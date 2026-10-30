Dile al jefe que ya no respire tan tranquilo: Sunafil recibe nuevos sueldos de hasta S/15.600 y la huelga podría haber terminado

El Gobierno aprobó una nueva escala remunerativa para el personal de Sunafil que regirá desde el 1 de diciembre de 2026.

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El Gobierno aprobó la nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728.

La medida entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, días después de que el sindicato de la entidad iniciara una huelga nacional indefinida por este reclamo.

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El Decreto Supremo N.° 230-2026-EF, firmado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, establece remuneraciones que van desde S/ 2.940 para el nivel Auxiliar 2 hasta S/ 15.600 para el puesto de Directivo 5.

La norma se emite en cumplimiento de la Ley N.° 32486, que autorizó una actualización de la escala salarial para el personal de Sunafil bajo el régimen privado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró el estudio técnico requerido y posteriormente dio una opinión favorable a la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La nueva escala regirá desde el 1 de diciembre

La medida alcanzará a los trabajadores contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 728, régimen que regula el empleo privado. Los nuevos montos consolidan los incrementos remunerativos aprobados mediante decretos supremos emitidos entre 2022 y 2025.

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En el grupo directivo, los salarios irán de S/ 11.000 a S/ 15.600 mensuales, según el nivel. Los profesionales recibirán entre S/ 8.150 y S/ 10.150. Para el personal técnico, la escala fija pagos de S/ 3.850 y S/ 4.850.

El nivel Auxiliar 3 tendrá una remuneración de S/ 3.440, mientras que Auxiliar 2 percibirá S/ 2.940. La disposición reemplazará la escala aprobada en 2013, que quedará derogada a partir de diciembre.

La nueva escala salarial de Sunafil fija ingresos que van de S/ 2.940 para auxiliares hasta S/ 15.600 para cargos directivos.

El decreto reconoce gratificaciones y bonificación por escolaridad

La norma precisa los conceptos que podrá percibir el personal de la entidad. Sunafil reconocerá una gratificación por Fiestas Patrias, otra por Navidad y una bonificación por escolaridad, además de los montos establecidos en la nueva escala.

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El decreto prohíbe el otorgamiento de pagos adicionales que no estén previstos en la regulación vigente. Sin embargo, mantiene excepciones para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la asignación familiar y los conceptos derivados de laudos arbitrales que ya figuren en el registro oficial.

También podrán aplicarse los beneficios que correspondan en el marco de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, siempre que se ajusten a los requisitos legales.

La norma autorizada por la Ley N.° 32486 reemplaza la estructura de sueldos que rigió desde el año 2013.

Sunafil financiará el reajuste con su propio presupuesto

De acuerdo con el decreto, la implementación de la escala se financiará con el presupuesto institucional de Sunafil, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

La ley que autorizó la medida habilita, de manera excepcional, al MTPE a realizar modificaciones presupuestarias si resultan necesarias y si cuenta con disponibilidad.

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF deberá actualizar de oficio los nuevos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, refrendó el Decreto Supremo N.° 230-2026-EF tras la huelga sindical

La medida responde a uno de los reclamos de los trabajadores

El Sindicato de Trabajadores de Sunafil había iniciado una huelga nacional indefinida el 26 de octubre. El gremio exigía la publicación del decreto supremo para actualizar una escala salarial que, según afirmó, no se modificaba desde hacía una década.

Los trabajadores también plantearon reclamos por condiciones laborales, recursos para las labores inspectivas y la situación de más de 40 inspectores cuya transferencia a gobiernos regionales cuestionaron.

El decreto aprobado atiende el pedido referido a la escala remunerativa, aunque no incluye disposiciones sobre los demás puntos expuestos por el sindicato.