “Nunca lo sentí ausente. Yo lo considero familia”, afirmó la joven. Héctor, por su parte, recordó que incluso cuando los caminos se cruzaban poco, el sacerdote siempre los hizo sentir bien recibidos.

La huella de León XIV en el norte peruano va más allá del vínculo con los Camacho. Párrocos, vecinos y feligreses de Chiclayo recuerdan especialmente su trabajo por la integración de migrantes y barrios marginados, así como su presencia activa tras los estragos del fenómeno El Niño en 2017, cuando sus imágenes metido hasta las rodillas en las inundaciones dieron la vuelta al mundo.

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