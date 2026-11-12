Perú

CTS ya se está pagando, reportan trabajadores: Estas son las fechas exactas que depositan

Reportes en redes sociales revelan que ya empleados privados están recibiendo el depósito de su CTS. La podrán retirar hasta fines de 2026

manos sostieniendo varios billetes de 100 soles
La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
Guardar

Ya falta menos de una semana para que los trabajadores privados reciban el depósito de la CTS en sus cuentas en bancos y otras entidades financieras. Y ya hay reportes de trabajadores, en redes sociales, que están recibiendo estos pagos.

Como se sabe, la Compensación por tiempo de servicios se realiza en mayo y noviembre, y equivale a, alrededor de medio sueldo (un cuarto del monto, para los trabajadores de la ‘media planilla’). Y a pesar de que normalmente se paga hasta la quincena, este noviembre de 2026, por caer la fecha límite domingo, se podrá depositar hasta el lunes 16 de noviembre. Estas son las fechas en que ya podría recibir tu depósito:

PUBLICIDAD

  • Jueves 12 de noviembre
  • Viernes 13 de noviembre
  • Lunes 16 de noviembre.
mano con celular y cuenta CTS en banco BCP
Trabajadores podrían esperar más de lo usual para retirar su CTS. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Podrás retirarla al 100%

Como se sabe, los trabajadores del sector privado sujetos al régimen laboral general recibirán hasta el lunes 16 de noviembre el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al periodo mayo-octubre de 2026, beneficio laboral que busca brindar protección económica ante una eventual pérdida del empleo.

Así, dependiendo de cuándo le depositen el monto a un trabajador (la fecha límite es el lunes 16 de noviembre), este tendrá que esperar hasta dos días hábiles para que se active el monto. Es decir, que el dinero pase de saldo contable a saldo disponible.

Como se recuerda, anteriormente los bancos ya habían señalado que para retirar la CTS, podría demorar el dinero en ponerse disponible este plazo. “Este proceso lo realizaremos automáticamente sin necesidad que realices alguna acción y se liberará el 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito”, aclaraba el BCP para sus clientes en una ocasión anterior.

PUBLICIDAD

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Según la Ley 32322, de libre disponibilidad de la CTS, aún vigente, este monto se podrá sacar de estas cuentas en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero el retiro de CTS, del nuevo monto, podría demorar hasta dos días hábiles, luego de que se deposite el dinero. Las empresas tienen para pagarlo hasta el lunes 16 de noviembre. Así, se podría retirar máximo hasta el miércoles 18 de noviembre.

¿Cuándo recibes de CTS?

Anteriormente, el gerente de Pasivos de BanBif, Alfredo Marín, explicó lo que los trabajadores deben considerar antes de disponer de este dinero, desde el cálculo del beneficio hasta las alternativas para utilizarlo o mantenerlo como ahorro.

Primero, para los trabajadores que laboraron durante todo el semestre bajo el régimen laboral general, el depósito equivale aproximadamente al 58% de una remuneración mensual, considerando una gratificación completa y sin otros conceptos remunerativos.

Por ejemplo, un trabajador con un sueldo mensual de S/3.000 soles recibiría alrededor de S/1.750 soles por concepto de CTS. No obstante, el monto puede variar según el régimen laboral, la remuneración computable y el tiempo efectivamente trabajado.

trabajador practicante en empresa
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Si bien el retiro está disponible para sacar en un 100% hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir del 2027 se podrá acceder al 50% del monto. Sin embargo, Marín recomendó evaluar la necesidad de retirar estos recursos, debido a que la CTS constituye un respaldo económico frente a una eventual situación de desempleo.

Pero el especialista señaló que destinar parte de la CTS al pago de deudas puede ser una alternativa conveniente, especialmente cuando se trata de tarjetas de crédito o préstamos de consumo que tienen tasas de interés elevadas.

Como ejemplo, indicó que si una tarjeta de crédito cobra una tasa anual de 60%, mientras que los ahorros en una cuenta CTS generan una tasa de 3%, utilizar parte de ese dinero para reducir la deuda podría representar un ahorro importante en intereses.

Temas Relacionados

Retiro CTSCTS 2026CTSperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

El actor reveló como vivió la polémica sobre la dirección de su última película y la reacción que tuvo ante los comentarios

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La programación contempla una reunión con los obispos, una liturgia en la catedral, un discurso público y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas de este jueves

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

El técnico brasileño realizó su primera práctica de fútbol en la Videna y alineó dos equipos de cara al partido ante la ‘verde’ por la fecha FIFA 2026

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

Perú es una fiesta de fe y esperanza por el papa León XIV: las imágenes de cómo viven los peruanos su visita

La multitud acompañó el recorrido de Robert Prevost con banderas peruanas y vaticanas, vivas y expresiones de fe durante su desplazamiento por la capital limeña

Perú es una fiesta de fe y esperanza por el papa León XIV: las imágenes de cómo viven los peruanos su visita

Papa León XIV: Machu Picchu habilitará 1.100 entradas adicionales al día por la visita papal

El Ministerio de Cultura elevó el aforo de Machu Picchu a 5.600 visitantes diarios entre el 16 y el 19 de noviembre, debido al aumento de visitantes previsto tras el recorrido de León XIV

Papa León XIV: Machu Picchu habilitará 1.100 entradas adicionales al día por la visita papal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

El papa León XIV elogia la labor de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes en Perú

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

Carlos Alcántara confiesa que estuvo en depresión por las críticas a su película ‘Asu Mare 4′: “Me retiro, ya no puedo más”

Christian Cueva sorprende al presumir relojes de lujo que superarían los 640 mil soles

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Christian Domínguez dejó los anabólicos para tener una hija con Karla Tarazona: su médico explica cuánto tardaría en recuperar su fertilidad

Magaly Medina expresa su emoción por la llegada del papa León XIV al Perú: “Todos estamos un poco conmovidos”

DEPORTES

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

Con línea de tres y Francesco Andrealli de titular, el inédito once de Perú que Mano Menezes probó para amistoso ante Bolivia

Facundo Callejo reveló el sorpresivo gesto de Carlos Desio que lo emocionó: “No tenía sentido que diga eso de mí”

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

DT de Bolivia, sorprendido por cómo la selección peruana “está intentando copiar nuestro modelo de trabajo” aludiendo al traslado a la altura