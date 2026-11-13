Perú

¿No te pagaron tu monto correcto de CTS? Tu empresa puede ser multada con hasta S/143 mil

La CTS se paga hasta el lunes 16 de noviembre, pero ya varias empresas han pagado con antelación el monto a sus trabajadores

Mano contando billetes de dinero
Si eres una empresa, debes calcular bien la CTS de tus trabajadores, o te podrían caer multas. - Crédito Andina/Ricardo Cuba
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El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a miles de trabajadores peruanos deberá hacerse hasta el lunes 16 de noviembre. Estos empleados recibirán un ingreso que puede convertirse en una oportunidad para fortalecer sus finanzas.

Como se recuerda, este depósito de la CTS es semestral y se realiza dos veces al año siendo la fecha máxima del primer desembolso el 15 de mayo de cada año y la segunda el 15 de noviembre. Sin embargo, si el 15 cae un día no hábil como domingo o feriado el vencimiento del plazo se traslada al siguiente día hábil.

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Pero las empresas peruanas deben recordar que cumplir con la fecha de pago no es suficiente: calcular incorrectamente el beneficio o depositar un monto menor al que corresponde puede generar contingencias laborales y sanciones económicas.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Multas por error en cálculo de la CTS

“Uno de los principales desafíos para las áreas de Recursos Humanos es asegurar que cada trabajador tenga una remuneración computable correctamente determinada. No basta con tomar el sueldo básico como referencia: es necesario revisar los conceptos remunerativos que corresponden, el tiempo computable y los cambios que se hayan producido durante el semestre”, señala Jimmy Huatuco, líder de Implementaciones de Buk Perú.

Según información difundida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), no depositar la CTS de manera íntegra y oportuna constituye una infracción grave, que puede sancionarse con multas de hasta S/143.660, dependiendo del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados.

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El cálculo de la CTS requiere revisar las condiciones laborales y remunerativas de cada trabajador. Entre los aspectos que pueden generar diferencias se encuentran:

  • Omitir conceptos remunerativos: las comisiones, las horas extras y otras remuneraciones variables pueden integrar la base de cálculo cuando cumplen las condiciones establecidas por la normativa.
  • No actualizar los cambios salariales: los incrementos de sueldo producidos durante el periodo deben evaluarse para determinar correctamente la remuneración computable.
  • Calcular incorrectamente el tiempo computable: los ingresos recientes, los periodos incompletos y las ausencias deben revisarse según las reglas aplicables a cada situación.
  • Trabajar con información desactualizada: los registros de asistencia, las incidencias de nómina y los cambios contractuales que no se encuentran debidamente registrados pueden afectar la liquidación de los beneficios laborales.
mano con celular y cuenta CTS en banco BCP
Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Estos errores pueden ocasionar diferencias entre el monto depositado y el que realmente corresponde al trabajador. Por ello, las empresas necesitan contar con información actualizada y procedimientos de revisión que permitan identificar inconsistencias antes de ejecutar los depósitos.

Incumplir va más allá de la multa

Las contingencias vinculadas a la CTS no se limitan a una eventual sanción económica. Las diferencias en los depósitos también pueden dar lugar a reclamos de los trabajadores, regularizaciones posteriores y una mayor carga administrativa para las áreas encargadas de la gestión de personas.

manos sostieniendo varios billetes de 100 soles
La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Este 2026, además, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se incrementó, elevando el monto de las posibles sanciones. Si la Sunafil detecta incumplimientos en el depósito de la CTS, las multas pueden variar según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados:

  • Para la pequeña empresa, quienes pagan 50% de la CTS, se les puede aplicar multas hasta 4,5 UIT (S/24 mil 750)
  • Mediana y gran empresa: las sanciones van hasta las 52,53 UIT (S/288 mil 915).

Asimismo, en un contexto en el que los trabajadores pueden disponer libremente de hasta el 100% de sus fondos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la Ley N.° 32322, las empresas deben tener presente que esta autorización no modifica su obligación de calcular y depositar correctamente el beneficio dentro del plazo legal.

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