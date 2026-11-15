En Cusco, León XIV habló de una época “marcada por divisiones, heridas, desconfianza” y pidió que las fiestas populares sirvan para reconciliar

Un dignatario eclesiástico vestido de blanco ofrece una alocución frente a un atril en un escenario al aire libre instalado en Sacsayhuamán, Cusco. En el acto participan otros miembros del clero vestidos con sotanas negras y fajines morados. Durante la intervención, el orador lee unas hojas con reflexiones religiosas ante el micrófono, con un paisaje andino de fondo.

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Desde Cusco.- El papa León XIV eligió la explanada de Saqsaywaman, en Cusco, para hablar de una época “marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia”. Ante miles de personas reunidas este domingo en el encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular, y bajo algunas gotas de lluvia, propuso que las tradiciones funcionen como espacios de encuentro: “Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente. Una peregrinación puede reunir a familias enteras. Una celebración puede congregar a una comunidad”.

El Pontífice habló de las fiestas patronales en particular y dijo que pueden convertirse “en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y empezar de nuevo”. Según él, eso puede tener efectos “mucho más allá de los límites de una pequeña ciudad o una región”, y ayudar a difundir “una cultura de convivencia, atención mutua y paz”.

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El papa León XIV abraza a un prelado durante la ceremonia en Saqsaywamán en el inicio de sus actividades oficiales en Cusco, Perú. (AFP)

También hizo un pedido concreto a quienes organizan esas celebraciones: “Los invito a que hagan de estas fiestas una escuela de fraternidad y caridad, en la que trabajen, recen, se diviertan juntos y también cuiden a quienes están en necesidad, para que la alegría sea de todos”.

Un mensaje a los jóvenes

León XIV dedicó parte del discurso a las nuevas generaciones. Describió las tradiciones populares como “un tesoro invaluable de buenas enseñanzas” y dijo que los jóvenes tienen que participar en ellas y que su aporte debe ser “acogido y valorado, a través de la escucha, la cooperación y también la actualización, cuando sea necesario”.

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El papa León XIV pronuncia un discurso junto a un asistente durante una ceremonia religiosa en el complejo arqueológico de Saqsaywamán, en Cusco. (AFP)

“El futuro de las costumbres no radica únicamente en conservar lo que se ha recibido, sino también en transmitirlo de manera viva”, afirmó. Agregó que cada generación recibe una herencia y tiene la responsabilidad de devolverla “enriquecida y renovada, sin temor a abrir nuevos caminos y a utilizar nuevas herramientas”.

La identidad andina

El Papa empezó el discurso con una referencia al lugar. Describió Saqsaywaman como “un altar de piedra” que “se eleva hacia el cielo andino” y dijo que expresiones como la música, la danza y las imágenes son “manifestaciones típicas de la historia y la identidad de los pueblos”. En esa línea, aclaró que una fiesta o una procesión “no son solo una manifestación cultural”.

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El papa León XIV saluda desde el vehículo oficial a los feligreses congregados frente a los muros de Saqsaywamán, durante su visita a la ciudad de Cusco en Perú. (AFP)

Citó además el himno Hanacpachap, escrito en quechua, que apareció en 1631 en el Ritual formulario e institución de curas de Juan Pérez Bocanegra y que se considera la primera obra polifónica impresa en América. Elogió sus metáforas, “cercanas a la cultura y a la vida andina”, y lo mencionó junto con la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, conocida como la “Capilla Sixtina de América”.

También recordó el mosaico con advocaciones de la Virgen veneradas en el Perú que bendijo en los Jardines Vaticanos el 31 de enero de este año, durante la visita ad limina de los obispos peruanos.

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People gather at the ancient Inca archaeological site of Saqsaywaman, as they wait for the arrival of Pope Leo during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Cusco, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

El homenaje al arzobispo Alarcón

Al comenzar, León XIV recordó a monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo del Cusco, quien “tanto trabajó por este viaje” y a quien “deseaba encontrar al llegar aquí”. Alarcón murió el 30 de octubre a los 74 años tras una larga enfermedad, según comunicó el Arzobispado del Cusco, a poco más de dos semanas de la llegada del Papa.

Al cierre, el Pontífice anunció la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, patrona del Cusco. Con ese gesto le encomendó “un camino de renovación de la devoción popular” y pidió que “conceda paz a esta tierra” y que “dé fuerzas a quienes sufren”.

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La visita de León XIV a Saqsaywaman llega 41 años después de la de Juan Pablo II, que estuvo en ese lugar el 3 de febrero de 1985. Después del encuentro, el Papa rezará el Ángelus frente a la Basílica Catedral del Cusco y luego seguir viaje hacia Ucayali.

Un hombre sostiene una fotografía del fallecido arzobispo de Cusco, Richard Alarcón, durante su procesión fúnebre el domingo 1 de noviembre de 2026, en la catedral de Cusco, Perú. (AP Foto/Percy Hurtado)