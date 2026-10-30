Perú

Dile al jefe que ya no respire tan tranquilo: Sunafil recibe nuevos sueldos de hasta S/15.600 y la huelga podría haber terminado

El decreto supremo publicado esta mañana también garantiza el pago de gratificaciones, asignación familiar, escolaridad y Compensación por Tiempo de Servicios

SUNAFIL
El Gobierno aprobó una nueva escala remunerativa para el personal de Sunafil que regirá desde el 1 de diciembre de 2026.
Guardar

El Gobierno aprobó la nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728.

La medida entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, días después de que el sindicato de la entidad iniciara una huelga nacional indefinida por este reclamo.

PUBLICIDAD

El Decreto Supremo N.° 230-2026-EF, firmado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, establece remuneraciones que van desde S/ 2.940 para el nivel Auxiliar 2 hasta S/ 15.600 para el puesto de Directivo 5.

La norma se emite en cumplimiento de la Ley N.° 32486, que autorizó una actualización de la escala salarial para el personal de Sunafil bajo el régimen privado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró el estudio técnico requerido y posteriormente dio una opinión favorable a la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La nueva escala regirá desde el 1 de diciembre

La medida alcanzará a los trabajadores contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 728, régimen que regula el empleo privado. Los nuevos montos consolidan los incrementos remunerativos aprobados mediante decretos supremos emitidos entre 2022 y 2025.

PUBLICIDAD

En el grupo directivo, los salarios irán de S/ 11.000 a S/ 15.600 mensuales, según el nivel. Los profesionales recibirán entre S/ 8.150 y S/ 10.150. Para el personal técnico, la escala fija pagos de S/ 3.850 y S/ 4.850.

El nivel Auxiliar 3 tendrá una remuneración de S/ 3.440, mientras que Auxiliar 2 percibirá S/ 2.940. La disposición reemplazará la escala aprobada en 2013, que quedará derogada a partir de diciembre.

SUNAFIL
La nueva escala salarial de Sunafil fija ingresos que van de S/ 2.940 para auxiliares hasta S/ 15.600 para cargos directivos.

El decreto reconoce gratificaciones y bonificación por escolaridad

La norma precisa los conceptos que podrá percibir el personal de la entidad. Sunafil reconocerá una gratificación por Fiestas Patrias, otra por Navidad y una bonificación por escolaridad, además de los montos establecidos en la nueva escala.

El decreto prohíbe el otorgamiento de pagos adicionales que no estén previstos en la regulación vigente. Sin embargo, mantiene excepciones para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la asignación familiar y los conceptos derivados de laudos arbitrales que ya figuren en el registro oficial.

También podrán aplicarse los beneficios que correspondan en el marco de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, siempre que se ajusten a los requisitos legales.

SUNAFIL
La norma autorizada por la Ley N.° 32486 reemplaza la estructura de sueldos que rigió desde el año 2013.

Sunafil financiará el reajuste con su propio presupuesto

De acuerdo con el decreto, la implementación de la escala se financiará con el presupuesto institucional de Sunafil, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

La ley que autorizó la medida habilita, de manera excepcional, al MTPE a realizar modificaciones presupuestarias si resultan necesarias y si cuenta con disponibilidad.

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF deberá actualizar de oficio los nuevos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

SUNAFIL
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, refrendó el Decreto Supremo N.° 230-2026-EF tras la huelga sindical

La medida responde a uno de los reclamos de los trabajadores

El Sindicato de Trabajadores de Sunafil había iniciado una huelga nacional indefinida el 26 de octubre. El gremio exigía la publicación del decreto supremo para actualizar una escala salarial que, según afirmó, no se modificaba desde hacía una década.

Los trabajadores también plantearon reclamos por condiciones laborales, recursos para las labores inspectivas y la situación de más de 40 inspectores cuya transferencia a gobiernos regionales cuestionaron.

El decreto aprobado atiende el pedido referido a la escala remunerativa, aunque no incluye disposiciones sobre los demás puntos expuestos por el sindicato.

Temas Relacionados

SunafilHuelgaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Silencios que hablan? El 80% de las comunidades en Perú cree que las mineras solo dialogan bajo presión social

Un nuevo estudio de reputación corporativa revela la brecha que existe entre mineras y comunidades de Cerro de Pasco, La Oroya y Carhuamayo: 63,8% ve incoherencia entre lo que prometen y hacen las compañías

¿Silencios que hablan? El 80% de las comunidades en Perú cree que las mineras solo dialogan bajo presión social

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El exjugador ‘blanquiazul’ criticó con dureza la actitud del DT contra el ‘Pirata’ tras el triunfo de los ‘cerveceros’. Además, pidió castigo para el entrenador

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un ligero retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de octubre

La incorporación de la persona jurídica en el proceso penal

La intervención societaria en la causa no depende de una decisión discrecional, pues responde al principio acusatorio y exige que se cumplan los supuestos establecidos en los artículos 104 y 105

La incorporación de la persona jurídica en el proceso penal

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

El organismo también estableció que la ONPE deberá entregar todas las actas observadas de la segunda elección regional antes del 13 de diciembre, para que los jurados especiales resuelvan a tiempo

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

JNE acuerda revisar de oficio las proclamaciones de alcaldes y gobernadores

Keiko Fujimori invita a Nayib Bukele a visitar Perú y plantea firmar un tratado de libre comercio con El Salvador

Keiko Fujimori confirma construcción de una megacárcel modelo Bukele en Perú: “Es impresionante, presidente”

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Diputada Nathaly Molina presenta iniciativa para articular a parlamentarios de distintas bancadas contra el maltrato animal

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

¿Por qué Jessica Newton dejó el MGP? Missólogo explica la disputa entre sus dueños y revela el distanciamiento con Luciana Fuster

Luciana Fuster aclara cómo contrató a Lutty tras dejar el equipo de Jessica Newton y revela si habló con la empresaria: “Le escribí”

Luciana Fuster cuenta que aceptó dirigir Miss Grand Perú tras recibir una propuesta en Tailandia: “Cómo decir que no”

Magaly Medina lanza advertencia a Jessica Newton tras nombramiento de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú: “Se le viene la competencia”

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

DEPORTES

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

“Amerita una sanción”, así cuestionó Reimond Manco a Pablo Guede tras fuerte altercado con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Hernán Barcos vs Pablo Guede: ¿cómo se inició el fuerte cruce entre el delantero de Sporting Cristal y DT de Alianza Lima?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

De entrenador principal en Perú a asistente en Estados Unidos: el nuevo desafío de Guilherme Schmitz tras dejar San Martín