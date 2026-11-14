CTS 2026: Fecha límite para depositarla llega este lunes 16 de noviembre

Trabajadores pueden haber recibido su CTS, pero aún podría no estar disponible para retirar. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

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Ya se está pagando la CTS y miles de trabajadores peruanos reciben un ingreso que puede convertirse en una oportunidad para fortalecer sus finanzas, considerando que las empresas tienen hasta el 16 de noviembre para realizar el abono correspondiente al periodo de mayo a octubre.

Como se sabe, el depósito de la CTS es semestral y se realiza dos veces al año siendo la fecha máxima del primer desembolso el 15 de mayo de cada año y la segunda el 15 de noviembre, sin embargo, si el 15 cae un día no hábil como domingo o feriado el vencimiento del plazo se traslada al siguiente día hábil. En ese sentido, el plazo para que las empresas hagan el depósito de noviembre vencerá el lunes 16 de noviembre.

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Pero, como se recuerda, la normativa vigente permite disponer de hasta el 100% de los fondos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2026. Y ya para el siguiente año se encuentra una propuesta en el Congreso que buscaría que este plazo se ampliara hasta fines del 2028.

La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Podrás retirarla al 100%

Según la ley vigente, los trabajadores del sector privado sujetos al régimen laboral general recibirán hasta el lunes 16 de noviembre el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo mayo-octubre de 2026, beneficio laboral que busca brindar protección económica ante una eventual pérdida del empleo.

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Sin embargo, dependiendo de cuándo le depositen el monto a un trabajador (la fecha límite es el lunes 16 de noviembre), este tendrá que esperar hasta dos días hábiles para que se active el monto. Es decir, que el dinero pase de saldo contable a saldo disponible.

Ya anteriormente los bancos ya habían señalado que para retirar la CTS, podría demorar el dinero en ponerse disponible este plazo. “Este proceso lo realizaremos automáticamente sin necesidad que realices alguna acción y se liberará el 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito”, aclaraba el BCP para sus clientes en una ocasión anterior.

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Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

¿Cómo usar (o no usar) la CTS?

Pero si bien contar con este dinero puede ayudar a cubrir gastos, reducir deudas o cumplir objetivos personales, utilizarlo sin planificación podría comprometer la capacidad de respuesta del hogar ante imprevistos o situaciones como la pérdida del empleo.

Ante este escenario, Milagros Latuf, gerente técnico de Productos Vida en La Positiva Seguros, comparte cuatro recomendaciones para administrar este ingreso de manera responsable y aprovecharlo en beneficio de la economía familiar.

La siguiente CTS llega en mayo. - Crédito Gob.pe

Evalúa la protección financiera de tu familia: si dejaras de generar ingresos, ¿qué compromisos financieros tendrían que afrontar tus seres queridos? Identifica los gastos del hogar, la educación y las deudas pendientes. A partir de esas necesidades, evalúa alternativas de protección que puedan brindarles respaldo ante situaciones inesperadas

Prioriza las deudas que generan mayores intereses: si mantienes obligaciones pendientes, identifica aquellas con tasas más elevadas, como las tarjetas de crédito o los préstamos de consumo. Utilizar una parte de la CTS para disminuir estas deudas puede aliviar tu presupuesto mensual. Sin embargo, procura no destinar todo el dinero a cancelarlas si eso significa quedarse sin ahorros

Explora alternativas para invertir tus ahorros: si ya cuentas con un fondo de emergencia y no tienes deudas urgentes, puedes evaluar opciones para hacer crecer tu dinero, considerando tus objetivos y tolerancia al riesgo. Entre ellas se encuentran los depósitos a plazo fijo, los fondos mutuos y alternativas como Vida Positiva Inversión, que combina cobertura de vida con acceso a portafolios de inversión en mercados globales, sujetos a rendimientos variables

Planifica tus gastos de fin de año: la cercanía de las celebraciones navideñas puede incentivar compras no previstas. Establece un presupuesto, define cuánto puedes destinar a estos gastos y separa previamente el dinero reservado para emergencias. Así, podrás disfrutar de estas fechas sin comprometer tu estabilidad financiera.

Las necesidades y los objetivos de cada persona deben orientar cómo distribuir la CTS entre protección, ahorro, reducción de deudas e inversión. Planificar el uso de este dinero puede ayudar a tomar decisiones más conscientes, fortalecer las finanzas personales y familiares y construir mayor tranquilidad financiera.

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